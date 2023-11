Combien de puissance consomme la Sony PS5

Tout en s’amusant à jouer à vos jeux préférés sur les dernières consoles de nouvelle génération, il est important de noter qu’en fin de compte, ces appareils fonctionnent à l’électricité. À la fin de la journée, c’est vous qui payez les factures d’électricité pour votre utilisation.

Donc, si vous êtes intéressé à savoir combien d’électricité votre console Sony PlayStation 5 utilise, vous êtes au bon endroit.

Consommation d’énergie – Combien consomme la PS5?

Pour ceux qui se soucient de ces détails minimes tels que la consommation d’énergie de leur appareil, il existe une bonne quantité d’informations concernant la consommation d’énergie de la PlayStation 5.

La PlayStation est conçue pour consommer environ 350 watts. Désormais, ce n’est pas la consommation d’énergie de la PlayStation en permanence. C’est seulement pendant certaines actions que la PlayStation atteint cette quantité de consommation d’énergie.

Lorsque la PlayStation est allumée et inactive, elle consomme environ 50 à 55 watts de puissance. Cela est dû au fait que la console est connectée à Internet et envoie également des signaux de course aux contrôleurs.

Lorsque la PS5 est chargée de jouer à un jeu exigeant ou à un jeu en monde ouvert triple-A, la consommation d’énergie dépasse les 200 watts. Cela est dû au fait que le CPU et le GPU de la PS5 sont utilisés au maximum.

La PS5 est également livrée avec l’option mode repos. On peut également l’appeler le mode veille. Lorsque la PS5 est dans ce mode particulier, la console consomme environ 1 à 1,5 watts de puissance. Elle utilise très peu car l’appareil est toujours connecté à Internet et attend également des signaux de la manette lorsque la console doit être utilisée.

Lorsqu’il s’agit de maintenir la PS5 en mode veille complète, la PS5 utilise très peu d’énergie. La consommation d’énergie pendant cette période sera de 0,25 watts. Cette quantité de consommation d’énergie est plus que suffisante pour que la console se réveille de son mode veille profond.

Alors que le coût unitaire de l’électricité est d’environ 23 cents par unité aux États-Unis d’Amérique, vous pouvez vous attendre à une facture annuelle de la PS5, que ce soit la version numérique ou la version disque, qui se situera entre 15 et 20 dollars par an. Ce montant peut varier en fonction du nombre d’heures que vous jouez par jour, par semaine ou par an.

Consommation d’énergie pour différents modèles de PS5

Depuis la sortie de la PS5 originale en 2020, Sony a sorti différents modèles de versions numériques et de disques de la PS5 au fil des années. Alors jetons un coup d’œil aux détails de consommation d’énergie pour les différents modèles de PS5.

Modèle de version avec disque PS5: CFI 1216A

Jeux HD

Jeux actifs: 209.8 W

Lecture de DVD: 56.5 W

Lecture de Blu-ray: 55.7 W

Streaming multimédia: 56.1 W

Interface utilisateur du menu principal: 45.6 W

Jeux UHD

Jeux actifs: 210.9 W

Lecture de Blu-ray 4K: 80.7 W

Interface utilisateur du menu principal: 47.1 W

Mode faible consommation

Repos avec tout désactivé: 0.38 W

Repos avec alimentation USB: 4.0 W

Repos avec connexion Internet: 1.2 W

Modèle de version numérique PS5: CFI 1216B

Jeux HD

Jeux actifs: 200.8 W

Streaming multimédia: 54.6 W

Interface utilisateur du menu principal: 43.8 W

Jeux UHD

Jeux actifs: 200.9 W

Interface utilisateur du menu principal: 45.2 W

Mode faible consommation

Repos avec tout désactivé: 0.35 W

Repos avec alimentation USB: 3.1 W

Repos avec connexion Internet: 1.3 W

Modèle de version avec disque PS5: CFI 1116A

Jeux HD

Jeux actifs: 199.0 W

Lecture de DVD: 54.1 W

Lecture de Blu-ray: 53.3 W

Streaming multimédia: 54.1 W

Interface utilisateur du menu principal: 44.0 W

Jeux UHD

Jeux actifs: 201.1 W

Lecture de Blu-ray 4K: 75.5 W

Interface utilisateur du menu principal: 45.5 W

Mode faible consommation

Repos avec tout désactivé: 0.36 W

Repos avec alimentation USB: 3.1 W

Repos avec connexion Internet: 1.2 W

Modèle de version numérique PS5: CFI 1116B

Jeux HD

Jeux actifs: 208.8 W

Streaming multimédia: 54.6 W

Interface utilisateur du menu principal: 44.2 W

Jeux UHD

Jeux actifs: 208.8 W

Interface utilisateur du menu principal: 47.3 W

Mode faible consommation

Repos avec tout désactivé: 0.36 W

Repos avec alimentation USB: 3.7 W

Repos avec connexion Internet: 1.2 W

Modèle de version avec disque PS5: CFI 1016A

Jeux HD

Jeux actifs: 196.9 W

Lecture de DVD: 54.1 W

Lecture de Blu-ray: 53.0 W

Streaming multimédia: 55.6 W

Interface utilisateur du menu principal: 43.1 W

Jeux UHD

Jeux actifs: 197.7 W

Lecture de Blu-ray 4K: 75.7 W

Interface utilisateur du menu principal: 44.4 W

Mode faible consommation

Repos avec tout désactivé: 0.3 W

Repos avec alimentation USB: 3.7 W

Repos avec connexion Internet: 1.0 W

Modèle de version numérique PS5: CFI 1016B

Jeux HD

Jeux actifs: 198.3 W

Streaming multimédia: 54.5 W

Interface utilisateur du menu principal: 41.7 W

Jeux UHD

Jeux actifs: 199.6 W

Interface utilisateur du menu principal: 43.1 W

Mode faible consommation

Repos avec tout désactivé: 0.3 W

Repos avec alimentation USB: 3.7 W

Repos avec connexion Internet: 0.9 W

Notre avis

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur la consommation d’énergie de la console de jeu PS5 ainsi que sur le coût annuel d’utilisation de la PS5. La consommation d’énergie globale et le coût varieront certainement d’une personne à l’autre. Il se peut qu’il y ait des personnes qui n’utilisent leur console qu’une ou deux fois par mois et d’autres qui l’utilisent quotidiennement.

Mais maintenant que vous avez une idée approximative du coût et de la consommation d’énergie, qu’en pensez-vous de la consommation d’énergie de la PS5?

Devrait-elle être optimisée et améliorée ou convient-elle telle quelle? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

