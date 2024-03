VLC pour Android n’a pas été mis à jour depuis plusieurs mois ! Découvrez ce qui se passe

VLC est connu de presque tous les utilisateurs d’ordinateurs ou de smartphones. Ce lecteur multimédia est l’un des plus complets et compte un nombre toujours croissant d’utilisateurs. VLC n’a plus de mises à jour sur Android depuis des mois et la raison a maintenant été découverte.

Problèmes avec les mises à jour Android

La présence de VLC est si grande qu’il est disponible à la fois sur les systèmes d’exploitation de bureau, ainsi que sur les smartphones et tablettes. L’une des propositions les plus utilisées est la version dédiée à Android, qui a rapidement conquis ses plusieurs millions d’utilisateurs.

C’est précisément cette version qui est actuellement évaluée et discutée. Il n’a reçu aucune mise à jour depuis plusieurs mois, ce qui laisse de nombreux utilisateurs surpris et inquiets. Les raisons ont maintenant été révélées par l’équipe VLC et montrent qu’une grande partie de la faute incombe à Google.

VLC est en guerre contre Google

Pour activer la mise à jour, selon ce que l’équipe VLC a révélé, Google nécessite l’accès aux clés privées de signature de code. Ceux-ci vous permettent de vous assurer que la source de l’application est sûre. Il existe également une autre question associée concernant le prise en chage des anciennes versions d’Android TV.

En donnant accès à ces clés privées, l’équipe VLC transférerait le contrôle de son application entre les mains de Google. Avec ces clés, il est possible de signer le code et de transmettre toute modification sous forme de mise à jour, même si elle n’a pas été créée par VLC.

La situation se répète avec Microsoft

Il est intéressant de noter qu’Android n’est pas le seul système à rencontrer des problèmes avec VLC. La boutique Microsoft bloque également les mises à jour de ce lecteur multimédia, en l’occurrence en raison de problèmes d’accès aux partages OneDrive et des politiques du géant du logiciel.

On espère que l’équipe VLC pourra bientôt parvenir à un accord avec Google et Microsoft. Ce n’est qu’ainsi que ce lecteur multimédia disposera des mises à jour nécessaires, aussi bien sur Android que sur Windows. L’équipe semble déterminée à y parvenir, mais sans compromettre la sécurité des utilisateurs.