Briser les barrières: L’objectif ambitieux de Qualcomm de doter Windows et Android des avantages de l’écosystème d’Apple

Pendant le sommet Snapdragon fin octobre, Qualcomm a présenté une nouvelle méthode permettant une connectivité automatique entre les appareils. Ces appareils comprennent des téléphones, des ordinateurs, des tablettes, des écouteurs et des accessoires, rappelant l’interaction fluide d’Apple. Les fabricants d’appareils peuvent y parvenir en intégrant le système de Qualcomm dans leurs produits. Cela simplifiera la connectivité au sein d’un écosystème plus large.

Réaliser cette vision implique d’intégrer des protocoles logiciels sur les appareils. Le processus est simple et, grâce aux exigences matérielles minimales, réalisable pour les nouveaux produits et les anciens produits. Le succès de Qualcomm Snapdragon Seamless dépend de la volonté des fabricants d’appareils d’adopter son intégration. Il dépend également de son bon fonctionnement, laissant son impact potentiel à être observé.

Le concept met en avant l’attrait de l’interopérabilité sans faille d’Apple entre ses appareils exclusifs. Que ce soit les AirPods se connectant instantanément aux iPhones ou l’utilisation fluide d’iMessage. Ou le partage de fichiers entre les appareils Apple, cette synergie a conservé la fidélité des utilisateurs. L’aspiration de Qualcomm à reproduire cette harmonie entre différentes marques pourrait potentiellement inaugurer une nouvelle ère d’appareils personnels interconnectés. Il offrira aux utilisateurs un écosystème plus vaste similaire à celui d’Apple.

Dans une déclaration, le directeur principal de la gestion de produits responsable du seamless chez Qualcomm, Kabir Kasargod, a déclaré:

« L’objectif pour nous est l’interopérabilité à tous niveaux afin de défragmenter tous ces différentes plateformes. Entre les fabricants, entre les différents systèmes d’exploitation. »

Lors du sommet, Qualcomm a mis l’accent sur les puces PC et mobiles dotées d’une intelligence artificielle intégrée. Cependant, l’intégration sans faille a été un thème récurrent dans presque toutes les présentations. Les participants ont eu l’occasion de découvrir le produit de première main lors d’une démonstration. Après avoir assisté à la présentation, une exploration plus approfondie était nécessaire pour comprendre les avantages potentiels de la technologie sans faille de Qualcomm.

Workflow sans faille de Snapdragon

Dans une salle de démonstration présentant divers appareils alimentés par Snapdragon, Qualcomm a mis en place une cabine photo pour illustrer le workflow sans faille. En utilisant un téléphone Honor, une séance photo rappelant un shooting de livre annuel a eu lieu. Après la séance photo, un employé d’un ordinateur portable a transféré sans heurts les photos du téléphone en utilisant un clavier et une souris séparés. Cela a initié la retouche des photos. Cela a mis en valeur la capacité interconnectée de quatre appareils grâce à l’intégration sans faille.

La démonstration initiale a montré des promesses. Notamment, les appareils n’ont pas nécessairement besoin des puces de Qualcomm pour fonctionner avec le système seamless. Cependant, s’ils utilisent les puces de Qualcomm, ils peuvent bénéficier de capacités améliorées. Le hub de détection riche en capteurs des puces Snapdragon permet des expériences plus riches. Cela comprend la communication même lorsque les appareils sont verrouillés avec l’écran éteint ou en mode veille.

Snapdragon Seamless facilitera la continuité entre les appareils

Snapdragon Seamless offre plus qu’un simple transfert de fichiers; il introduit le concept de continuité entre plusieurs appareils. Imaginez rédiger un document ou jouer à un jeu et continuer sans heurts votre progression sur un autre appareil à proximité. Cette expérience interconnectée ouvre de nouvelles possibilités pour des flux de travail fluides et ininterrompus sur différents appareils.

Alors que la continuité via le cloud existe avec des services tels que Google Drive, Qualcomm envisage que Seamless offre une expérience plus fluide en gérant discrètement la continuité en arrière-plan entre les appareils adjacents. Actuellement, Seamless utilise plusieurs couches de connectivité, notamment Bluetooth, Wi-Fi, ultrawideband et même les signaux mobiles, permettant aux appareils de rester en contact les uns avec les autres. Cette approche multifacettes vise à améliorer l’efficacité des interactions entre les appareils au-delà de ce que les services cloud traditionnels offrent.

Praticité de Snapdragon Seamless

La réactivité et l’immédiateté de Seamless pourraient permettre l’activation à distance de l’appareil photo sur un autre appareil. De manière similaire à l’écosystème d’Apple où une Apple Watch peut déclencher l’obturateur d’un iPhone jumelé, imaginez l’attrait d’obtenir la même fonctionnalité avec des appareils Android et Windows. Lors de la démonstration de la séance photo, l’employé a appuyé sur le déclencheur du téléphone Honor à l’aide d’un ordinateur portable à proximité, mettant en évidence le potentiel de Seamless pour des interactions diverses entre les appareils.

Dans une autre démonstration de Seamless lors du sommet, la technologie a montré la capacité des écouteurs à passer sans heurts d’un flux audio à un autre en fonction de l’appareil utilisé, à l’instar des AirPods d’Apple passant d’un iPad à un iPhone ou à un Mac. De plus, si un appel arrive, l’audio passe intelligemment dessus dans ce que l’on décrit comme un « poignée de main intelligente » où les informations contextuelles guident l’attention de l’utilisateur, incitant les écouteurs à en faire de même.

Qualcomm n’est pas le seul à chercher à émuler l’interopérabilité de l’écosystème d’Apple. Google, lors du CES 2022, a exprimé ses efforts pour améliorer la compatibilité d’Android avec les appareils exécutant Wear OS, Chrome OS, Windows et le logiciel domotique Matter. De plus, Intel a présenté son logiciel Unison en septembre 2022, permettant l’échange de messages et les notifications entre les téléphones Android et iOS. L’industrie technologique explore clairement les moyens de créer une connectivité transparente entre différents appareils et plates-formes.

Snapdragon Seamless facilitera la collaboration entre les appareils Windows et Android

Snapdragon Seamless facilite l’interopérabilité entre les appareils Windows et Android grâce à une bibliothèque logicielle, et Qualcomm est en train d’en développer une pour Linux. Pour des interactions plus simples, Seamless peut être incorporé via des applications Windows ou Android. Cependant, pour des interactions plus complexes, l’installation de la bibliothèque logicielle Seamless au niveau du système d’exploitation est nécessaire, soulignant sa polyvalence à différents niveaux d’intégration d’appareils.

Mettre en œuvre Snapdragon Seamless nécessite que les fabricants d’appareils prennent des décisions concernant les informations partagées entre les appareils. Alors que certaines informations sont automatiquement détectables lors des interactions de connectivité, tout données privées nécessitent un chiffrement ou une authentification pour y accéder, soulignant l’importance de la sécurité et de la confidentialité dans la mise en œuvre de cette technologie.

La fonctionnalité de Seamless est contrainte par le hardware d’un appareil, en particulier ses options de connectivité. Par exemple, si les fabricants visent à utiliser Seamless pour déverrouiller les portes des voitures, l’appareil doit intégrer une fonctionnalité ultrawideband. Les cas d’utilisation nécessitant des connexions continues sans épuisement excessif de la batterie nécessitent que les appareils prennent en charge le Bluetooth basse énergie. Ces considérations matérielles soulignent l’importance d’adapter les appareils à des cas d’utilisation spécifiques lors de la mise en œuvre du protocole Seamless.

