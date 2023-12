Lancement du Vivo S18 Pro : affichage 120 Hz, Dimensity 9200+ et plus

vivo a récemment dévoilé ses dernières additions à la série S18 en Chine. En mettant en avant les smartphones S18, S18 Pro et S18e, comme promis précédemment. Ces appareils de pointe arborent un impressionnant écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces FHD+ 120 Hz avec une fréquence PWM élevée de 2160 Hz, atteignant une luminosité maximale éblouissante de 2800 nits. Il est à noter que les S18 et S18 Pro sont équipés d’un remarquable appareil photo frontal autofocus de 50 MP. Doté d’un double flash LED soft pour des capacités de photographie améliorées.

En ce qui concerne les spécificités, le S18 Pro se distingue avec son puissant processeur MediaTek Dimensity 9200+ SoC, soutenu par jusqu’à 16 Go de RAM. De plus, il est doté d’une chambre à vapeur VC de 4023 mm², garantissant des performances thermiques optimales. Le système de caméra arrière est également impressionnant, intégrant un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur Sony IMX920, une stabilisation optique de l’image (OIS), un objectif ultra grand angle de 50 MP et un appareil photo portrait téléobjectif de 12 MP avec un zoom 2x.

En revanche, le S18 est alimenté par le processeur Snapdragon 7 Gen 3, associé à une RAM allant jusqu’à 16 Go. De plus, son système de caméra arrière comprend un appareil photo principal de 50 MP avec OIS et un objectif ultra grand angle de 8 MP. Les deux modèles partagent une robuste batterie de 5000 mAh, soutenue par une capacité de charge rapide de 80 W.

De plus, le S18e, animé par le processeur Dimensity 7200 de MediaTek et 12 Go de RAM, est doté d’un capteur principal Sony LYT-600 de 50 MP. Accompagné d’un capteur de profondeur de 2 MP et d’un appareil photo frontal de 16 MP pour capturer des selfies époustouflants. L’appareil est équipé d’une batterie de 4800 mAh, bénéficiant également d’une charge rapide de 80 W. Il est à noter que le S18 Pro et le S18e sont tous deux dotés d’une certification IP54, garantissant une résistance à la poussière et aux éclaboussures.

De plus, pour ceux qui sont impatients de mettre la main sur ces appareils de pointe, la société a offert un éventail d’options. Avec des prix allant de 2099 yuans (294 dollars américains) pour la version S18e 12 Go + 256 Go à 3699 yuans (518 dollars américains) pour la configuration S18 Pro 16 Go + 512 Go. De plus, les téléphones sont disponibles dès aujourd’hui en précommande, le S18 devant arriver sur le marché le 22 décembre. Cependant, le S18 Pro et le S18e seront exclusivement disponibles en Chine à partir du 13 janvier 2024. Les passionnés peuvent s’attendre à une expérience smartphone immersive avec ces nouvelles additions à la série vivo S18.

Caractéristiques du vivo S18 et S18 Pro

Écran de 6,78 pouces (2800 × 1260 pixels) Full HD AMOLED au ratio 20:9 avec HDR10 +, taux de rafraîchissement de 120 Hz, gamut de couleurs DCI-P3 à 100 %, une luminosité maximale de 2800 nits

S18 Pro – Processeur Octa Core Dimensity 9200+ jusqu’à 3,35 GHz avec GPU Immortalis-G715

S18 – Plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) avec GPU Adreno 720

8 Go (uniquement dans le S18) / 12 Go / 16 Go de RAM (LPDDR5 dans le S18 et LPDDR5X dans le S18 Pro), stockage de 256 Go / 512 Go UFS 3.1

Android 14 avec OriginOS 4

Double SIM (nano + nano)

S18 Pro – Appareil photo de 50 MP avec capteur Sony IMX920 de 1/1,55″, ouverture f/1,88, OIS, flash LED, 50 MP avec capteur ultra grand angle Samsung JN1 de 1/2,76″ avec ouverture f/2,0, appareil photo portrait téléobjectif de 12 MP avec capteur Sony IMX663 de f/1,98

S18 – Appareil photo de 50 MP avec capteur OmniVision OV50E, ouverture f/1,88, OIS, flash LED, objectif ultra grand angle de 8 MP avec capteur OmniVision OV08D10 de f/2,2

Appareil photo frontal autofocus de 50 MP avec ouverture f/2,0, double flash LED soft

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, audio Hi-Res

S18 Pro – Résistant à la poussière et aux éclaboussures (IP54)

Dimensions : 164,36 × 75,1 × 7,45 mm ; Poids : 185,8 g (S18) / 187,8 g (S18 Pro)

5G SA/NSA, double 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5,4 (S18) / 5,3 (S18 Pro), GPS (L1 + L5), USB Type-C, NFC

Batterie de 5000 mAh (typ) avec charge rapide de 80 W

Caractéristiques du vivo S18e