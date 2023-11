Redmi Watch 4, Redmi Book 16 (2024), Redmi Buds 5 Pro seront lancés le 29 novembre

Redmi se prépare à présenter les smartphones Redmi K70, K70E et Redmi K70 Pro en Chine le 29 novembre. L’événement aura lieu à 19h, heure locale, et bien que ces appareils soient au centre de l’attention, d’autres produits assisteront au spectacle. Grâce à cet article, nous pouvons confirmer que Redmi annoncera également le Redmi Book 16 (2024), la prochaine génération de la Redmi Watch 4 et les Redmi Buds 5 Pro.

Il est important de souligner que nous avons de nouvelles générations pour trois produits sortis à des moments distincts. Le Redmi Book 16 a été mis à niveau pour la dernière fois en 2020, la Redmi Watch 3 est arrivée en 2022 et les Redmi Buds 5 ont été lancés plus tôt cette année en septembre. Maintenant, Xiaomi propose des mises à niveau pour ces trois produits lors du même événement.

Redmi Book 16 (2024)

Le nouvel ordinateur portable arbore un design très similaire à son prédécesseur. Il dispose également d’une gamme de ports pour la connectivité. L’ordinateur portable dispose de deux ports USB de type A côté gauche, d’un port USB de type A, d’un port HDMI, d’une prise casque et d’un port USB de type C à gauche. Le texte sur le teaser se traduit par une charge rapide de 47W et des performances haut de gamme. Le teaser confirme également que l’ordinateur portable sera doté du nouveau PaperOS de Xiaomi. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de détails sur l’ordinateur portable pour le moment.

Redmi Watch4

Le prochain appareil à sortir le 29 novembre est la Redmi Watch 4. L’appareil est la suite directe de la Redmi Watch 3 lancée l’année dernière. Sur l’image du teaser, nous pouvons voir que la Redmi Watch 4 sera disponible en deux options de couleur – noir et argent. L’appareil aura également plusieurs options de bracelet, notamment un bracelet boucle, des bracelets en cuir marron et blanc, un bracelet milanais en acier inoxydable et un bracelet en silicone. L’image révèle également un cadran carré avec une couronne physique.

Redmi Buds 5 Pro

Enfin, Redmi lancera également les Redmi Buds 5 Pro avec ces appareils le 29 novembre. Comme son nom l’indique, l’appareil sera une version améliorée des Redmi Buds 5. Les améliorations exactes ne sont pas encore claires à ce stade. Quoi qu’il en soit, les écouteurs seront disponibles en bleu, noir et blanc. La couleur noire bénéficiera d’une finition en cuir, et les deux autres seront dotés d’une finition mate. Nous en saurons plus sur ces appareils dès leur annonce officielle.

Notre avis

Xiaomi a confirmé que ces appareils accompagnent la série Redmi K70. Ils constitueront des mises à niveau intéressantes pour la gamme de produits Redmi. Nous nous attendons à ce que l’entreprise dévoile plus de détails dans les prochains jours par le biais de teasers. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas à attendre beaucoup plus longtemps car le lancement approche.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :