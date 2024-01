Téléphones Xiaomi avec le plus de support de ROM personnalisées

Xiaomi a gagné une immense popularité en offrant des smartphones dotés de nombreuses fonctionnalités à des prix compétitifs. Pour les passionnés de technologie qui aiment personnaliser et optimiser leurs appareils au-delà de l’expérience d’origine, la disponibilité de ROM personnalisées robustes et de support de noyau est cruciale. Dans cet article, nous allons explorer les téléphones Xiaomi avec le meilleur support de ROM personnalisée, offrant aux utilisateurs la liberté de personnaliser leurs smartphones selon leurs préférences.

POCO F4 / Redmi K40S

Sorti en 2022, le POCO F4 ou le Redmi K40S est doté d’un processeur Snapdragon 870 5G, d’un écran AMOLED et d’un appareil photo de 48 MP. Ce qui le distingue, c’est le support constant de la communauté de développeurs, avec de nouvelles ROM personnalisées et des mises à jour du noyau émergentes tous les 2-3 jours.

POCO F3 / Redmi K40

Sorti en 2021, le POCO F3 (Redmi K40) présente des similitudes avec son successeur, avec un chipset Snapdragon 870 5G, un écran AMOLED et un appareil photo de 48 MP. La communauté active de développeurs offre une pléthore d’options de personnalisation pour les utilisateurs à la recherche d’une expérience smartphone personnalisée.

POCO F5 / Redmi Note 12 Turbo

Sorti en mai 2023, le POCO F5 (Redmi Note 12 Turbo) est équipé d’un processeur Snapdragon 7+ Gen 2, d’un écran AMOLED et d’un impressionnant appareil photo de 64 MP. Grâce au support continu des développeurs, les utilisateurs peuvent profiter d’une grande variété de ROM personnalisées et de mises à jour du noyau.

Série Redmi Note 11

La série Redmi Note 11, notamment veux, introduite en janvier 2022, présente des écrans AMOLED et se distingue comme l’option la plus abordable de notre liste. Le dévouement de la communauté au développement garantit un flux continu de ROM personnalisées pour les utilisateurs qui apprécient l’accessibilité et la personnalisation.

Redmi Note 10 Pro

Sorti en mars 2021, le Redmi Note 10 Pro est équipé d’un processeur Snapdragon 732G et d’un impressionnant appareil photo de 64 MP. Son écran AMOLED de 120 Hz améliore l’expérience utilisateur et la communauté active de développeurs garantit un flux constant de ROM personnalisées et de mises à jour du noyau.

Xiaomi 11T Pro

Sorti en septembre 2021, le Xiaomi 11T Pro est doté d’un puissant processeur Snapdragon 888, d’un écran AMOLED et d’un impressionnant appareil photo de 108 MP. Cet appareil phare bénéficie d’un solide support de la communauté, offrant aux utilisateurs l’opportunité d’explorer diverses ROM personnalisées et noyaux.

Notre avis

Pour les passionnés de Xiaomi à la recherche de smartphones dotés d’un excellent support de ROM personnalisée, le POCO F3, le POCO F4, le POCO F5, la série Redmi Note 11, le Redmi Note 10 Pro et le Xiaomi 11T Pro se distinguent comme les meilleurs choix. Avec les communautés de développeurs actives qui publient constamment de nouvelles ROM personnalisées et des mises à jour du noyau, les utilisateurs peuvent libérer tout le potentiel de leurs appareils et profiter d’une expérience smartphone personnalisée. Si vous souhaitez acheter et utiliser un téléphone Xiaomi offrant une grande possibilité de personnalisation, ces appareils restent d’excellentes options.