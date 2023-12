Le Galaxy A55 5G apparaît sur Geekbench avec Exynos 1480 et AMD GPU

Le prochain Samsung Galaxy A55 5G, qui redéfinira le segment des smartphones 5G de milieu de gamme, fait sensation dans le domaine de la technologie. Plus tôt ce mois-ci, des rendus divulgués ont donné aux passionnés un aperçu de son design, mais même avant cela, les résultats des tests de référence ont suscité la curiosité, dévoilant la puissance de son processeur Exynos 1480 et du GPU Xclipse 530 développé en collaboration avec AMD.

Les scores initiaux des tests de référence n’étaient peut-être pas impressionnants, mais les révélations récentes sur Geekbench 6 dressent un tableau plus prometteur. Le téléphone, identifié par le numéro de modèle SM-A556B, est apparu avec un score monocœur louable de 1127 et un score multicœur de 3090. Une amélioration notable par rapport à son prédécesseur, le Galaxy A54, qui affichait un score monocœur de 1006 et un score multicœur de 2792 grâce au SoC Exynos 1380.

Samsung Galaxy A55 5G : Redéfinir le milieu de gamme avec l’Exynos 1480 et le GPU AMD Xclipse 530

Alors que les performances du CPU sont un aspect crucial, le véritable potentiel du Galaxy A55 5G réside dans ses capacités GPU. Le GPU Xclipse 530 n’a pas encore été rigoureusement testé par rapport au GPU Mali-G68 MP5 présent dans le A54. Et les passionnés de technologie attendent avec impatience cette comparaison pour évaluer les compétences graphiques de l’appareil.

Les détails divulgués sur le SoC Exynos 1480 suscitent également l’intérêt. Avec quatre cœurs hautes performances cadencés à 2,75 GHz et quatre cœurs d’efficacité à 2,05 GHz. Accompagnant cette puissance de traitement, on trouve une importante mémoire RAM de 8 Go, garantissant des expériences multitâches fluides. L’appareil devrait fonctionner sous Android 14, démontrant l’engagement de Samsung à maintenir ses appareils à jour avec les derniers logiciels.

En termes de design, le Galaxy A55 5G sera légèrement plus grand que son prédécesseur, le A54. Mesurant 161,1 x 77,3 / 77,9 x 8,2 mm, le téléphone accueille un écran Infinity-O de 6,5 pouces. Une évolution par rapport à l’écran de 6,4 pouces du A54.

Les passionnés de photographie seront ravis d’apprendre que le Galaxy A55 5G devrait être doté d’un puissant appareil photo principal de 50 MP, d’un objectif ultra grand-angle de 12 MP et d’un impressionnant appareil photo frontal de 32 MP – reproduisant la configuration de l’appareil photo de son prédécesseur. De plus, l’appareil prendra en charge la charge rapide 25W, une fonctionnalité corroborée par la certification 3C de la Chine. Le plaçant ainsi au même niveau que le Galaxy A54. Cependant, conformément aux tendances actuelles, le Galaxy A55 5G, comme de nombreux autres téléphones Samsung, sera probablement fourni sans chargeur inclus.

L’attente monte alors que le Samsung Galaxy A55 5G, ainsi que son frère, le Galaxy A35 5G, devraient faire leurs débuts en janvier 2024, promettant une avancée dans la technologie des smartphones de milieu de gamme. Les fans de technologie et les consommateurs attendent avec impatience le dévoilement officiel. Pour assister à l’aboutissement des dernières innovations de Samsung dans la série Galaxy A.