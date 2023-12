5 nouvelles fonctionnalités avec la nouvelle mise à jour HyperOS

Avez-vous entendu parler de la récente mise à jour HyperOS ? Si vous êtes fan d’un design élégant et d’une fonctionnalité améliorée, vous serez ravi ! Plongeons dans les cinq fonctionnalités excitantes qu’HyperOS apporte à votre appareil Xiaomi. Si votre appareil est sur la liste des appareils qui recevront la mise à jour HyperOS, vous pouvez vous réjouir de ces fonctionnalités.

Personnalisation de l’écran de verrouillage

Dites adieu à un écran de verrouillage morne ! Avec la nouvelle mise à jour HyperOS, vous pouvez personnaliser votre écran de verrouillage selon votre style. Choisissez parmi différents cadrans d’horloge, ajoutez des widgets pour un accès rapide à vos applications préférées et profitez de fonds d’écran animés qui donnent vie à votre appareil. HyperOS introduit même des couches de fond d’écran, rappelant iOS, vous permettant de créer un écran de verrouillage visuellement époustouflant adapté à vos préférences. L’écran de verrouillage HyperOS compte plus de 20 personnalisations d’écran de verrouillage. Vous pouvez consulter la personnalisation de l’écran de verrouillage HyperOS complète et augmenter votre excitation.

Intégration transparente avec l’écosystème HyperOS : connectez-vous facilement

HyperOS élève la connectivité au niveau supérieur en s’intégrant parfaitement à l’ensemble de l’écosystème HyperOS. Que vous soyez en déplacement en voiture ou que vous gériez vos produits Xiaomi à domicile, le système mis à jour garantit une expérience fluide sur tous les appareils. Avec HyperOS, votre écosystème Xiaomi devient plus interconnecté, rendant les tâches quotidiennes un jeu d’enfant.

Police Mi Sans : Une touche élégante au texte

Présentation de la police Mi Sans ! Cette élégante police Mi Sans a été ajoutée à MIUI il y a deux ans avec la mise à jour MIUI 13 et continue d’ajouter une touche de style à votre appareil. Profitez d’une expérience de lecture visuellement agréable avec Mi Sans, améliorant l’esthétique globale de votre interface HyperOS.

Nouveau lecteur de musique dans le centre de contrôle : Ressentez le rythme en déplacement

Ressentez le rythme avec le nouveau lecteur de musique du centre de contrôle repensé. S’inspirant d’iOS, HyperOS introduit un lecteur de musique élégant et convivial accessible directement depuis le centre de contrôle. Désormais, la gestion de vos morceaux en déplacement est plus intuitive et agréable, apportant une touche d’élégance d’Apple à votre appareil Xiaomi.

Nouveaux icônes HyperOS

Vos icônes d’application viennent de bénéficier d’une métamorphose vibrante ! La dernière mise à jour introduit de nouvelles icônes HyperOS avec des couleurs plus vives, ajoutant une sensation de fraîcheur et de vivacité à votre écran d’accueil. Profitez d’une expérience visuellement stimulante en naviguant à travers vos applications avec ces icônes attrayantes.

En conclusion, la nouvelle mise à jour HyperOS apporte de nombreuses fonctionnalités excitantes pour améliorer votre appareil Xiaomi. Des écrans de verrouillage personnalisables à l’intégration transparente de l’écosystème, des polices stylées, un lecteur de musique amélioré et des icônes vibrantes, HyperOS élève l’expérience utilisateur à de nouveaux sommets. Attendez avec impatience la nouvelle mise à jour et explorez le monde de possibilités qu’HyperOS a à offrir !