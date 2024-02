WhatsApp : vous pourrez bientôt définir la qualité maximale des images et vidéos envoyées

Les dernières versions de WhatsApp ont montré que ce service Meta souhaite donner aux utilisateurs accès à des images et des vidéos de meilleure qualité. Ceux-ci peuvent être envoyés au format HD, améliorant ce point demandé depuis de nombreuses années. Cela ne semble pas encore être un point terminé, avec une nouvelle fonctionnalité qui est déjà en cours de test et se prépare à être proposée.

L’une des plaintes les plus anciennes concernant WhatsApp concerne la façon dont ce service réduit la qualité des images et des vidéos envoyées. Les utilisateurs souhaitent contrôler ce point et réclament depuis longtemps la possibilité d’envoyer des images et des vidéos en HD.

Cela était autorisé, mais cela oblige toujours les utilisateurs à toujours choisir ce format pour chaque image ou vidéo partagée. Bien que ce ne soit ni compliqué ni difficile, cela reste un processus inutile, car répétitif à chaque nouveau partage.

Cela semble être sur le point de changer, avec une nouvelle fonctionnalité déjà présente dans la version bêta de WhatsApp. Il devrait bientôt être possible de définir que le format par défaut pour l’envoi des images et vidéos est HD ou standard, ce qui signifie que vous n’aurez pas à répéter vos choix à chaque fois que vous les partagerez sur ce service.

La nouvelle option présente dans les paramètres de WhatsApp contient également une alerte importante pour les utilisateurs. Ce passage à la HD entraînera une augmentation de l’espace occupé, qui augmentera jusqu’à 5 fois dans le cas des images et jusqu’à 2 fois dans le cas des vidéos.

Il est important de souligner que même si cette nouvelle fonctionnalité réduit certaines touches pour les utilisateurs, ils devront toujours utiliser le partage d’images et de vidéos comme document pour envoyer des vidéos dans leur qualité originale et maximale.

En effet, l’option HD de WhatsApp offre une résolution équivalente à 720p. Pour y parvenir, ce service Meta vous permet d’envoyer des vidéos et des images sous forme de document avec une taille de fichier maximale allant jusqu’à 2 Go.