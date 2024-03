Comment choisir une caméra pour surveiller la faune sauvage ?

Observer les grenouilles pendant qu’elles s’accouplent ? Regarder la taupe savourer sa carotte ? Découvrir ce que les vers font dans le compost ? Découvrir ce que la horde de sangliers fait dans ta forêt ? Et tu te demandes pourquoi tu aurais besoin d’une caméra pour la faune sauvage?

La meilleure caméra pour la faune sauvage – n’existe pas encore, n’est-ce pas?

Je suis sérieux : en ce moment, je pense à me procurer une caméra pour la faune sauvage. L’idée est venue à mon copain avec qui j’ai construit un compost dans mon jardin. Nous avons creusé la terre et découvert des vers de terre, des larves et d’autres petites créatures. Et mon ami a immédiatement demandé : « Ne serait-il pas intéressant de voir ce qu’ils font sous terre ? ».

Peu de temps après la construction du compost, nous avons découvert le trou d’une taupe… (Photo : Netcost)

Nous avons rapidement conçu des idées pour la caméra idéale pour le compost : un boîtier en plexiglas avec une caméra pivotante. Alimentation solaire et batterie, éclairage infrarouge pour la vision nocturne, fonction de streaming pour l’observation à domicile – mais à ma connaissance, une telle solution n’existe pas encore. Cependant, il existe déjà des caméras pour la faune sauvage dans différentes variations.

Que puis-je faire avec une caméra pour la faune sauvage?

Il est possible que ce ne soit pas l’idée la plus raisonnable de mettre une caméra pour la faune sauvage (également appelée caméra de la faune) dans le compost et d’espérer des enregistrements impressionnants. Mais une telle caméra est probablement la meilleure façon d’examiner de près son propre jardin (précédent). Elle convient également aux propriétaires de terrains forestiers ou agricoles.

En conséquence, les utilisations potentielles sont les suivantes:

Surveillance des propriétés

Détection des mouvements (humains, animaux) et enregistrement automatique

Observation des animaux même en votre absence

Hé, que font ces grenouilles ici ? (Photo : Netcost)

En fin de compte, il s’agit bien sûr de satisfaire sa propre curiosité – ce qui est légitime, selon moi. Mais…

Pourquoi vous ne devriez pas utiliser une caméra pour la faune sauvage

Vous ne pouvez pas utiliser une caméra pour la faune sauvage si vous souhaitez photographier ou filmer l’espace public. Il n’est pas autorisé d’installer une caméra dans une forêt avec des sentiers accessibles au public et fréquentés.

Dans les forêts « étrangères », vous ne pouvez fixer une caméra qu’à une hauteur maximale d’un mètre, elle ne doit montrer que le sol de la forêt ou les points d’alimentation. Les enregistrements vidéo sont également interdits, seules les images fixes sont autorisées. Cependant, une caméra pour la faune sauvage reste très attrayante pour les chasseurs par exemple, par exemple pour contrôler les populations animales.

Pour les particuliers, il est important de ne pas placer la caméra pour la faune sauvage de manière à ce qu’elle ait une vue sur les propriétés d’autres personnes (comme les voisins) et sur les voies publiques. Les droits à la vie privée des autres doivent toujours être respectés. Cependant, cela ne s’applique pas aux animaux sauvages – heureusement. 🙂 À cet égard, une telle caméra ne diffère pas d’une caméra de surveillance typique pour une utilisation en extérieur.

Que devrait offrir une bonne caméra pour la faune sauvage?

Jusqu’à ce que ma caméra de compost de rêve apparaisse un jour, une caméra pour la faune sauvage peut au moins filmer ce qui se passe autour du compost.

Que devrait exactement maîtriser une telle caméra?

Détection des mouvements avec enregistrement vidéo automatique

Vision nocturne grâce aux LED infrarouges

Longue durée de vie grâce à plusieurs piles ou une batterie puissante

Protection contre l’eau et la poussière (certification IP)

Objectifs grand angle lumineux pour de bonnes images de jour et de nuit (au moins Full HD)

Fixation possible sur les arbres

Une solution comme la caméra pour la faune sauvage HD de Nedis (WCAM130GN) me semble être le bon choix pour surveiller mon jardin. Ou plutôt pour découvrir après coup à quel point les animaux ont fait la fête en mon absence.

La caméra pour la faune sauvage est également esthétique. (Photo : Nedis)

Caméra pour la faune sauvage vs caméra de surveillance

Comparée à une caméra de surveillance typique, je vois plusieurs avantages : une caméra pour la faune sauvage ne diffuse généralement pas directement les mouvements suspects vers mon smartphone, mais je n’ai pas besoin d’une connexion Internet supplémentaire. C’est de toute façon difficile dans mon jardin, car je ne veux pas avoir une autre connexion Internet avec un routeur ou une connexion de données d’un fournisseur de téléphonie mobile. Cela serait trop coûteux pour mes observations animales.

De plus, une caméra pour la faune sauvage est généralement beaucoup moins chère qu’une caméra de surveillance avec toutes les fonctionnalités imaginables. Les piles durent plusieurs semaines, la caméra n’est vraiment active que lorsqu’il y a du mouvement. Cela suffit pour se sentir comme un voyeur lorsque la caméra pour la faune sauvage a de nouveau filmé des grenouilles en train de pondre des têtards…

Chez Netcost-security.fr, nous trouvons, au moment de la rédaction de cet article, une caméra pour la faune sauvage de Nedis. En général, vous trouverez des caméras pour la faune sauvage dans la section Maison intelligente > Sécurité.