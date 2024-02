Les iPhones pourraient avoir un « mode sous-marin » dédié, révèle un nouveau brevet

Chaque année, l’iPhone présente quelque chose de nouveau, des SoC à la possibilité de communiquer par satellite, Apple a apporté des innovations qui, dans certains scénarios, font la différence. Les prochaines pourront, comme l’Apple Watch, disposer d’un « mode sous-marin ». Cette information a été collectée à partir d’un nouveau brevet qui nous montre des données curieuses !

Apple est connu pour investir massivement dans plusieurs technologies de pointe qui feront un jour partie de ses produits. L’une de ces technologies est « l’interface utilisateur sous-marine » récemment brevetée ou, en traduction directe, interface utilisateur sous-marine. La firme de Cupertino va pouvoir équiper l’un de ses iPhone de cette fonctionnalité néotérique.

Ici, nous allons essayer de comprendre ce qu’est cette fonctionnalité et comment elle peut améliorer l’expérience iPhone.

Brevet d’interface utilisateur sous-marine Apple

Apple a déposé mardi un brevet de 78 pages pour cette « interface utilisateur sous-marine ». L’idée sous-jacente est exactement ce à quoi cela ressemble : activer une interface utilisateur alternative sur votre iPhone lorsqu’il est sous l’eau.

Apple considère l’interface iOS actuelle comme « ennuyeuse et inefficace » lorsque l’iPhone est immergé dans l’eau ou simplement mouillé. Apple considère l’interface actuelle comme « obsolète, lente et inefficace » sous l’eau. Vous l’avez peut-être déjà essayé sur un iPhone ou tout autre smartphone. Les icônes, widgets et éléments de l’interface utilisateur ne répondent pas au toucher comme prévu.

Cela peut également se produire d’une autre manière, c’est-à-dire que des doigts humides ou mouillés peuvent également affecter votre interaction avec l’écran ou l’interface utilisateur. Vos taps peuvent être mal enregistrés ou entraîner des réponses d’interface involontaires.

Ainsi, pour surmonter ce problème, Apple a créé ce mode sous-marin, dans lequel l’interface iOS aura des boutons plus grands, moins de menus et plus d’entrées seront effectuées à l’aide des boutons de l’appareil, comme le bouton marche/arrêt ou les boutons de volume.

À certains égards, nous pensons que cela pourrait ressembler au mode facile de One UI ou à des icônes de lanceur Android tiers comme Big Launcher. Si tel est le cas, cette interface pourrait être utile aux personnes âgées et aux malvoyants. Mais nous ne pourrons en être sûrs que lorsque nous aurons plus de détails.

De plus, la bibliothèque d’applications ou l’écran d’accueil pourraient permettre le défilement vertical au lieu du balayage horizontal dans l’interface utilisateur iOS actuelle.





Quand pouvons-nous nous attendre au mode sous-marin sur les iPhones ?

Apple vient de publier le brevet et il doit s’agir d’une initiative expérimentale. Il se peut qu’il ne soit même pas disponible sur un iPhone vendu au détail, du moins dans un avenir proche. Nous ne nous attendons pas à cette fonctionnalité dans la série iPhone 16 car nous ne savons pas s’il s’agit simplement d’une fonctionnalité logicielle ou si elle nécessite une ingénierie matérielle.

Pour l’instant, vous pouvez acheter des boîtiers étanches auprès de fabricants d’accessoires comme Catalyst si la protection intégrée ne suffit pas. Au cas où vous ne le sauriez pas, la dernière série d’iPhone 15 offre une résistance à l’eau jusqu’à 6 m pendant 30 minutes avec un indice IP68. Cela devrait être suffisant pour une exposition limitée à l’eau.