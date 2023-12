Windows 11 Insider Preview Build 22635.2915 présente plusieurs fonctionnalités passionnantes

Microsoft a récemment déployé la dernière version de Windows 11, baptisée Build 22635.2915, dans le canal bêta, dans le but d’améliorer continuellement l’expérience utilisateur. Bien que les modifications puissent être considérées comme relativement mineures, elles apportent des améliorations significatives, notamment dans le domaine de l’accès vocal et d’autres aspects. Cet article examine les principales fonctionnalités et améliorations introduites dans cette version, en éclairant l’évolution de Windows 11 et son impact potentiel sur les interactions utilisateur.

Découverte des dernières fonctionnalités et améliorations de Windows 11 Build 22635.2915

Build bêta de Windows 11 – Dévoilement de nouvelles capacités

À mesure que Windows 11 évolue, Microsoft donne la priorité à l’amélioration de l’accès vocal, reconnaissant son importance croissante dans les interactions utilisateur. Le Build bêta 22635.2915 introduit plusieurs fonctionnalités remarquables, notamment le support linguistique étendu, les capacités multi-écrans et l’introduction de commandes vocales personnalisées.

Support linguistique étendu et capacités multi-écrans : l’une des fonctionnalités phares de cette version est la prise en charge étendue de la parole pour des langues supplémentaires, notamment l’allemand, le français (France), l’français (France) et l’français (Mexique). Les utilisateurs peuvent désormais interagir de manière transparente avec leurs appareils en utilisant des commandes vocales dans ces langues, ouvrant de nouvelles possibilités pour une base d’utilisateurs plus large.

De plus, le support multi-écrans a été considérablement amélioré, permettant aux utilisateurs de tirer parti des fonctionnalités d’accès vocal sur tous les écrans connectés. Auparavant limitées à l’écran principal, des fonctionnalités telles que les superpositions de nombres et de grilles sont désormais accessibles sur les écrans secondaires, améliorant l’utilisabilité globale des commandes vocales dans une configuration multi-moniteur.

Commandes vocales personnalisées : Consciente des divers besoins des utilisateurs, Microsoft introduit des raccourcis vocaux et des commandes personnalisées, offrant aux utilisateurs la flexibilité de créer des instructions personnalisées. Cette fonctionnalité est initialement disponible pour les utilisateurs utilisant l’accès vocal en anglais, promettant une interaction plus adaptée et efficace avec Windows 11.

Améliorations de la découvrabilité du partage d’écran

Cette mise à jour se concentre également sur l’amélioration de la découvrabilité du partage d’écran, offrant aux utilisateurs une expérience plus fluide lorsqu’ils étendent leur écran à des PC, des téléviseurs ou d’autres écrans externes à proximité.

Intégration des notifications toasts : Windows 11 propose désormais une option de notification toast pour le partage pendant que les utilisateurs effectuent plusieurs tâches sur leur PC. Cela inclut les scénarios où les utilisateurs naviguent entre les fenêtres ou utilisent l’assistant Snap pour organiser leur espace d’écran. L’intégration des notifications toasts améliore la découvrabilité des options de partage d’écran, garantissant que les utilisateurs sont informés des fonctionnalités de partage d’écran disponibles.

Amélioration du volet de partage dans les paramètres rapides : Pour simplifier davantage le processus de partage, le volet de partage dans les paramètres rapides a été amélioré, minimisant les problèmes de connectivité et simplifiant l’identification des écrans à proximité. Ces améliorations contribuent à une expérience de partage d’écran plus conviviale.

Windows 365 Boot : Présentation de nouvelles fonctionnalités et améliorations

Windows 365 Boot, composante essentielle de Windows 11, a bénéficié d’une attention particulière lors de cette mise à jour, présentant de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Mode dédié pour le démarrage de Windows 365 : Une addition notable est l’introduction d’un mode dédié pour le démarrage de Windows 365. Cette nouvelle option permet aux utilisateurs de démarrer leur PC Cloud Windows 365 à l’aide de leur appareil détenu par l’entreprise. Avec l’intégration de techniques d’authentification sans mot de passe telles que Windows Hello for Business, la connexion au PC Cloud Windows 365 devient un processus transparent et sécurisé.

Options de personnalisation : Les organisations peuvent désormais personnaliser la page de connexion en mode partagé en incorporant leur logo professionnel Intune. Cette fonctionnalité, qui sera disponible en prévisualisation privée début 2024, ajoute une touche de branding à l’expérience de boot Windows 365.

