Redmi K70E tease avec MediaTek Dimensity 8300-Ultra

Xiaomi sous-marque Redmi a lancé la campagne marketing pour la prochaine série Redmi K70E. Le nouveau smartphone sera le prochain concurrent de la série phare abordable et sera lancé aux côtés du Redmi K70 et du Redmi K70 Pro. Ces appareils se présentent comme des fleurons de Redmi et sont censés apporter les meilleures caractéristiques possibles. Selon Redmi lui-même, le Redmi K70E, qui sera un modèle d’entrée dans la gamme, inclura le MediaTek Dimensity 8300 SoC.

Redmi K70E confirmé avec la puce de la série MediaTek Dimensity 8300

Redmi a confirmé aujourd’hui à travers des teasers officiels la présence d’une déclinaison MediaTek Dimensity 8300-Ultra dans le Redmi K70E. Une fois de plus, Xiaomi s’associe à MediaTek pour fournir une puce unique à son smartphone. Ce que signifie ce « Ultra », pour l’instant, reste un mystère. Cependant, nous pouvons déjà dire que ses performances devraient être différentes de celles du Dimensity 8300 classique. Fait intéressant, le Redmi K70 est passé par le benchmark avec la même puce. Nous verrons donc si ce Dimensity 8300-Ultra sera présent dans au moins deux appareils de la série Redmi K70.

Outre la confirmation de la nouvelle puce, Redmi en a également profité pour teaser quelques scores de benchmark. Le Redmi K70e a obtenu un impressionnant score de 1 526 328 points dans le benchmark AnTuTu. Évidemment, cela ne signifie pas grand-chose pour une utilisation quotidienne, mais nous pouvons au moins l’utiliser comme indicateur de performances. La marque a également teasé que les températures du téléphone resteront fraîches après une heure de jeu sur un jeu exigeant « open-world ». Selon les tests, le téléphone maintient les températures à un bas de 25 degrés Celsius et atteint en même temps 58,86 FPS. Par conséquent, ce téléphone devrait être une option décente pour les fans de Redmi qui ne peuvent pas se permettre des fleurons plus coûteux comme la série Xiaomi 14 récemment sortie.

Surfant sur la nouvelle tendance de l’IA, l’entreprise a également confirmé que l’IA générative sera intégrée pour vous aider avec des sous-titres en temps réel. Elle générera également des phrases et des photos en fonction des demandes. Les nouveaux téléphones fonctionneront avec HyperOS dès la sortie de la boîte et seront lancés d’ici la fin du mois de novembre.

