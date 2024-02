Fonctionnalités d’Android 15, Appareils compatibles, Date de sortie, et plus encore

Android 15 est la dernière version d’Android. Google a annoncé la première version de développement d’Android 15 pour les testeurs. Le système d’exploitation devrait être publié aux côtés de la prochaine génération des téléphones Pixel en octobre.

Dans cet article, nous allons explorer la liste des changements prévus avec Android 15, la compatibilité, la date de sortie, l’installation, et plus encore.

Android 15 Fonctionnalités et Changements

La première version de développement d’Android 15 donne un aperçu du prochain système d’exploitation Android. Tout d’abord, il y a un nouveau easter egg et il est similaire au logo de crème glacée à la vanille en forme de triangle récemment sorti pour Android 14 QPR3 beta 1, oui, c’est le nouveau easter egg pour Android 15.

Mishaal Rahman, expert en systèmes d’exploitation Android, a partagé un thread détaillant tous les changements disponibles sur la DP1 d’Android 15. Il confirme que le système d’exploitation adopte la boîte de dialogue de la fonction de réglage rapide Bluetooth de l’Android 14 QPR2 qui permet aux utilisateurs de basculer rapidement entre les appareils appairés sans entrer dans les paramètres Bluetooth.

Pour une meilleure visibilité, il y a une nouvelle API Camera2 qui permet aux applications d’augmenter la luminosité de la prévisualisation de l’appareil photo. Google ajoute la prise en charge du partage partiel de l’écran, ce qui permet aux utilisateurs de partager ou d’enregistrer la fenêtre de l’application plutôt que l’intégralité de l’écran de l’appareil. Un autre changement à venir sur l’appareil photo est l’ajustement avancé de l’intensité du flash, qui vous permet d’ajuster la luminosité de la torche tout en capturant des images.

Pour le retour haptique, Google a ajouté un nouveau Switch pour les vibrations du clavier. Vous pouvez l’activer en allant dans Paramètres > Son & vibration > Vibration & retour haptique et activer le Switch pour les vibrations du clavier dans les paramètres des vibrations interactives. En plus de cela, Android 15 reçoit un retour haptique pour le curseur de luminosité dans les paramètres rapides.

Google ajoute une fonctionnalité assez utile, appelée « Notification cooldown ». Avec cette fonctionnalité, si vous recevez des notifications successives de la même application, le volume de la notification diminue progressivement.

Pour les téléphones pliables, la possibilité de continuer à utiliser des applications lorsqu’il est plié a été abandonnée dans Android 14 QPR1. Cependant, cette fonctionnalité fait son retour avec la DP1 d’Android 15. En plus de cela, la mise à jour introduit « Swipe up to continue for Pixel fold », vous pouvez faire glisser vers le haut sur l’écran avant pour continuer à utiliser l’application ou attendre quelques secondes pour verrouiller l’écran.

En ce qui concerne les autres changements, la première version de développement comprend la dernière version des services AD Android jusqu’au niveau d’extension 10, ainsi que la dernière version de Privacy Sandbox. Android 15 bénéficie de l’extension SDK 10 pour Health Connect by Android, ajoutant la prise en charge de nouveaux types de données liées à la forme physique, à la nutrition, et plus encore.

La version de développement d’Android 15 reçoit le support des packages Universal MIDI (UMP) pour les applications MIDI virtuelles, permettant aux applications de composition de contrôler les applications de synthétiseur comme un périphérique MIDI 2.0 virtuel, tout comme elles le feraient avec un périphérique MIDI 2.0 USB.

Appareils compatibles avec Android 15

Android 15 est compatible avec la série Pixel 6, Pixel 7 et Pixel 8, ce qui signifie qu’il ne prend pas en charge les modèles Pixel 5a alimentés par Snapdragon. En plus des téléphones, le système d’exploitation est également compatible avec la tablette Pixel et le Pixel Fold.

Voici la liste complète des appareils compatibles avec Android 15.

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel Fold

Pixel Tablet

Date de lancement d’Android 15

Google a officiellement partagé le calendrier de sortie de la prochaine version du système d’exploitation Android, Android 15. Le calendrier actuel indique que la première version bêta publique est prévue pour avril. La deuxième version bêta est prévue pour mai lors de l’événement annuel de la conférence des développeurs de Google, Google I/O.

Les versions bêta de stabilité de la plateforme devraient être publiées en juin avec la troisième version bêta. Bien que la date de sortie exacte de la version finale ne soit pas spécifiée, elle devrait être publiée aux côtés des smartphones Pixel 9 en octobre.

Comment installer la version bêta

Pour l’instant, Android 15 est disponible pour les développeurs; si vous êtes développeur, vous pouvez installer manuellement la version de développement sur votre appareil Pixel éligible.

Notez que le déverrouillage du bootloader est nécessaire pour installer Android 15 DP1. L’installation de la mise à jour supprimera également toutes les données, alors assurez-vous de faire une sauvegarde avant d’installer la mise à jour.

Si vous êtes un utilisateur régulier, je vous suggère de ne pas installer la mise à jour sur votre smartphone Pixel, vous pouvez attendre au moins la première version bêta publique. Elle sera probablement moins boguée et plus adaptée à une utilisation régulière.

Voilà tout sur Android 15. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser dans la boîte de commentaires ci-dessous.

