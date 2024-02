Ils construisent le gant d’Iron Man : capable de faire fondre l’acier avec son puissant laser

Le gant d’Iron Man avait un grand pouvoir; ce nouveau design créé par des fans aussi

Le gant fonctionne parfaitement

Iron Man est l’un des héros les plus importants de l’univers Marvel, ainsi que l’un des plus aimés. Tony Stark utilisait une combinaison incroyablement technologique pour mener à bien ses missions à travers la planète Terre. Il n’est donc pas surprenant que les amateurs de films de super-héros et de la figure de Stark en particulier essaient de le reproduire. Des experts en technologie l’ont poussé à un autre niveau et ne se sont pas contentés du simple cosplay, mais ont développé un gant d’Iron Man entièrement fonctionnel. Voyons comment ils l’ont fait.

La construction du gant d’Iron Man

La chaîne YouTube Hacksmith Industries a créé le gant d’Iron Man, le super-héros des films Marvel. Il s’agit d’un processus vraiment intéressant dans lequel l’équipe impliquée dans le projet a opté pour un développement qui semble propre à un film de science-fiction, c’est exactement le bras du mythique super-héros et il a des fonctionnalités très similaires.

Évidemment, il n’est pas capable de lancer des missiles ou des bombes capables de vaincre des extraterrestres. Mais dans nos capacités technologiques actuelles, il est très étonnant de voir ce qu’il est capable de réaliser.

Pour cela, ils ont construit un gant de 1,5 kilowatts capable de fondre de l’acier de 4 pouces, quelque chose de vraiment impressionnant et qui surprend beaucoup par les fonctionnalités qu’il pourrait avoir à l’avenir. Dans la vidéo, on les voit l’essayer avec toutes sortes d’objets, non seulement de l’acier : ils coupent des cordes, des portes et des plaques de métal. Ils l’utilisent même pour allumer un feu de camp ou des têtes de mannequins humains pour simuler l’effet que cela pourrait avoir sur une personne.

En ce qui concerne le budget utilisé par le YouTuber, il a utilisé un laser extrêmement coûteux de 100 000 dollars. Cependant, cela a un piège, car il a lui-même reconnu l’avoir acheté d’occasion sur eBay pour un prix de 6 000 dollars au lieu du coût complet. Après tout, il s’agit d’une expérience qui peut avoir très peu d’applications, du moins dans sa conception au niveau amateur. Bien qu’il soit vrai qu’une recherche ultérieure pourrait être vraiment utile pour les équipes de travail et de construction.

Récemment, nous avons vu comment un autre YouTuber construisait une épée plasma très similaire à celle du jeu vidéo Halo. L’industrie culturelle est l’un des principaux miroirs dans lesquels nous nous regardons lorsque nous réalisons des designs et des inventions totalement novateurs dans le monde réel, ce qui est démontré en essayant de rendre réel le gant d’Iron Man.

