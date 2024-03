Le procès contre Apple affirme que la limite de stockage iCloud exploite les utilisateurs

Un nouveau procès affirme que la limite de stockage proposée par Apple dans iCloud exploite les utilisateurs, et l’entreprise est également confrontée à un problème de concurrence.

Introduite en 2011, la limite de 5 Go est le maximum qu’Apple propose gratuitement à ses utilisateurs. Dès lors, et presque inchangé depuis son introduction, ceux qui souhaitent plus d’espace doivent payer pour les mises à niveau.

Un récent recours collectif affirme que les pratiques de stockage iCloud d’Apple sont trompeuses, les plaignants accusant l’entreprise technologique d’exploiter les utilisateurs en limitant l’espace libre et en frais de mise à niveau élevés.

Apple monopolise les utilisateurs d’iCloud ?

Selon Bloomberg Law, le procès met en évidence la stratégie d’Apple consistant à limiter artificiellement le stockage gratuit, puis à facturer des prix exorbitants pour l’espace supplémentaire. Une tactique qui étoufferait la concurrence sur le marché du stockage cloud.

De plus, il est important de souligner que l’entreprise exerce un contrôle important sur les utilisateurs de ses équipements, les obligeant à faire confiance à iCloud pour les sauvegardes récurrentes (qui sauvent souvent les utilisateurs en cas de perte ou de vol de l’appareil).

Après enquête, de nombreux utilisateurs ont signalé avoir reçu des demandes de mise à jour de leur stockage iCloud à la lumière de ces sauvegardes.

Pour le processus, la limite de stockage gratuit de 5 Go est une tactique conçue pour orienter les utilisateurs vers des forfaits plus chers. En effet, Apple aurait manipulé le système, prédisant que la majorité des utilisateurs manqueraient de stockage gratuit et seraient obligés d’acheter du stockage supplémentaire.

Le processus souligne qu’iCloud est le seul service qui sauvegarde des formats de fichiers spécifiques, tels que les applications et les paramètres des appareils Apple. D’autres plateformes peuvent être utilisées, mais uniquement pour des photographies et des vidéos.

Par conséquent, plus que trompeuses, les pratiques de stockage d’Apple constituent un avantage injuste dans la mesure où elles empêchent d’autres services de fournir une solution de sauvegarde complète.

Pour les experts du secteur, il ne semble y avoir aucune justification technique ou sécuritaire à cette exclusivité qu’impose Apple, il s’agit simplement d’une tentative de domination du marché.

L’affaire est déposée par Julianna Felix Gamboa, représentée par Hagens Berman. Cette société a fait ses preuves dans des affaires contre des géants de la technologie.