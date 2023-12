Xiaomi HyperOS entame bientôt son voyage mondial – Vérifiez si votre appareil l’obtiendra en premier

Xiaomi a présenté HyperOS en lançant la série Xiaomi 14 en Chine. Pour le moment, la série Xiaomi 14 est toujours exclusive au marché chinois. Et il en va de même pour le nouveau système d’exploitation Android personnalisé.

Alors que Xiaomi n’a encore rien dit sur le lancement mondial de la série Xiaomi 14, il a annoncé que HyperOS sera bientôt disponible dans les régions du monde entier. Et cela signifie que certains des anciens appareils Xiaomi sont à la fête. Ils commenceront à recevoir la mise à jour logicielle repensée au premier trimestre de 2024.

Quels sont les premiers appareils Xiaomi à recevoir HyperOS?

Xiaomi a détaillé le déploiement mondial de HyperOS et les appareils qui le recevront avant les autres. Selon l’annonce officielle, ces smartphones recevront la mise à jour au premier trimestre de 2024:

Xiaomi 13

Série Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Redmi Note 12S

Redmi Note 12

Xiaomi Pad 6

Poco F5

Xiaomi affirme que la mise à jour HyperOS devrait arriver aux utilisateurs via les mises à jour over-the-air. Vous devriez donc vérifier régulièrement si votre appareil a reçu la mise à jour s’il fait partie des appareils compatibles. Cependant, le déploiement se fera progressivement. Cela signifie que tous les utilisateurs ne l’obtiendront pas en même temps.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de HyperOS, c’est essentiellement le remplacement de MIUI. Mais Xiaomi a fait un excellent travail dans le développement de ce système d’exploitation Android personnalisé. Comme on peut le voir dans la série Xiaomi 14, le système d’exploitation met fortement l’accent sur les performances et la fluidité.

De plus, HyperOS met l’accent sur la sécurité des appareils et les rend moins vulnérables aux attaques. Vous bénéficiez également d’une connectivité fluide, avec des fonctionnalités permettant un accès distant facile. Le système d’exploitation dispose également de fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle. Par exemple, il a la capacité de convertir des gribouillis en peintures, de générer des photos à partir de texte et de rechercher des images dans la galerie à l’aide de requêtes simples. Vous pouvez en savoir plus dans notre couverture approfondie disponible à cette adresse.