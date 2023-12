Le premier casque ouvert FreeClip de Huawei est officiellement lancé

Huawei a lancé ses premiers écouteurs ouverts appelés FreeClip sur le marché mondial. Les FreeClip sont les premiers écouteurs ouverts de la société. Le casque est conçu pour offrir une expérience d’écoute confortable et équilibrée. Les FreeClip sont les premiers écouteurs ouverts de l’industrie qui ne font pas de distinction entre l’oreille gauche et l’oreille droite. La conception ouverte devrait rendre ces écouteurs confortables pendant de plus longues périodes, empêchant ainsi la fatigue des oreilles. Les FreeClip offrent une nouvelle approche des écouteurs ouverts et proposent également un design et un son assez décent.

Les nouveaux écouteurs Huawei FreeClip seront mis en vente au Royaume-Unis et sur le marché européen à la fin du mois de décembre. Ils sont disponibles en noir et violet. Le prix officiel est de 179,99 livres ou 199 euros. Il convient de mentionner que les acheteurs britanniques qui commandent entre maintenant et le 29 janvier recevront gratuitement le Huawei Band 8. Selon Huawei, chaque écouteur ne pèse que 5,6 g. La société affirme également que l’appareil peut se connecter à deux appareils en même temps. Ce casque FreeClip prend également en charge les codecs SBC, AAC et L2HC (L2HC nécessite EMUI 13.0 ou supérieur).

Début du casque ouvert Huawei FreeClip

Le géant chinois de la fabrication, Huawei, est très compétent en matière de dispositifs électroniques et la société a fait preuve d’innovation au fil des ans. Cependant, en raison de l’interdiction aux États-Unis et dans d’autres régions, les appareils Huawei ne sont pas aussi populaires en dehors de la Chine. Néanmoins, l’entreprise continue d’innover et de lancer de nouveaux produits. L’un d’entre eux est le casque Huawei FreeClip, le premier du genre dans l’industrie. Selon Huawei, la société a mis beaucoup d’efforts dans la conception et la fonctionnalité de cet appareil. Huawei affirme également que les utilisateurs peuvent porter cet appareil pendant de plus longues périodes sans ressentir de fatigue.

Caractéristiques

Le Huawei FreeClip est une paire d’écouteurs ouverts conçus pour offrir une expérience d’écoute confortable et équilibrée. Les écouteurs sont légers, ne pesant que 5,6 g pour une oreille seule. La conception ouverte devrait rendre ces écouteurs confortables pendant de plus longues périodes, empêchant ainsi la fatigue des oreilles.

Ce nouvel appareil de Huawei est le premier casque ouvert de l’industrie qui ne fait pas de distinction entre l’oreille gauche et l’oreille droite. Cela signifie que l’oreille droite peut être connectée à un appareil tandis que l’oreille gauche est connectée à un autre appareil en même temps. En termes d’autonomie de la batterie, Huawei n’a pas mentionné la capacité de la batterie de cet appareil. Cependant, la société a révélé que la batterie du casque peut durer 32 heures, ce qui est assez impressionnant. La société a également révélé que l’appareil prend en charge la charge rapide et qu’il ne faut que 40 minutes pour une charge complète. Après une charge de seulement 10 minutes, les utilisateurs peuvent écouter de la musique pendant 3 heures.

Ce casque se compose de trois parties : Comfort Bean, Acoustic Ball et C-bridge. Le comfort bean adopte une conception ergonomique en forme de haricot pour mieux s’adapter à la forme de l’oreille ; l’acoustic ball est conçu sur la base d’un modèle de cavité réelle de l’oreille pour éviter toute gêne ; la partie C-bridge dispose d’un capteur adaptatif et d’une force de clip réglable, et sa fine poutre en porte-à-faux contient 9 threads principaux.

Ainsi, ce casque est compatible avec les appareils Android et iOS. De plus, le corps du casque (pas la boîte des écouteurs) est également étanche et résistant à la poussière selon la norme IP54. Cela signifie qu’en présence de petites gouttes d’eau ou de poussière, cet appareil fonctionnera parfaitement. Attention, vous ne pouvez pas nager ou participer à d’autres activités purement aquatiques avec un appareil de classe IP54.

Design

Le Huawei FreeClip est conçu pour offrir une expérience d’écoute confortable et équilibrée. Les écouteurs sont légers, ce qui signifie que les utilisateurs ne sentiront même pas le poids sur leurs oreilles. La conception ouverte devrait rendre ces écouteurs confortables pendant de plus longues périodes, empêchant ainsi la fatigue des oreilles.

Le matériau de construction est également doux pour la peau, ce qui signifie que les utilisateurs ne seront pas facilement irrités par l’appareil touchant leur peau. Cet appareil est également doté d’une conception et d’une sensation ergonomiques et élégantes qui donnent une très bonne impression au premier coup d’œil.

Qualité sonore

Le Huawei FreeClip offre une nouvelle approche des écouteurs ouverts et offre finalement une excellente qualité sonore. Les écouteurs sont conçus pour offrir une expérience d’écoute confortable et équilibrée. La conception ouverte devrait rendre ces écouteurs confortables pendant de plus longues périodes, empêchant ainsi la fatigue des oreilles.

