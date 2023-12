Intel Core Ultra CPUs lancés: performance élevée et intégration d’IA

L’innovation sans précédent d’Intel a levé le voile sur sa très attendue prochaine génération de CPUs lors de l’événement AI Everywhere récent. La star du spectacle est le Core Ultra, un changement par rapport à la nomenclature traditionnelle Core « i », destiné à redéfinir le paysage des processeurs mobiles au sein de la gamme Meteor Lake d’Intel. Cet article explore les subtilités de ces processeurs, en mettant particulièrement l’accent sur le Core Ultra 9 185H phare et ses caractéristiques révolutionnaires.

Dévoilement des nouveaux processeurs Core Ultra de nouvelle génération d’Intel

Performance puissante et efficacité

Au cœur de l’innovation d’Intel se trouve la puce Core Ultra 7 165H, qui présente une amélioration impressionnante de 11% des performances en multi-thread par rapport aux processeurs d’ordinateurs portables concurrents, y compris l’AMD Ryzen 7 7840U, le Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 et la puce M3 d’Apple. La consommation électrique du Core Ultra 7 165H est également remarquable, avec une réduction de 25% par rapport à son prédécesseur, l’Intel Core i7-1370P, et une consommation 79% inférieure à celle de l’AMD Ryzen 7 7840U dans l’enveloppe de 28W pour les ordinateurs portables ultrafins.

Intégration de l’unité de traitement neuronal (NPU)

Une avancée significative dans le parcours technologique d’Intel est l’inclusion d’un NPU dans tous les nouveaux CPUs. Le NPU promet une accélération de l’IA à faible consommation d’énergie et des capacités de décharge CPU/GPU, facilitant l’exécution transparente de tâches alimentées par l’IA telles que le flou d’arrière-plan, le suivi oculaire et le cadrage des images. Cette intégration prépare le terrain pour une meilleure efficacité dans l’exécution de modèles d’IA tels que Stable Diffusion par rapport à la génération précédente de puces d’Intel.

Core Ultra 9 185H phare

Alors que le Core Ultra 7 165H est mis en avant, le Core Ultra 9 185H phare mène la danse avec ses impressionnants 16 cœurs et 22 threads. Composé de six cœurs de performance (P) et de huit cœurs d’efficacité (E), ce monstre de puissance dispose également de deux cœurs de faible puissance (LP-E) résidant sur une « île à faible consommation d’énergie ». La puce arbore une fréquence de surcadençage allant jusqu’à 5,1 GHz et intègre un GPU Arc intégré avec huit cœurs Xe fonctionnant jusqu’à 2,35 GHz. L’architecture Xe LPG offre des performances améliorées à des tensions plus basses, prenant en charge la technologie d’optimisation de l’upscaling XeSS d’Intel et le ray tracing.

Stratégie NPU d’Intel

L’intégration d’un NPU fait suite à l’expédition récente par Microsoft du premier NPU Intel dans un ordinateur portable Windows avec le Surface Laptop Studio 2. Cette décision stratégique d’Intel jette les bases de fonctionnalités d’IA plus importantes prévues dans la prochaine version de Windows, mettant l’accent sur l’engagement de l’entreprise à rester à l’avant-garde des avancées technologiques.

Disponibilité et adoption sur le marché

Alors que le processeur phare Core Ultra 9 185H est prévu pour une sortie en 2024, la majorité des puces Meteor Lake sont déjà disponibles. Des fabricants d’ordinateurs portables notables, tels que MSI, Asus, Samsung, Lenovo et Acer, ont rapidement adopté les nouveaux processeurs Intel Core Ultra dans leurs derniers modèles, offrant ainsi une gamme d’options aux consommateurs cherchant des performances et une efficacité améliorées.

Série Prestige de MSI

Le prestigieux modèle d’ordinateur portable MSI Prestige 16 AI Studio, équipé du processeur Core Ultra 9 185H et du GPU pour ordinateur portable NVIDIA 4070, témoigne de la nouvelle ère de l’informatique portable. Avec un prix de départ de 1 899 $, cet ordinateur portable offre des caractéristiques remarquables pour les utilisateurs exigeant des performances de premier ordre. De plus, le modèle MSI Prestige AI Evo de 13 pouces dispose du processeur Core Ultra 7 155H, répondant aux besoins des utilisateurs recherchant un équilibre entre puissance et portabilité, avec un prix de départ de 1 049 $.

Asus Zenbook 14 OLED

Asus a également adopté les processeurs Intel Core Ultra. Avec le lancement du Zenbook 14 OLED intégrant jusqu’à une puce Core Ultra 7 et des graphismes Intel Arc. Au prix de 1 299,99 $, cet ordinateur portable promet un design léger associé à des performances puissantes. Des configurations supplémentaires, incluant probablement la puce Core Ultra 9, devraient être disponibles début 2024.

Trio d’ordinateurs portables de Lenovo

La contribution de Lenovo à la révolution des processeurs Core Ultra d’Intel comprend trois modèles distincts : le ThinkPad X1 Carbon de 12e génération, le ThinkPad X1 2-en-1 de 9e génération et l’IdeaPad Pro 5i. Avec des prix de départ respectifs de 2 989 $, 2 639 $ et 1 149,99 $, ces ordinateurs portables répondent aux besoins divers des utilisateurs, des professionnels du monde des affaires aux passionnés de création.

Acer Swift Go 14 et Predator Triton Neo 16

Acer se joint au mouvement Core Ultra avec les ordinateurs portables Swift Go 14 et le Predator Triton Neo 16 axé sur le jeu. Le Swift Go 14, au prix de 999,99 $, dispose d’une puce Core Ultra 7 155H. Offrant jusqu’à 12,5 heures d’autonomie et jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5X. Sur le front du jeu, le Predator Triton Neo 16, qui débute à 1 499,99 $, est doté de la puce Core Ultra 9 185H et du GPU NVIDIA RTX 4070. Offrant une expérience de jeu immersive.

Une perspective d’avenir

Alors que les consommateurs naviguent parmi les différents ordinateurs portables équipés des processeurs Core Ultra d’Intel, l’attente est grande pour la sortie du Core Ultra 9 phare en 2024. Avec la promesse de modèles haut de gamme, Intel continue de repousser les limites de l’innovation, préparant le terrain pour une nouvelle ère de l’informatique portable. Alors que les passionnés de technologie attendent avec impatience l’évolution de ces processeurs, leur impact sur les capacités d’IA, les performances et l’efficacité est prêt à remodeler le paysage de l’informatique portable. Le mariage du hardware de pointe d’Intel avec la créativité des fabricants d’ordinateurs portables garantit que l’avenir de l’informatique mobile est à la fois puissant et efficace.

Que vous soyez un scientifique des données travaillant sur des algorithmes complexes, un créateur de contenu repoussant les limites de la narration numérique ou un utilisateur occasionnel cherchant une expérience informatique fluide et efficace, il y a un Core Ultra pour vous. Pour les premiers utilisateurs, la famille Core Ultra 7 est disponible dès aujourd’hui, offrant un mélange convaincant de puissance et d’efficacité. Mais pour ceux qui aspirent à l’expérience ultime de traitement mobile, le Core Ultra 9 vous attend en 2024 pour redéfinir le paysage de l’informatique portable.