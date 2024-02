Google Play reçoit de nouvelles fonctionnalités pour rendre Android plus sûr contre les attaques

En tant que système d’exploitation mobile le plus utilisé, Google souhaite offrir à Android autant de sécurité que possible. Avec plusieurs mesures déjà appliquées, le géant de la recherche apporte désormais une nouveauté pour éviter que les utilisateurs d’Android ne soient vulnérables et se protéger contre la fraude financière.

Bien qu’il existe de nombreuses mesures pour protéger les utilisateurs, Android a un mauvais bilan en matière de sécurité des utilisateurs. Ce sont souvent eux qui sont responsables de ces situations, car ils chargent des applications provenant de sources peu fiables ou présentant des problèmes évidents.

Google avait déjà promis de résoudre une partie de ce problème de manière simple. Google Play commencerait à évaluer les applications installées, à rechercher les menaces pour la sécurité des utilisateurs et à rendre ainsi Android plus sûr contre les attaques ou autres tentatives de vol de données utilisateur.

Ces mesures seront bientôt renforcées et une nouvelle fonction est détaillée pour être appliquée sur Android. Il souhaite protéger les utilisateurs contre la fraude financière et utilise également Google Play pour y parvenir de manière transparente pour l’utilisateur et son smartphone.

Jusqu’à présent, l’outil natif d’Android mettait en garde contre les applications potentiellement dangereuses ; avant de les installer au format APK ou après une analyse plus approfondie. Google Play Protect place également une alerte persistante dans votre section de la boutique Android pour vous alerter des applications considérées comme dangereuses.

Les nouveaux tests à réaliser, Play Protect vont au-delà des actions automatiques qu’il effectuait jusqu’à présent. Avec une protection étendue contre la fraude financière, l’outil de sécurité surveille toutes les applications chargées au format APK pour vérifier les autorisations qu’elles utilisent et leur dangerosité.

Pendant les tests, Play Protect alertera les utilisateurs qui tentent d’installer des applications APK avec des autorisations considérées comme dangereuses. L’alerte sera accompagnée d’un bloc d’installation expliquant les raisons d’être prudent avec l’application. L’utilisateur n’aura pas la possibilité de contourner le blocage, qui restreindrait l’installation d’APK, toujours pour maintenir la sécurité de l’utilisateur.