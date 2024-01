HONOR Magic6 Lite 5G : Le nouveau smartphone de pointe

Le HONOR Magic6 Lite 5G est le dernier ajout à la gamme de smartphones haut de gamme de la société. Doté de spécifications exceptionnelles dans un design élégant, ce smartphone est le choix parfait pour ceux qui désirent la performance et l’esthétique.

Spécifications exceptionnelles

Le Magic6 Lite 5G est équipé d’un écran AMOLED de 6.78 pouces avec une résolution vivide de 1.5K, vibrant chaque détail tout en reposant vos yeux grâce à sa haute définition.

Avec la technologie Ultra-Bounce Anti-Drop Display, l’écran permet également une protection à 360° contre les chutes.

Alimenté par le processeur Snapdragon 6 Gen 1 4nm, le Magic6 Lite promet une performance haut de gamme, capable de gérer sans effort toutes vos tâches quotidiennes et gaming. Il est également doté d’une massive mémoire RAM de 8Go et un stockage interne de 256Go, assurant une navigation fluide tout au long de la journée.

Photo et vidéo de qualité supérieure

Adieu la qualité faible des photos et vidéos. Le Magic6 Lite est équipé d’un triple objectif arrière de 108MP, permettant la capture des détails avec haute précision, même de loin. De plus, l’objectif principal est accompagnée de deux autres capteurs de 5MP et de 2MP, offrant plus de possibilités en matière de photographie.

Equipé avec Android 13 et MagicOS 7.2, cet appareil dispose d’une interface utilisateur épurée et bénéficie d’une garantie de mise à jour régulière. La grosse batterie de 5300mAh assure quant à elle une autonomie de impressionnante, même pour les utilisateurs intensifs.

Sécurité et Confort sans compromis

La reconnaissance faciale 2D offre une protection supplémentaire à vos données tandis que le mode texte magique permet de reconnaître et extraire textes avec un simple effleurement de l’écran. La lumière nocive de l’écran est également efficacement filtrée, assurant la protection de vos yeux.

Engagement environnemental

HONOR a également publié un rapport ESG, qui souligne ses efforts en matière de durabilité. L’entreprise a promis de réduire ses émissions de carbone de 88% d’ici 2045.

Le HONOR Magic6 Lite 5G incarne le parfait équilibre entre performance, design et durabilité. C’est sans aucun doute un smartphone à prendre en considération pour ceux qui cherchent la qualité sans compromis.

Prix et disponibilité

À l’occasion de sa sortie, ce tout nouveau HONOR Magic6 Lite 5G est en promotion à 299 € au lieu de 359 € , soit une super réduction de 60€ ! Ne tardez pas, cette offre se termine 20 janvier !

➡️ Voir l’offre sur le HONOR HONOR Magic6 Lite 5G

Ce nouveau smartphone est disponible en trois couleurs orange, noir et vert. Dans la boîte, vous y trouverez le HONOR Magic6 Lite (batterie incluse), un guide de démarrage rapide, un câble de type C et un chargeur rapide de 20W.

De plus, les 100 premiers acheteurs qui utilisent le code 9P7PFOFY recevrons en cadeau en plus un HONOR BAND 7 rose !