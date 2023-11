Oppo lance la mise à jour Android 14 (ColorOS 14) pour Find X5

Début septembre, Oppo a lancé sa campagne Android 14 en diffusant la mise à jour stable pour son smartphone à clapet, appelé Oppo Find N2 Flip. Aujourd’hui, l’entreprise étend la mise à jour stable basée sur Android 14 à son smartphone phare de l’année dernière, l’Oppo Find X5.

Le fabricant de smartphones a officiellement partagé les détails sur son forum communautaire. Selon les détails, la mise à jour est actuellement limitée à la France et à l’Égypte. Bien que ce soit une mise à jour stable, vous devez quand même vous inscrire au programme de recrutement pour obtenir la mise à jour si vous voulez l’obtenir rapidement.

Autre chose à garder à l’esprit, c’est que votre smartphone doit fonctionner sous la version logicielle CPH2307_14.0.0.200(EX01). Comme il s’agit d’une mise à niveau logicielle majeure, elle nécessite une grande quantité de données pour le téléchargement, donc assurez-vous d’avoir suffisamment de données et d’espace de stockage sur votre appareil.

En termes de nouvelles fonctionnalités, la mise à jour ColorOS 14 d’Oppo Find X5 comprend un moteur Trinity amélioré pour une amélioration des performances, un design Aquamorphic optimisé avec de nouveaux effets sonores, des systèmes de couleur, des Aqua Dynamics (Oppo appelle cela les activités en direct), des écrans Go Green AOD, de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA, notamment Smart Touch, File Dock ; de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et plus encore.

Si vous résidez en France ou en Égypte et que vous possédez l’Oppo Find X5, vous pouvez postuler pour obtenir la mise à jour stable Android 14. Vous pouvez accéder à Paramètres > À propos de l’appareil > Appuyez en haut de la page > Appuyez sur l’icône en haut à droite > Versions d’essai > Version officielle > Postuler maintenant. Vous recevrez la mise à jour sur votre téléphone une fois que votre demande sera approuvée, puis vous pourrez l’installer.

N’oubliez pas que votre téléphone fonctionne avec la dernière version logicielle, sauvegardez également vos données importantes et chargez votre téléphone à au moins 50%.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :