Jeu de tir FPS gratuit – Les finales sont disponibles sur les plateformes supportées

Pendant la cérémonie des Game Awards 2023, de nombreux jeux ont été annoncés et révélés au grand public. Un certain nombre de jeux ont également été publiés le même jour. Parmi les nombreux jeux sortis, un jeu de tir FPS gratuit a également été publié. Le jeu en question s’appelle The Finals et est disponible sur la Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC via Steam.

The Finals : De quoi s’agit-il ?

The Finals est développé et édité par Embark Studios. Les développeurs ont annoncé le jeu en août 2022. Depuis lors, le jeu a subi des tests bêta pendant une longue période, et la dernière version bêta ouverte a eu lieu en novembre 2023. Le 8 décembre 2023, le jeu a été rendu disponible à tous les joueurs sur les plateformes prises en charge.

The Finals est un jeu de tir à la première personne dans lequel vous et votre ami vous associez pour éliminer les équipes ennemies. Le jeu propose plusieurs armes que vous pouvez choisir et utiliser. Le jeu vous permet également d’utiliser des katanas. Mais si vous préférez être destructeur du côté lourd, les explosifs sont une excellente option. Le jeu est parfait pour ceux qui aiment être compétitifs tout en ayant une équipe parfaite facile à coordonner.

The Finals – Configuration requise pour PC

Si ce nouveau jeu de tir FPS gratuit est quelque chose que vous souhaitez jouer sur votre PC Windows, vous pouvez consulter les exigences système que nous avons mentionnées ci-dessous.

Configuration système minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5 6500K ou AMD Ryzen R5 1600

RAM : 12 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 580

DirectX : Version 12

Configuration système recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5 9600K ou AMD Ryzen 5 3600

RAM : 16 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX : Version 12

Alors, serez-vous intéressé par jouer à The Finals pendant les prochaines vacances ou préférerez-vous jouer à Lego Fortnite et Rocket Racing ? Partagez vos pensées ci-dessous.

