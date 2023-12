Combien de puissance consomment la Xbox One et les séries X|S

La gamme de consoles de jeu Xbox de Microsoft a toujours été un énorme succès auprès de ses fans. Bien sûr, tout le monde se procure une Xbox pour jouer à ses jeux vidéo préférés, que ce soit en solo ou pour s’amuser avec des amis, qu’ils résident près ou loin. Tout cela est parfait, mais il y a un certain nombre de personnes qui se préoccupent non seulement des jeux, mais aussi de la consommation d’énergie de leur console de jeu Xbox.

Supposez que vous êtes quelqu’un qui se soucie de la consommation d’énergie de votre Xbox et souhaite vous assurer qu’il n’y a pas de surconsommation d’électricité ainsi que de montants surprenants sur vos factures d’électricité. Dans ce cas, vous êtes au bon endroit.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes voudraient savoir combien de puissance une Xbox consomme. Par exemple, ils pourraient vouloir brancher leur Xbox sur un onduleur et il est toujours bon d’obtenir le bon onduleur capable de gérer cela. Ou, si vous prévoyez de partir en camping et que vous voulez jouer à des jeux sur votre console Xbox, il serait toujours bon de vérifier si votre batterie portable et de secours extérieure peut gérer la puissance consommée par la console Xbox.

Consommation d’énergie – Combien consomme la Xbox ?

Consommation d’énergie de la Xbox One de Microsoft

Microsoft a lancé la Xbox One en novembre 2013. La console, qui a maintenant 10 ans, est toujours utilisable grâce à un grand nombre de jeux qui prennent en charge l’ancienne génération. Jetons maintenant un coup d’œil à la puissance consommée par la Xbox One de 2013 lorsqu’elle est dans différents modes ou exécute différentes tâches.

Mode d’économie d’énergie en veille : 0,5 W

Mode veille : 11 W

Mode navigation : 27 W

Lecture de DVD : 33 W

Lecture de Blu-Ray : 39 W

Streaming HD : 33 W

Streaming en UHD : 36 W

Jeu actif : 62 W

La Xbox One a une puissance maximale de 245 watts. Si vous jouez à un jeu simple en solo, la Xbox One ne consommera pas beaucoup d’énergie. Cependant, si vous jouez à un jeu multijoueur en ligne dans un monde ouvert sur votre console Xbox One, vous pouvez vous attendre à ce que la console consomme plus de 100 watts de puissance. Cela peut varier d’un jeu à l’autre.

Consommation d’énergie de la Xbox Series S de Microsoft

La Xbox Series S a été lancée pour le grand public en 2020. Cette console a été lancée aux côtés de la Xbox Series X.

Mode d’économie d’énergie en veille : 0,4 W

Mode veille : 10 W

Mode navigation : 28 W

Lecture de DVD : Non disponible

Lecture de Blu-Ray : Non disponible W

Streaming HD : 28 W

Streaming en UHD : 31 W

Jeu actif : 74 W

Étant donné que la Xbox Series S n’a pas de lecteur de disque, sa consommation d’énergie est inférieure à celle de la Xbox Series X.

Consommation d’énergie de la Xbox Series X de Microsoft

Tout comme la Series S, la Xbox Series X a été lancée en 2020. Cela a été fait pour s’assurer que les joueurs pourraient obtenir leur console Xbox préférée à un prix assez raisonnable pour eux.

Mode d’économie d’énergie en veille : 0,5 W

Mode veille : 13 W

Mode navigation : 48 W

Lecture de DVD : 48 W

Lecture de Blu-Ray : 50 W

Streaming HD : 47 W

Streaming en UHD : 48 W

Jeu actif : 153 W

Microsoft s’est toujours assuré que ses appareils, y compris les appareils alimentés par Windows, n’utilisent pas trop d’énergie lorsqu’ils effectuent des tâches de base. Microsoft a également intégré une consommation d’énergie inférieure sensée pour ses modes de veille et d’arrêt. Nous avons mentionné les étapes à suivre pour les activer sur votre Xbox One spécifique ou vos consoles Xbox Series X|S.

Comment activer le mode d’économie d’énergie d’arrêt pour Xbox

Microsoft a déclaré que ce nouveau mode d’arrêt d’économie d’énergie sur ses consoles Xbox est très utile et a une empreinte carbone inférieure en termes de consommation d’énergie. Voici ce que Microsoft a déclaré à propos de l’utilisation de la fonction d’économie d’énergie d’arrêt.

Consommation d’énergie la plus faible par les consoles

Respectueux de l’environnement

Mises à jour automatiques faciles des applications, jeux et mises à jour du système.

Le système prend 45 secondes pour se mettre en marche à partir du mode d’énergie d’arrêt.

Désormais que vous savez pourquoi et ce que le mode d’arrêt d’économie d’énergie fait pour votre Xbox, vous pouvez suivre ces étapes pour activer la fonctionnalité.

Appuyez sur le bouton Xbox de votre console de jeu. Désormais, naviguez et sélectionnez l’option Profil et Système. Choisissez Système, suivi de Général, et enfin des Options d’alimentation. Assurez-vous de sélectionner l’option qui dit Arrêt (Économie d’énergie).

Activer le mode veille sur vos consoles Xbox

Lorsque votre console Xbox est en mode veille, l’appareil utilise très peu d’énergie pour maintenir les éléments de base en cours d’exécution, tels que la possibilité de démarrage à distance et de démarrage rapide, ainsi que pour maintenir l’appareil à jour en permanence lorsqu’une nouvelle mise à jour a été publiée pour la console. Si vous prévoyez d’activer le mode veille sur votre console Xbox, vous pouvez suivre ces étapes.

Lancez le guide sur votre Xbox en appuyant sur le bouton Xbox de votre manette. Sélectionnez les options Profil et Système, puis choisissez le menu Paramètres. Sélectionnez Général, suivi de Options d’alimentation. Enfin, choisissez l’option Veille.

Une fois que votre appareil est en veille, vous pouvez choisir de réveiller votre console en utilisant des commandes vocales. Ou même votre smartphone pour réveiller la console Xbox à distance.

Pensées finales

Ceci conclut le guide sur la consommation d’énergie d’une Xbox. Étant donné que les coûts de l’électricité sont assez bas par unité et le fait que les appareils modernes consomment moins d’énergie et s’ajusteront en fonction de la tâche qui leur est assignée, cela montre que vous ne dépenserez pas trop d’argent sur vos factures d’électricité.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux.

