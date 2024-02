Google a promis et tenu ! La première version test d’Android 15 est arrivée

Alors qu’Android 14 est toujours distribué par les constructeurs, Google a désormais décidé de faire un pas de plus vers l’avenir avec Android 15. Il a dévoilé la première version de test de ce système et souhaite commencer dès maintenant à dévoiler toutes ses nouveautés. Cela a été une surprise, mais en réalité, cette nouvelle faisait déjà parler d’elle.

L’Android 15 de Google est arrivé

Chaque année, nous avons une nouvelle version d’Android, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations de Google. Celles-ci apparaissent tôt dans l’année et sont développées jusqu’à la fin de l’été, avec plusieurs versions de tests pour évaluer la qualité de ce qui est produit.

Le travail sur la prochaine version commence maintenant, comme prévu. Google a présenté la première version de test d’Android 15, afin que tous les développeurs puissent commencer à préparer leurs applications et à tester ce qui a déjà été développé. Les nouvelles fonctionnalités de cette version sont importantes et très intéressantes.

Le premier aperçu développeur de #Android15 est là! Essayez les fonctionnalités mises à jour, testez vos applications et collaborez avec nous pour construire l’avenir d’Android → https://t.co/IuFi0axz6o pic.twitter.com/jN9mvDGu6R – Développeurs Android (@AndroidDev) 16 février 2024

Bac à sable de confidentialité sur Android

Android 15 amène les services Android AD au niveau d’extension 10, intégrant la dernière version de Privacy Sandbox dans Android. Cela fait partie du travail visant à développer de nouvelles technologies qui améliorent la confidentialité des utilisateurs et permettent des expériences publicitaires personnalisées et efficaces pour les applications mobiles.

Partage d’écran partiel

Prend en charge le partage d’écran partiel afin que les utilisateurs puissent partager ou enregistrer uniquement une fenêtre d’application au lieu de l’intégralité de l’écran de l’appareil.

Commandes de caméra intégrées à l’application

Android 15 ajoute de nouvelles extensions pour un meilleur contrôle sur le matériel et les algorithmes de la caméra sur les appareils compatibles :

Améliorations en matière de faible luminosité qui permettent aux développeurs de contrôler l’augmentation de la luminosité de la vue de la caméra.

Réglages avancés de l’intensité du flash, permettant un contrôle précis de l’intensité du flash en modes SINGLE et TORCH pendant la capture d’image.

Appareils MIDI virtuels 2.0

Android 13 a ajouté la prise en charge de la connexion à des appareils MIDI 2.0 via USB, qui communiquent à l’aide de paquets MIDI universels (UMP). Android 15 étend la prise en charge UMP aux applications MIDI virtuelles, permettant aux applications de composition de contrôler les applications de synthétiseur en tant que périphérique MIDI 2.0 virtuel.

Performance et qualité

Android reste concentré sur l’aide aux développeurs pour améliorer la qualité de leurs applications. Une grande partie de cette attention porte sur les outils et les bibliothèques, notamment Jetpack Compose, Android Studio, etc.

Performances dynamiques

Android 15 poursuit notre investissement dans Android Dynamic Performance Framework (ADPF), un ensemble d’API qui permettent aux jeux et applications hautes performances d’interagir plus directement avec les systèmes thermiques et électriques des appareils Android.

Le long chemin vers la version finale

Google a également révélé ses projets concernant les versions qu’il envisage de lancer à l’avenir. Ceux-ci montrent plusieurs propositions de nouvelles versions, qui culmineront avec l’arrivée d’Android 15 à la fin de l’été. Bien entendu, pour l’instant tout se limite aux smartphones Pixel de Google.

Commence maintenant un long travail des développeurs de Google pour créer la version finale d’Android 15. Cela changera beaucoup et apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités tout au long de 2024, qui aboutiront à la version finale de ce système. A terme, elle sera ouverte aux constructeurs puis accessible à leurs smartphones.