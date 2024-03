Apple Watch : 5 applications qui vous seront utiles dans la vie

L’Apple Watch, en plus d’un « médecin numérique » à chaque poignet, est aussi une sorte d’ordinateur de bord. Et les applications que nous pouvons utiliser nous aident dans notre parcours quotidien. A ce titre, nous laissons 5 applications qui, selon nous, seront très intéressantes pour l’utilisateur d’Apple Watch.

L’Apple Watch est de plus en plus puissante et nous permet d’avoir des notifications de nos réseaux sociaux à notre poignet, nous permet de voir les emails qui arrivent dans notre courrier, de savoir où nous allons avec les indications GPS, de gérer la musique qui joue sur nos écouteurs, de recevoir et passer des appels. De plus, il nous permet de surveiller notre sommeil, d’avoir notre billet d’avion à portée de main d’un code QR, d’utiliser Apple Pay pour payer nos factures et d’analyser nos performances dans nos activités physiques.

Bien sûr, les applications sont l’un des secrets, et c’est pourquoi nous vous laissons 5 applications très intéressantes pour tous ceux qui possèdent une Apple Watch.

5 applications à emporter et à porter à votre poignet

Des petites choses aux grands moments du quotidien, ce sont des applications qui, bien que pas totalement gratuites, vous permettent de les utiliser sans payer et ensuite de faire des « achats intégrés ».

1 – Parcel

Cette application commençait à être une sorte d' »indispensable ». Alors que nous achetons de plus en plus en ligne, cette application permet de suivre les commandes de plus de 300 transporteurs, dont CTT, UPS, DHL, SEUR, Chronopost, FedEx, NACEX, Deutsche Post et bien d’autres. Vous pouvez voir la liste complète de tous les transporteurs pris en charge sur : https://parcel.app

Les informations de suivi des commandes sont collectées par nos serveurs afin que vous puissiez les recevoir directement sur votre appareil d’un simple clic. Et si vous disposez du code barre du numéro de suivi, vous pouvez utiliser le lecteur de code barre intégré à Parcel. Grâce à la reconnaissance automatique du transporteur, vous pouvez ajouter de nouvelles commandes en quelques secondes seulement.

2 – Pillow. Tracker de sommeil

Avez-vous du mal à dormir ? Dormez mieux avec l’oreiller. Fondamentalement, cette application est comme votre assistant de sommeil intelligent. L’application peut analyser automatiquement vos cycles de sommeil à l’aide de votre Apple Watch (oui, vous devez dormir avec votre montre allumée). Bien que ce ne soit pas aussi efficace, la société responsable de l’outil déclare que vous pouvez utiliser l’application Pillow sans Apple Watch, en plaçant votre iPhone ou iPad sur le matelas près de votre oreiller.

Cette application vous permet également de l’utiliser comme réveil intelligent pour vous réveiller dans la phase de sommeil la plus légère possible et commencer votre journée rafraîchi et détendu. Enregistrez des événements audio importants tels que le ronflement, l’apnée du sommeil et les conversations endormies. Explorez les tendances concernant votre sommeil et comparez la qualité de votre sommeil avec diverses mesures Apple Health qui affectent le sommeil.

3 – Cardiogram: Heart Rate Monitor

Cardiogram est une application qui a été développée en collaboration avec des chercheurs de l’Université de Californie, plus précisément avec le département d’études sur la santé cardiaque, une unité qui aide à éradiquer les maladies cardiaques.

L’application développe un système qui permet de détecter la fibrillation auriculaire – une condition médicale pouvant conduire à un accident vasculaire cérébral – en utilisant des technologies innovantes disponibles pour les consommateurs conventionnels.

Cette application a considérablement fait évoluer son algorithme afin de détecter les rythmes cardiaques anormaux grâce au capteur de fréquence cardiaque de l’Apple Watch.

4 – One Drop Gestion du diabète

One Drop Mobile est une application primée et regorge de fonctionnalités pour aider l’utilisateur à obtenir d’excellents résultats. Fondamentalement, il vous permet de gérer divers facteurs associés au contrôle du diabète.

L’application permet aux utilisateurs d’Apple Watch, qui vivent avec du diabète, du pré-diabète, de l’hypertension artérielle et de l’hypercholestérolémie, d’avoir une référence croisée d’informations sur la santé, le tout en un seul endroit.

5 – Clicker – Count Anything

Cette application est apparue lorsque, il y a quelques jours, j’entrais dans un événement et que quelqu’un contrôlait les entrées, le nombre de personnes passant par la porte. La personne disposait d’un « compteur » et cliquait sur chaque entrée.

Désormais, cette application, Clicker, n’est rien de plus qu’un compteur mais profite de l’écran tactile de l’Apple Watch. Il vous permet de cliquer et de compter chaque touche en nombres simples à comprendre. Il a une option pour supprimer les clics et effacer, ramenant le compteur à zéro. Et c’est tout, c’est tout, mais pour ce dont il a besoin… il est compétent.