Des chercheurs sur la fibre optique présentent des vitesses 4,5 millions de fois supérieures à celles du haut débit domestique moyen

La grande image: La capacité de déplacer des quantités massives de données aussi rapidement que possible continue de devenir de plus en plus essentielle dans notre vie quotidienne. Plus tôt ce mois-ci, des chercheurs ont publié les résultats d’une expérience qui pourrait contribuer à augmenter les vitesses de transmission de manière exponentielle en utilisant l’infrastructure de fibre optique existante.

Des chercheurs de l’Université Aston au Royaume-Uni ont réussi à transmettre des données via des fibres optiques standard à 301 000 000 mégabits par seconde, des vitesses fracassantes incluses dans les rapports sur les performances du haut débit publiés par l’Ofcom en 2023. L’énorme augmentation de la vitesse et de la capacité est due aux longueurs d’onde jusqu’alors inutilisées transmises via des fibres optiques standard. systèmes à fibres optiques.

Les ordinateurs transmettent des informations via des fibres optiques en envoyant des signaux lumineux à travers une fibre de plastique ou de verre extrêmement fine appelée Core. Ces transmissions utilisent généralement des longueurs d’onde lumineuses spécifiques de 850, 1 300 et 1 550 nanomètres pour transporter des informations le long de la ligne. Pour obtenir une augmentation exponentielle de la vitesse, le professeur Wladek Forysiak de l’Institut des technologies photoniques d’Aston a travaillé en étroite collaboration avec le Dr Ian Phillips pour utiliser des bandes de longueurs d’onde jusqu’alors inutilisées dans les systèmes à fibre optique d’aujourd’hui.

Les deux longueurs d’onde les plus couramment utilisées dans les communications par fibre optique sont la bande conventionnelle (bande C) et la bande de longueur d’onde longue (bande L). La bande L est utilisée lorsque la bande C ne peut pas répondre aux exigences typiques en matière de bande passante.

Forsiak et Phillips ont utilisé avec succès deux bandes spectrales supplémentaires, la bande de longueur d’onde étendue (bande E) et la bande de longueur d’onde courte (bande S), pour augmenter la capacité disponible des bandes C et L les plus courantes. Les chercheurs ont dû développer de nouveaux amplificateurs optiques et égaliseurs de gain optique pour utiliser efficacement ces bandes de longueurs d’onde supplémentaires.

L’exploitation des bandes E et S supplémentaires produit des résultats exceptionnellement significatifs. À mesure que la technologie se développe, les fournisseurs pourront peut-être un jour accroître leurs capacités de transmission de données bien au-delà de ce qui est possible aujourd’hui, sans le coût supplémentaire lié au remplacement de l’intégralité de leur infrastructure fibre optique.

Bien que le taux de vitesse atteint ici soit impressionnant, ce n’est pas la transmission la plus rapide jamais réalisée. Il y a deux ans, des chercheurs japonais de l’Institut national des technologies de l’information et des communications (NICT) ont établi un record mondial de débit de données après avoir atteint des vitesses de transmission de 1,02 pétabits par seconde, soit 1 020 000 000 mégabits par seconde. Cependant, les chercheurs des NTIC ont utilisé un câble personnalisé utilisant quatre conducteurs plutôt qu’une ligne monocœur standard.

