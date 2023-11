Dimensity 9300 avec quatre cœurs Cortex X4 ralentit après un test de stress de deux minutes

Lorsque MediaTek a dévoilé le Dimensity 9300, cela a fait sensation dans le monde entier avec la révélation d’un cluster de performances alimenté par quatre cœurs Cortex-X4. Jusqu’à présent, les cœurs Cortex-X haute performance étaient seuls dans la plupart des récents arrangements de chipsets phares. Cependant, avec son dernier SoC phare, MediaTek a décidé d’augmenter le nombre de un à quatre. Cela pourrait signifier un tout nouveau niveau de performances, mais en même temps, cela nécessiterait plus d’efforts pour maintenir les températures basses. Avec la sortie du Vivo X100 Pro en tant que premier MediaTek Dimensity 9300 au monde, les premiers benchmarks sont apparus montrant comment ce chipset se comporte dans la vie réelle. (Source).

La vitesse de fréquence du Dimensity 9300 du Vivo X100 Pro atteint 0,6 GHz après un test de stress

Comme nous nous y attendions, il ne sera pas facile de gérer les températures avec le MediaTek Dimensity 9300. Les premières unités du Vivo X100 Pro ont commencé à arriver chez les testeurs et les résultats ne sont pas si excitants. Dans un test d’étranglement du CPU, le CPU Octa-Core a été réduit de 46% de ses performances en seulement 2 minutes. Quatre des cœurs sont passés à 1,2 GHz, trois à 1,5 GHz et un à seulement 0,6 GHz. Pour information, le MediaTek Dimensity 9300 est doté de trois clusters distincts. Le Core de performance élevée comprend 1 Core ARM Cortex-X4 à 3,25 GHz, trois Core Cortex-X4 de performance moyenne à 2,85 GHz et quatre Core ARM Cortex-A720 cadencés à 2 GHz. Ce chipset n’intègre pas de Core d’efficacité Cortex-A520.

Il est un peu trop tôt pour tirer des conclusions sur les performances du MediaTek Dimensity 9300. Cependant, pour comparaison, un téléphone équipé d’un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 fonctionne à environ 80% de ses performances après plus de 10 minutes d’étranglement du CPU. Étant donné la rapidité avec laquelle le 9300 réduit les performances, nous sommes curieux de voir comment il se comporterait après de longues périodes de stress.

Le test d’étranglement du CPU est conçu pour faire fonctionner tous les cœurs du CPU à plein régime afin de voir comment le téléphone gère un stress maximal. Le Vivo X100 Pro est doté d’une solution de refroidissement passive. Le flagship est équipé d’une chambre à vapeur conçue pour éloigner la chaleur du SoC. Cela permettra d’équilibrer les températures et par conséquent les performances. L’expérience pourrait être meilleure avec des appareils dotés d’une solution de refroidissement active, telle qu’un ventilateur physique. Habituellement, les téléphones de jeu comme ceux de la série Nubia Red Magic proposent des solutions de refroidissement actives. Ils pourraient offrir de meilleures performances avec le Dimensity 9300, mais il n’y a toujours aucune information sur un appareil de ce type.

Le test d’étranglement du CPU met même les puces les plus efficaces à genoux

Ces tests suggèrent peut-être que le Dimensity 9300 avec uniquement des cœurs de performance rencontrera quelques défis. Cependant, le test d’étranglement du CPU vise à évaluer l’efficacité d’un chipset. Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ou A17 Pro pourrait être meilleur dans ce test, mais d’autres facteurs déterminent la température élevée qu’un chipset de smartphone peut atteindre. Dans des environnements chauds et humides, la température ambiante est plus élevée que dans la plupart des régions, ce qui fait que le Dimensity 9300 subit une étranglement thermique beaucoup plus rapidement. Peut-être que dans une utilisation normale, le chipset n’aura pas de problèmes majeurs de performances et de température. Bien sûr, ce n’est que le début pour le Dimensity 9300.

Jusqu’à présent, le Vivo X100 Pro est le seul appareil sur le marché avec le MediaTek Dimensity 9300. C’est juste le début pour ce chipset, ainsi que pour le Vivo X100 Pro. MediaTek et Vivo peuvent tous deux publier des mises à jour futures pour améliorer les performances et la gestion thermique. De plus, nous pourrions voir un développement supplémentaire de solutions de refroidissement passives et actives pour contrôler les performances de ce chipset. L’Oppo Find X7, par exemple, est un autre appareil du groupe BBK Electronics à adopter ce chipset et nous donnera un autre aperçu des performances de ce chipset.

Nous espérons seulement que cela ne se terminera pas comme un autre chipset Snapdragon 810. Pour ceux qui ne le savent pas, le chipset phare de Qualcomm de 2015 a souffert d’un étranglement intense, entraînant une dégradation considérable des performances après quelques minutes d’utilisation.

Alors que le choix de MediaTek de n’apporter que des cœurs de performance à la fête est risqué, nous pouvons dire qu’au moins, l’entreprise cherche à innover. Il reste encore une année complète pour que ce chipset prouve sa valeur. Dans tous les cas, les résultats détermineront si MediaTek répétera ou non cet agencement de cœurs avec le Dimensity 9400.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :