Les véhicules connectés partagent leurs habitudes de conduite avec les assureurs, à l’insu des propriétaires

En bref : Les véhicules modernes possèdent des capacités que nous n’aurions jamais cru possibles il y a quelques décennies, notamment le partage des habitudes de conduite de leurs propriétaires avec les compagnies d’assurance. Un nouveau rapport a révélé comment les voitures connectées dotées de la télématique intégrée partagent des statistiques et des données sur les conducteurs avec les assureurs, souvent sans même que les propriétaires s’en rendent compte.

Les véhicules connectés deviennent de plus en plus courants dans l’industrie automobile, ce qui signifie que de nombreuses données utilisateur sont partagées avec d’autres entités. Le New York Times s’est penché sur la question et a découvert que certains propriétaires de voitures ne réalisent peut-être pas que leurs statistiques de conduite sont vendues à des compagnies d’assurance qui utilisent ces informations pour justifier l’augmentation de leurs tarifs.

Un exemple donné par le New York Times est celui d’une personne de 65 ans qui loue une Chevrolet Bolt. Son assurance a augmenté de 21 % en 2022, et d’autres assureurs lui ont fait des devis élevés. Finalement, un agent lui a dit que son rapport LexisNexis était l’une des raisons pour lesquelles les prix étaient si élevés.

LexisNexis, un courtier de données mondial basé à New York et doté d’une division « Solutions de risque » utilisée par le secteur de l’assurance automobile, a envoyé au driver de la Bolt un rapport incluant les dates des 640 trajets effectués dans le véhicule au cours des six derniers mois, le début et la date de départ. les heures finales, la distance parcourue et tout incident d’excès de vitesse, de freinage brusque ou d’accélération brusque. La seule chose qui manquait était les données de localisation. Les détails du voyage avaient été fournis par General Motors.

Les dongles et les appareils qui collectent des informations de conduite existent depuis des années, donnant aux personnes la possibilité de partager volontairement leurs statistiques de conduite avec les assureurs dans l’espoir de réduire leurs tarifs. Mais certaines voitures connectées partagent les données directement des véhicules, et cela peut se produire sans que le driver ne s’en rende compte.

Certains constructeurs automobiles proposent des fonctionnalités facultatives « d’amélioration de la conduite » dans les voitures connectées qui évaluent la conduite des personnes, mais tout le monde ne réalise pas que leur activation amènera les entreprises à fournir les informations aux courtiers en données.

Quelques utilisateurs affirment que les véhicules GM les ont suivis même lorsqu’ils n’ont pas activé la fonction OnStar Smart Driver, qui prétend aider les utilisateurs à devenir de meilleurs conducteurs en gamifiant l’expérience. Ils ont peut-être été inscrits par le concessionnaire, mais même pour ceux qui s’inscrivent, le processus d’inscription ne précise pas clairement que des tiers recevront les données de conduite.

GM a confirmé au New York Times qu’il partageait des « informations sélectionnées » sur les freinages brusques, les accélérations brusques, les excès de vitesse supérieurs à 80 mph et le temps de conduite des inscrits à Smart Driver avec LexisNexis et un autre courtier de données appelé Verisk.

Bien que certains soient favorables à ce type d’assurance basée sur le comportement, car elle peut inciter les personnes à conduire plus prudemment, il n’y a aucun avantage pour ceux qui ignorent qu’ils ont été inscrits à un tel programme – seulement une mauvaise surprise lorsqu’il s’agit de renouveler leur assurance.

Subaru, Acura, Honda, Hyundai, Kia et Mitsubishi proposent tous des fonctionnalités de score du driver avec collecte de données envoyées aux bases de données d’assurance. Ils exigent que les utilisateurs s’inscrivent, mais quelques-uns rendent leurs politiques de partage de données moins évidentes que d’autres.

Si vous vous inquiétez des données que votre voiture est capable de collecter, découvrez les détails en tapant le VIN sur ce site Web. Vous devez également consulter votre application de voiture connectée et demander quelles informations votre constructeur automobile possède sur vous.

Dans le même ordre d’idées, le président Biden a ordonné une enquête plus tôt ce mois-ci pour déterminer si les véhicules connectés chinois, en particulier les véhicules électriques, présentent un risque pour la sécurité des citoyens américains.

