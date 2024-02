Le HONOR Magic6 Pro est arrivé ! Un pari fort sur la photographie, la performance et l’IA

HONOR vient de dévoiler le HONOR Magic6 Pro, qui inaugure un nouveau positionnement pour la marque. Il investit dans l’IA et de nombreuses nouvelles technologies, combinés à un ensemble d’appareils photo capables d’élever encore plus la photographie. Il est temps de découvrir le Magic6 Pro et tout ce qu’il apporte.

Découvrez la magie de l’IA avec le HONOR Magic6 Pro

Le HONOR Magic6 Pro est le nouveau venu dans la prestigieuse gamme de produits Magic de HONOR et présente des avancées en matière de photographie, d’affichage, de performances et d’expériences utilisateur centrées sur l’IA. Poussé par son engagement en faveur de l’innovation centrée sur l’humain, HONOR a dévoilé MagicOS 8.0, la dernière version de son système d’exploitation basé sur Android qui introduit l’IA et apporte la première interface utilisateur basée sur vos intérêts. Équipé de Magic Capsule et Magic Portal, HONOR Magic6 Pro offre aux utilisateurs une expérience plus personnalisée et intuitive. D’un simple clic sur la barre de notification en haut de l’écran, Magic Capsule se développe pour offrir des informations supplémentaires et des options associées. Magic Portal, à son tour, exploite la puissance de l’IA pour comprendre les messages et le comportement des utilisateurs. Grâce à la collaboration avec des partenaires et des développeurs d’applications, Magic Portal prend en charge plus de 100 des applications les plus utilisées dans le monde, offrant aux utilisateurs une expérience multiplateforme transparente et leur permettant de profiter de tout le potentiel de Magic Portal avec leurs applications préférées.

Un avant-goût d’une pratique inspirante de l’IA

Pour démontrer un échantillon d’opportunités futures possibles, HONOR intègre le logiciel open source LlaMA dans le HONOR Magic6 Pro, capable d’exécuter des fonctions telles que les questions et réponses, la création de texte et la compréhension écrite dans un environnement hors ligne. Ce type de collaboration industrielle peut conduire à un avenir plus créatif pour les utilisateurs. Pour démontrer les possibilités que le suivi oculaire des smartphones peut offrir à l’avenir, HONOR a révélé comment il est possible de contrôler une voiture en mains libres à l’aide du système de suivi oculaire basé sur l’IA du HONOR Magic6 Pro.

Photographie sportive professionnelle avec le système de caméra Falcon basé sur l’IA

Le HONOR Magic6 Pro lance un nouveau système de caméra HONOR Falcon amélioré. Ceci est alimenté par un modèle d’IA formé sur une base de données 28 fois plus grande que la génération précédente. Comprend HONOR AI Motion Sensing Capture, un algorithme de capture AI avancé qui prédit et capture sans effort les moments décisifs en ultra haute définition. La capture de mouvement avancée HONOR Magic6 Pro surpasse la génération précédente en couvrant un plus large éventail de sports et d’activités tels que le saut, la danse et les arts martiaux, ce qui la rend parfaite pour capturer des moments passionnants lors d’événements sportifs et de courses. Il est doté du dernier système de caméra HONOR doté d’un remarquable téléobjectif de 180 MP (f/2,6, OIS) avec un zoom optique 2,5x et un zoom numérique jusqu’à 100x. HONOR Magic6 Pro comprend également un appareil photo ultra grand angle de 50 MP (f.2.0, EIS) et un puissant appareil photo principal de 50 MP avec des capacités d’ouverture variable (f/1.4 et f/2.0, OIS), pour capturer des moments rapides avec une netteté exceptionnelle sans détail compromettant.

Affichage sans précédent avec HONOR NanoCrystal Shield

Doté du verre d’écran le plus résistant aux chutes de l’industrie à ce jour, le HONOR Magic6 Pro présente des améliorations dans la résistance aux rayures de l’écran. HONOR NanoCrystal Shield comporte une couche de revêtement en nitrure de silicium sur le verre nanocristallin de l’appareil pour une protection supplémentaire. Largement reconnu pour sa fermeté et sa résistance aux rayures, le nitrure de silicium offre une plus grande résistance à l’écran et une durabilité exceptionnelle, permettant une protection 10 fois supérieure en cas de chute, par rapport au verre nanocristallin normal. En plus de sa durabilité, le HONOR Magic6 Pro est doté d’un écran LTPO Eye Comfort de 6,8 pouces à faible consommation, leader du secteur, qui offre une expérience visuelle exceptionnelle. Il donne la priorité au bien-être des utilisateurs grâce à une série d’innovations centrées sur l’humain, telles que la gradation PWM 4 320 Hz de pointe, la gradation dynamique, l’affichage nocturne circadien personnalisable et la fonction Nature Tone.

Des performances efficaces portées par l’innovation intersectorielle

HONOR Magic6 Pro est alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 3, qui apporte une amélioration de 30 % des performances du processeur et une augmentation de 25 % des performances du GPU pour les nouveaux appareils. Grâce au Qualcomm ® AI Engine, les fonctions d’IA du HONOR Magic6 Pro sont prises en charge avec une fluidité et une stabilité exceptionnelles. S’inspirant de l’industrie perturbatrice des véhicules électriques (VE), HONOR intègre la nouvelle batterie HONOR Magic6 Pro de deuxième génération, HONOR Carbon Silicon, avec HONOR E1, un chipset de gestion de batterie pour une plus grande efficacité énergétique. La batterie de 5 600 mAh démontre d’excellentes performances à basse température, les utilisateurs peuvent lire des vidéos YouTube pendant 81 minutes à -20°C avec seulement 10 % de batterie restante. De plus, avec la SuperCharge filaire HONOR de 100 W et la SuperCharge sans fil HONOR de 66 W, les utilisateurs peuvent charger le HONOR Magic6 Pro à 100 % en seulement 30 minutes, permettant aux utilisateurs occupés de charger rapidement leurs appareils en déplacement.

Couleurs et prix disponibles

Conçu pour les utilisateurs qui préfèrent un style élégant et moderne et un attrait intemporel, le HONOR Magic6 Pro sera disponible en noir et vert épi, à partir de 1 299,90 prix conseillé. Cet équipement sera disponible au Portugal en prévente du 1er au 14 mars et à partir du 15 mars il sera disponible sur MEO, NOS, Vodafone, Ebay et FNAC.