Mécanisme de détection rapide d’erreurs : Pour améliorer l’expérience utilisateur, un mécanisme de détection rapide d’erreurs a été introduit pour le démarrage de Windows 365. Les utilisateurs n’ont plus besoin de subir une longue procédure de connexion au PC Cloud pour découvrir ensuite qu’elle a échoué en raison de problèmes de réseau ou de configuration incomplète. Une logique intelligente alerte désormais les utilisateurs à l’avance, leur permettant de résoudre les problèmes potentiels avant d’initier le processus de connexion.

Gestion des paramètres locaux du PC : Le démarrage de Windows 365 facilite désormais la gestion des paramètres locaux du PC directement depuis l’interface du PC Cloud. Cela comprend le contrôle du son, de l’affichage et d’autres paramètres spécifiques à l’appareil, offrant aux utilisateurs plus de commodité et de contrôle sur leur environnement informatique.

Windows 365 Switch : Présentation de nouvelles fonctionnalités et améliorations

La fonctionnalité Windows 365 Switch a également bénéficié d’améliorations significatives, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale.

Amélioration de l’expérience de déconnexion : Les utilisateurs peuvent désormais se déconnecter directement de leur PC local vers leur PC Cloud. Fournissant une transition plus fluide entre les appareils. L’ajout de bulles d’information pour les options de déconnexion et de déconnexion du menu Démarrer du PC Cloud aide à distinguer ces fonctionnalités, assurant un processus de déconnexion plus fluide.

Indicateurs de bureau pour la différenciation : Pour fournir une clarté lors des transitions entre les PC personnels, le bureau affiche désormais des indicateurs distinguant entre « PC Cloud » et « PC Local ». Cette indication visuelle aide les utilisateurs à identifier facilement leur environnement informatique actuel, réduisant ainsi les risques de confusion.

Mises à jour d’état pour la page de connexion : En attendant sur la page de connexion, les utilisateurs reçoivent désormais des mises à jour sur l’état de la connexion au PC Cloud et un indicateur de délai de connexion. En cas d’erreur, un bouton de copie nouvellement inclus permet aux utilisateurs de résoudre rapidement les problèmes en copiant l’ID de corrélation depuis l’écran d’erreur.

Améliorations générales et changements remarquables

Outre les mises à jour de fonctionnalités spécifiques, Windows 11 Build 22635.2915 apporte plusieurs améliorations générales et changements qui impactent l’expérience utilisateur globale.

Remplacement de la reconnaissance vocale Windows (WSR) : Un changement majeur dans cette mise à jour est l’arrêt de la reconnaissance vocale Windows (WSR), faisant place à l’accent mis sur l’accès vocal. Lorsque les utilisateurs lancent WSR, ils sont invités à explorer l’accès vocal, une nouvelle technologie d’assistance qui exploite la reconnaissance vocale sur l’appareil pour permettre la création de texte et la gestion de l’ordinateur sans nécessiter de connexion Internet.

Introduction du partage à proximité : La mise à jour introduit le partage à proximité, accessible sous Paramètres > Système > Partage à proximité. Cette fonctionnalité facilite l’identification rapide des appareils en permettant aux utilisateurs de donner des noms plus personnalisés à leurs appareils à des fins de partage.

Améliorations du Narrateur : Les utilisateurs du Narrateur bénéficient désormais de la capacité de dicter du texte, d’utiliser l’interaction vocale avec les éléments de l’écran et d’utiliser l’accès vocal pour lancer des programmes. Cette intégration améliore les fonctionnalités d’accessibilité de Windows 11, offrant aux utilisateurs du Narrateur un contrôle plus polyvalent et intuitif sur leur expérience informatique.

Améliorations du Gestionnaire des tâches : Dans le Gestionnaire des tâches, les utilisateurs peuvent désormais choisir l’emplacement du fichier de vidage lors de la génération d’un fichier de vidage pour un processus. Cela offre une plus grande flexibilité dans la gestion des informations de diagnostic. De plus, un bug lié au rebondissement du bureau lors de la bascule entre les bureaux a été corrigé.

Mise à jour de Notepad : Amélioration de l’édition de texte dans Windows 11

Un élément notable de la mise à jour Windows 11 Build 22635.2915 est l’amélioration de l’application Notepad, apportant des améliorations pratiques à l’édition de texte.

