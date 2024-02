Apple surprend avec « Ask », un nouvel outil d’IA similaire à ChatGPT

iOS 18 sera révolutionnaire, estiment les analystes qui suivent tous les signes liés au nouveau système d’exploitation d’Apple. Selon les informations, certains employés d’Apple testeraient déjà un chatbot à intelligence artificielle. Les génies bénéficieront de l’aide de l’IA. Et Siri ?

Demandez… Genius AI

Apple prépare une grande nouvelle en matière d’intelligence artificielle. Et ce n’est pas qu’une rumeur, comme l’a confirmé le PDG Tim Cook lui-même il y a quelques semaines. Nous avons même assisté ce mois-ci au lancement d’un projet d’IA appelé MGIE en collaboration avec une université californienne. Maintenant, la société a donné une autre indication selon laquelle elle a en réalité quelque chose de gros en préparation.

Il s’agit d’un chatbot d’aide similaire à ChatGPT. Le célèbre projet Ajax avait déjà été lancé il y a quelques mois, suggérant une sorte d’AppleGPT pour le public, ce qui n’est toujours pas exclu aujourd’hui. Cependant, ce que l’on appelle désormais « Ask » est un outil destiné uniquement aux travailleurs. Peut-être comme apéritif pour un lancement plus large avec iOS 18.

Jusqu’à cinq questions techniques pour aider les clients en cas de problèmes

Comme prévu par MacRumors, Apple autorise certains employés à essayer « Ask ». Il s’agit d’un outil qui, du moins pour l’instant, vise à servir d’outil d’assistance aux spécialistes du support technique, que ce soit par chat ou par téléphone.

Aucune image ni exemple réel du fonctionnement de cet outil n’a été publié pour le comparer à d’autres intelligences artificielles génératives concurrentes. Ce qui est dit dans le média susmentionné, c’est qu’il vise à répondre jusqu’à cinq questions techniques afin d’aider le client à résoudre tout type de problème qu’il pourrait rencontrer.

Une question citée en exemple, bien que ce ne soit pas la réponse donnée par Ask, est « Un client ne peut pas mettre à jour son appareil vers iOS 17.3, que puis-je faire ? », ce que nous comprenons pourrait être utile pour les conseillers débutants ou même pour servir les clients. lorsqu’il n’y a pas de spécialistes opérationnels, le consommateur s’adresse à Ask. Nous soulignons cependant qu’il s’agit pour le moment de peu d’employés d’Apple.

« Ask » est-il un aperçu de ce qui attend les clients Apple cette année ?

Comme tout test pilote, Ask est totalement ouvert aux commentaires de ceux qui l’utilisent. L’outil offre la possibilité de classer les réponses selon qu’elles sont utiles ou non. On dit aussi que l’idée est d’étendre cet outil à davantage de travailleurs des services.

Qui sait si cet outil deviendra un jour un élément essentiel du travail de tout technicien Apple. Ce que cela montre, pour l’instant, c’est que l’entreprise a effectivement fait suffisamment de progrès dans ce domaine pour pouvoir profiter de ses propres outils.

La prochaine étape est celle que nous attendons le plus avec impatience : l’arrivée de l’IA sur nos iPhones, iPads et Mac. Comment cela se produit reste un mystère, nous devrons donc attendre la conférence des développeurs en juin pour le savoir. Nous avons désormais constaté que l’IA souhaite toucher tous les domaines, y compris le développement d’applications.