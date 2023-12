Motorola Moto G04 pour apporter un design agréable et un appareil photo impressionnant

Motorola, le célèbre géant de la technologie, a été relativement silencieux dans le domaine des smartphones bon marché, mais cela est sur le point de changer avec l’introduction de leur dernière offre – le Moto G04. Ce smartphone ultra-abordable a fait surface dans des rendus haute résolution, grâce aux sources fiables de MySmartPrice. Ces images offrent un aperçu du design, des déclinaisons de couleur et des caractéristiques préliminaires de l’appareil-photo du Moto G04.

Motorola lance le Moto G04 : Abordable, élégant et plein de fonctionnalités

Restant fidèle au langage de conception caractéristique de Motorola, le Moto G04 arbore un écran presque sans bordure, complété par un menton légèrement plus épais, des coins arrondis et un design global carré. Le dos de l’appareil met en valeur le logo iconique de Motorola au centre. Accompagné d’un îlot d’appareil-photo dans le coin supérieur droit, arborant une légère bosse. Pendant ce temps, le côté droit abrite le bouton d’alimentation et les boutons de volume. Tandis que le côté gauche est orné d’un bac pour carte SIM. En bas de l’appareil, les utilisateurs trouveront un microphone, un port de type C USB et une grille de haut-parleur. L’avant présente une découpe de trou de perforation, un ajout notable pour un smartphone économique.

En ce qui concerne les options de couleur, le Moto G04 offre aux consommateurs le choix entre bleu foncé, vert, noir et une déclinaison orange vibrante rappelant la couleur Peach Fuzz récemment introduite dans les smartphones phares Motorola Razr 40 Ultra Edge 40 Neo.

Outre son esthétique, le Moto G04 est destiné à offrir une expérience audio améliorée, prenant en charge le Dolby Atmos. L’arrière de l’appareil abrite un appareil-photo unique de 16 MP, accompagné d’un flash LED. Bien que des détails spécifiques sur le smartphone restent sous silence, l’anticipation grandit. Et les fans peuvent s’attendre à ce que plus d’informations fassent surface dans les prochains jours.

Motorola travaille simultanément sur un autre smartphone de la série G, le G24, qui a récemment fait une apparition dans la base de données Geekbench. Il a obtenu un score de 407 dans le test monocœur et de 1399 dans le test multicœur. Le G24 devrait être équipé d’un processeur MediaTek Helio G85, de 8 Go de RAM. Et fonctionnera sous le nouveau système d’exploitation Android 14.