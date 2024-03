7 ans de mises à jour Android sur le Pixel ? Google a expliqué comment il est arrivé à ce chiffre

En lançant le Pixel 8, Google a révélé une véritable révolution au sein d’Android. Ces smartphones sont redevenus la norme dans cet écosystème et proposent 7 ans de mises à jour Android et ses fonctionnalités. Google a maintenant révélé comment il est arrivé à ce nouveau numéro.

7 ans de mises à jour Android

Après avoir vu des constructeurs comme Samsung, Xiaomi, OPPO ou Honor augmenter le nombre d’années de mises à jour, une position de Google était attendue. L’entreprise qui garantit les mises à jour d’Android était en retard dans ce domaine et il était temps d’avoir une position forte pour montrer ce qui était attendu.

Ce signal est arrivé avec le Pixel 8, qui a bénéficié d’une garantie de 7 ans sur les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités. Ce nombre apparemment aléatoire a en réalité une raison, qui a été révélée par Seang Chau, vice-président de Google, dans le dernier épisode du podcast « Made by Google ».

Ainsi, lorsque nous avons examiné la trajectoire du Pixel original, que nous avons lancé en 2016, et combien de personnes utilisaient encore le premier Pixel, nous avons constaté qu’il existe en réalité une bonne base d’utilisateurs actifs, probablement jusqu’à sept ans. marque. Donc, si nous pensons, d’accord, nous voulons pouvoir prendre en charge le Pixel aussi longtemps que les personnes utilisent l’appareil, alors sept ans est le bon chiffre.

Google explique comment c’est arrivé ici

Les mots sont clairs et font référence au premier smartphone de la gamme Pixel, lancé 7 ans avant la date de lancement du Pixel. Le nombre élevé d’utilisateurs de ce premier modèle révèle qu’il s’agit là de la durée de vie attendue d’un smartphone Google.

Ainsi, et avec ce délai défini, il était apparemment simple de choisir la période de mises à jour à garantir. Google a choisi 7 ans de mises à jour pour le Pixel 8 et les modèles qu’il lancera plus tard, le Pixel 9 étant attendu cette année.

Le Pixel 8 est le premier avec la nouvelle fonctionnalité

Bien entendu, pour garantir ce rythme de mises à jour, Google a également dû se pencher sur son SoC, le Tensor. Cet élément est le plus complexe lorsqu’il s’agit de mises à jour logicielles et Google devait s’assurer que ses laboratoires étaient équipés pour effectuer des tests en continu. Il y a aussi une part importante avec les partenariats avec les opérateurs, les fournisseurs et l’équipe Android.

Ainsi est née cette nouvelle vie pour Android et une nouvelle norme à suivre pour les constructeurs. Ce qui n’a pas été révélé, c’est si ces 7 années de mises à jour seront un jour étendues aux anciens modèles de la famille Pixel.