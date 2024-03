Le nouveau Xiaomi Redmi A3 est arrivé pour seulement 119,99 €

La croissance de Xiaomi a été impressionnante et cela se voit dans le portefeuille de produits disponibles sur le marché. Aujourd’hui, Xiaomi a lancé le Redmi A3, un smartphone au design élégant et doté d’un écran doté d’un taux de rafraîchissement élevé.

Xiaomi Redmi A3 : Puissant, beau et pas cher…

Xiaomi, leader mondial de l’innovation, annonce le lancement du Redmi A3, son dernier ajout à la gamme Redmi. Tous les modèles Redmi A3 comprennent une grande caméra circulaire aux détails fins, qui présente une luminosité différente en fonction de l’angle de réfraction et de l’environnement d’éclairage. De plus, avec un corps ultra fin de 8,3 mm deuxpour une excellente sensation en main, le Redmi A3 est robuste, élégant et conçu pour un confort optimal.

Les points forts incluent le grand écran HD+ de 6,71 pouces, qui offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz pour une expérience fluide et immersive qui défie son prix. La durabilité de l’écran est assurée par la protection d’écran Corning® Gorilla® Glass 3, tandis que la protection oculaire améliorée est assurée par la gradation CC, qui réduit l’exposition à la lumière bleue et le scintillement global.

Les utilisateurs disposant d’un budget limité peuvent continuer à profiter du système de double caméra AI mis à jour, comprenant un appareil photo principal de 8 MP soutenu par un objectif auxiliaire qui vous permet de prendre de superbes photos. La caméra frontale de 5 MP est renforcée par un embellisseur qui lisse le teint et un anneau de lumière douce qui illumine les photos de selfie dans des conditions de faible luminosité.

Redmi A3 prend en charge des fonctionnalités de sécurité avancées qui incluent le déverrouillage du visage et le déverrouillage des empreintes digitales via un capteur d’empreintes digitales latéral rapide et réactif. Doté d’une prise casque 3,5 mm pratique, le Redmi A3 est également équipé d’un port de chargement USB Type-C de 10 W.

Doté d’une grosse batterie de 5 000 mAh (astuce), le Redmi A3 suivra le rythme des utilisateurs tout au long de la journée et au-delà, offrant jusqu’à 29 heures d’appels et jusqu’à 17 heures de lecture vidéo.

Le Redmi A3 est alimenté par un processeur MediaTek Helio G36 octa-core et est disponible en configurations 3 Go + 64 Go et 4 Go + 128 Go. La technologie de mémoire étendue étend la RAM disponible jusqu’à 8 Go, garantissant un chargement et un changement d’application plus fluides, tandis qu’un stockage de données supplémentaire est disponible via un emplacement microSD, qui prend en charge les cartes microSD jusqu’à 1 To.

Le Redmi A3 est disponible en Midnight Black, Star Blue et Forest Green, avec des configurations de mémoire et de stockage de 3 Go + 64 Go, à 119,99 €, et 4 Go + 128 Go, à 139,99 €.