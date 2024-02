Comment regarder Crunchyroll sur une télé LG (5 façons)

Crunchyroll est un service de streaming populaire pour les fans d’anime et de manga qui propose une large gamme de contenus anime à apprécier. Si vous êtes un fan d’anime, Crunchyroll est le meilleur endroit pour profiter de tonnes d’anime. Si vous souhaitez regarder des anime sur votre téléviseur LG, voici un guide sur comment regarder Crunchyroll sur un téléviseur LG.

La meilleure plateforme d’anime, Crunchyroll, propose des plans gratuits et payants. La version gratuite est prise en charge par la publicité et ne comprend pas les diffusions simultanées ni l’accès à tous les anime et manga.

À la place, vous pouvez regarder un exemplaire saisonnier comprenant les trois premiers épisodes de nouveaux titres pendant une période limitée. Les plans payants de Crunchyroll s’appellent Fan, Mega Fan et Ultimate Fan, qui coûtent respectivement 7,99 $/mois, 9,99 $/mois et 14,99 $/mois. Continuez à lire pour découvrir comment regarder Crunchyroll sur votre téléviseur LG.

Comment obtenir Crunchyroll sur un téléviseur LG

À partir du 21 février 2024, l’application Crunchyroll est officiellement disponible en téléchargement sur les téléviseurs intelligents LG, ce qui signifie que vous pouvez désormais l’installer facilement et commencer à regarder le contenu. En plus de cela, il existe d’autres moyens par lesquels vous pouvez regarder Crunchyroll sur un téléviseur LG.

Installer l’application Crunchyroll sur un téléviseur LG (officielle)

Comme mentionné précédemment, Crunchyroll est officiellement disponible en téléchargement sur les téléviseurs intelligents LG du monde entier. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder à plus de 46 000 épisodes et films, plus de 3 300 vidéos musicales japonaises, ainsi qu’à du contenu spécial et à la demande avec des options de sous-titres et de doublage dans plus de 12 langues, directement depuis leur téléviseur. Voici comment vous pouvez le télécharger et l’installer :

Étape 1: Appuyez sur le bouton Home de la télécommande.

Étape 2: Accédez à Applications, puis recherchez l’application Crunchyroll.

Étape 3: Appuyez sur le bouton Installer à l’écran.

Une fois installée, lancez l’application, suivez les instructions à l’écran pour vous connecter à votre compte, puis profitez de regarder vos animes préférés, de One Piece à Jujutsu Kaisen.

Diffusez Crunchyroll sur un téléviseur intelligent LG via un navigateur Web

Vous pouvez également utiliser un navigateur Web sur votre téléviseur LG pour diffuser Crunchyroll sur l’appareil. Suivez les étapes ci-dessous pour le faire :

Étape 1: Allumez votre téléviseur et connectez-vous à un réseau WiFi.

Étape 2: À partir de l’écran d’accueil, ouvrez l’application de navigateur Web.

Étape 3: Dans le navigateur, accédez au site officiel de Crunchyroll.

Étape 4: Appuyez sur l’icône de profil, puis choisissez Se connecter.

Étape 5: Connectez-vous à votre compte en utilisant vos informations d’identification.

Une fois connecté, regardez votre contenu préféré sur Crunchyroll. Si le navigateur est lent, vous pouvez connecter votre PC à l’aide de HDMI ou le diffuser pour utiliser le navigateur du PC sur votre téléviseur LG. Voici le guide complet.

Comment regarder Crunchyroll sur un téléviseur LG

Comment diffuser Crunchyroll sur un téléviseur LG depuis un iPhone

Vous pouvez également regarder Crunchyroll sur votre téléviseur LG en utilisant la fonction AirPlay depuis un iPhone ou un iPad. Voici comment faire :

Étape 1: Connectez les deux appareils au même réseau. Installez l’application Crunchyroll sur votre iPhone ou iPad.

Étape 2: Ouvrez l’application et connectez-vous à votre compte une fois qu’elle est installée.

Étape 3: Lancez le contenu anime.

Étape 4: Ouvrez le centre de contrôle et appuyez sur l’icône AirPlay.

Étape 5: Sélectionnez votre téléviseur dans la liste. Assurez-vous qu’AirPlay est activé sur votre téléviseur.

Étape 6: Entrez le code d’accès à partir de l’écran du téléviseur. Désormais, le contenu sera affiché sur l’écran de votre téléviseur LG.

Comment diffuser Crunchyroll sur un téléviseur intelligent LG depuis un appareil Android

Si votre téléviseur LG dispose d’un Chromecast intégré, vous pouvez diffuser Crunchyroll. Si le téléviseur n’est pas équipé d’un Chromecast intégré, connectez un appareil Chromecast externe au téléviseur LG et suivez les étapes ci-dessous.

Étape 1: Connectez votre téléphone Android et votre téléviseur LG au même réseau WiFi.

Étape 2: Installez l’application Crunchyroll depuis Google Play Store.

Étape 3: Ouvrez l’application, puis connectez-vous à votre compte.

Étape 4: Cliquez sur l’icône de diffusion sur l’application, puis sélectionnez votre téléviseur LG dans la liste.

Étape 5: Désormais, l’écran de l’application Crunchyroll s’affichera sur votre téléviseur.

Obtenir Crunchyroll sur un téléviseur LG en utilisant un appareil de streaming

Étant donné que Crunchyroll est disponible dans les stores d’applications de plusieurs appareils de streaming tels que Roku, Firestick, etc., vous pouvez utiliser un appareil de streaming pour obtenir Crunchyroll sur votre téléviseur LG.

Si vous disposez d’un appareil de streaming, connectez-le à votre téléviseur intelligent LG et configurez l’appareil, puis accédez à l’app store (Roku Channel Store, Amazon App Store ou Apple App Store) et installez l’application Crunchyroll sur votre téléviseur.

Questions fréquemment posées

Puis-je obtenir ou installer Crunchyroll sur mon téléviseur LG ?

Oui. Crunchyroll a officiellement lancé son application pour les téléviseurs LG le 21 février 2024.

Puis-je diffuser Crunchyroll sur un téléviseur LG à partir d’un PC via un écran de partage ?

Oui. Vous pouvez diffuser le contenu Crunchyroll sur votre téléviseur LG en partageant l’écran d’un PC ou d’un appareil mobile.

Dans quels pays l’application Crunchyroll est-elle disponible pour les téléviseurs LG ?

L’application Crunchyroll est disponible en téléchargement sur les téléviseurs LG depuis leurs app stores dans tous les pays, à l’exception du Brésil.

Comment commencer un abonnement à Crunchyroll Premium ?

Pour commencer un abonnement ou acheter un abonnement Crunchyroll Premium, visitez le site internet de Crunchyroll, créez un compte et choisissez l’abonnement qui vous convient.

Crunchyroll est-il un service de streaming pour les enfants ?

Bien que Crunchyroll propose des émissions d’anime, tous les contenus de la plateforme ne conviennent pas aux enfants. Certains contenus sont soumis à des restrictions d’âge, car ils sont destinés aux adolescents et aux adultes.

Voilà comment vous pouvez installer et regarder Crunchyroll sur votre téléviseur LG. En plus des étapes pour obtenir l'application, nous avons également inclus les étapes pour diffuser l'application à l'aide d'un navigateur, par casting et en utilisant un appareil de streaming.