Accès rapide à Notepad : Les utilisateurs peuvent désormais ouvrir rapidement Notepad à partir de l’Explorateur de fichiers, ce qui permet de modifier rapidement les fichiers. En faisant un clic droit sur n’importe quel fichier ou plusieurs fichiers dans l’Explorateur de fichiers, les utilisateurs peuvent accéder à l’option « Modifier avec Notepad » dans le menu contextuel, simplifiant ainsi le processus d’édition.

Affichage du nombre de caractères : La nouvelle version de Notepad (11.2311.33.0) introduit un affichage du nombre de caractères dans la barre d’état. Fournissant aux utilisateurs des informations en temps réel sur la longueur de leurs documents. Lors de la sélection de texte, le nombre de caractères pour le texte sélectionné et pour l’ensemble du document est affiché. Offrant un moyen pratique de suivre la longueur du document sans étapes supplémentaires.

Notre avis : Naviguer dans le paysage de Windows 11

Notre avis, Windows 11 Build 22635.2915, avec ses nombreuses fonctionnalités et améliorations, reflète l’engagement continu de Microsoft à améliorer et étendre les capacités de leur système d’exploitation. De l’évolution de l’accès vocal aux améliorations du partage d’écran, du démarrage de Windows 365 et du Switch Windows 365, cette version introduit une gamme d’améliorations qui répondent aux besoins diversifiés des utilisateurs.

Le support linguistique étendu et les capacités multi-écrans de l’accès vocal témoignent de l’engagement de Microsoft en faveur de l’inclusivité et de l’utilisabilité. En incorporant des langues supplémentaires, les utilisateurs de différentes origines linguistiques peuvent désormais interagir de manière plus transparente avec leurs appareils. La capacité d’utiliser l’accès vocal sur plusieurs écrans améliore également l’efficacité et la flexibilité de cette fonctionnalité, en particulier pour les utilisateurs avec des configurations multi-moniteurs.

Les mises à jour relatives au démarrage de Windows 365, notamment le mode dédié et les options de personnalisation, démontrent l’accent que Microsoft met sur la facilitation d’une expérience transparente et personnalisée pour les utilisateurs qui utilisent l’informatique en nuage. Le mécanisme de détection rapide d’erreurs et l’amélioration de la gestion des paramètres locaux du PC contribuent à une fonctionnalité de démarrage de Windows 365 plus robuste et conviviale.

Les améliorations du Windows 365 Switch, en particulier l’amélioration de l’expérience de déconnexion et des indicateurs de bureau, rendent la transition entre les PC locaux et les PC Cloud plus intuitive. Les utilisateurs peuvent maintenant naviguer entre leurs appareils plus facilement, aidés par des indications visuelles qui aident à différencier les deux environnements.

Les améliorations générales, telles que le remplacement de la reconnaissance vocale Windows par l’accès vocal, l’introduction du partage à proximité et les améliorations apportées au Narrateur et au Gestionnaire des tâches, contribuent collectivement à une expérience utilisateur plus accessible, efficace et personnalisable. L’engagement de Microsoft en matière d’accessibilité est évident dans le développement continu de fonctionnalités qui répondent aux besoins et préférences des utilisateurs.

La mise à jour de Notepad, avec son option d’accès rapide et son affichage du nombre de caractères, aborde des aspects pratiques de l’édition de texte. Ces améliorations rationalisent les tâches courantes, rendant l’expérience utilisateur globale plus efficace et conviviale.

Alors que les utilisateurs naviguent dans le paysage de Windows 11, ces mises à jour offrent un aperçu de l’orientation future du système d’exploitation. L’accent mis sur l’accès vocal, les fonctionnalités de connectivité améliorées et les options de personnalisation améliorées signalent la réceptivité de Microsoft aux commentaires des utilisateurs et leur engagement à rester à la pointe des avancées technologiques.

Dans l’avenir, les utilisateurs peuvent s’attendre à d’autres améliorations et innovations alors que Microsoft continue d’itérer sur Windows 11. À chaque mise à jour, le système d’exploitation évolue pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs dans un paysage numérique en constante évolution. Alors que le dernier coup de bêta pour Windows 11 Insider approche en janvier 2024, les utilisateurs peuvent rester à l’écoute pour découvrir de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui façonneront la prochaine itération de Windows 11. En adoptant les commentaires des utilisateurs et en intégrant les avancées technologiques, Microsoft vise à fournir un système d’exploitation robuste et centré sur l’utilisateur qui répond aux besoins diversifiés de sa base d’utilisateurs mondiale.