Comment les appareils peuvent utiliser Snapdragon Seamless

Le potentiel de communication entre les appareils est vaste. Lors d’une séance de questions-réponses lors du sommet Snapdragon, Dino Bekis, vice-président et directeur général des solutions mixtes et portables à signaux mixtes chez Qualcomm, a donné un exemple de la manière dont les appareils pourraient utiliser Seamless pour partager des informations sur la qualité de la connectivité dans leurs emplacements respectifs. Cela met en évidence la polyvalence et l’adaptabilité de Seamless pour faciliter diverses formes d’échanges de données entre les appareils.

Bekis a ensuite expliqué cette nouvelle technologie en utilisant un exemple de la vie réelle. Dans son explication, il a déclaré:

« Peut-être qu’ici [où je me tiens], je ne détecte pas de congestion [de signal] sur mes écouteurs et mon ordinateur portable de l’autre côté de la version indique qu’il y a beaucoup de congestion ici. Peut-être que les écouteurs donneraient la priorité à une connectivité plus forte si l’utilisateur marchait dans une zone plus encombrée. La vraie question pour les fabricants est: « maintenant que j’ai toutes ces informations supplémentaires, comment voulez-vous les utiliser pour offrir une meilleure expérience utilisateur finale? »

La compatibilité de Snapdragon Seamless avec XR

Seamless ouvre des possibilités en matière de réalité étendue (XR). Une démonstration lors du sommet a présenté un scénario potentiel: porter une smartwatch et un casque XR tout en faisant de l’exercice, avec un téléphone enregistrant la séance d’entraînement. Grâce à Seamless, ces appareils pourraient communiquer sans heurts et transmettre en temps réel des informations riches en données sur l’entraînement à un entraîneur. Cela illustre comment Seamless peut améliorer les expériences collaboratives sur plusieurs appareils dans des scénarios XR.

Lors d’une plongée technique plus approfondie, un autre scénario est apparu: une personne jouant à un jeu sur son téléphone tout en portant un casque XR. Grâce à la communication sans faille, le casque a automatiquement affiché une carte topographique du jeu téléphonique, fournissant des informations sur la position et les ennemis sans aucune intervention manuelle du joueur. Cela illustre le potentiel d’expériences immersives et contextualisées facilitées par Seamless sur différents appareils.

La plupart des processeurs modernes intègrent l’IA

Lors du sommet Snapdragon, une grande partie de l’accent mis sur l’intelligence artificielle était centrée sur l’intégration de l’IA générative au niveau hardware. Notamment, le Snapdragon X Elite pour PC portables et le Snapdragon 8 Gen 3 pour les téléphones offrent des capacités d’IA générative sur l’appareil. Ces appareils peuvent exécuter indépendamment des requêtes et utiliser des techniques d’IA, comme l’expansion de photos sans se fier au cloud, mettant en valeur les avancées de l’IA sur l’appareil.

Seamless offre une opportunité d’intégrer des capacités d’IA sur plusieurs appareils, comme l’a souligné Kedar Kondap, vice-président principal et directeur général de l’informatique et des jeux chez Qualcomm. L’adoption généralisée de l’IA sur l’appareil dans les téléphones, les PC et autres plates-formes entraînera une expansion de cas d’utilisation divers et pratiques, illustrant le potentiel d’interactions collaboratives et intelligentes dans différents contextes.

« Plus Seamless devient omniprésent, plus il est intéressant d’utiliser l’IA et de tirer parti sans heurts des capacités NPU et d’intelligence artificielle sur plusieurs appareils », a déclaré Kondap.

Le parcours vers la mise en œuvre sans faille

La proposition de Qualcomm pour Snapdragon Seamless sur scène a suscité un attrait évident. En répondant à un défi majeur de connectivité entre les appareils Android et Windows, le projet vise à reproduire l’intégration sans faille réalisée au sein de l’écosystème d’Apple. Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights and Strategy, note le caractère ambitieux de Seamless pour combler cet écart de connectivité.

« Les personnes méritent une expérience harmonieuse entre les appareils, et Seamless est sans aucun doute le premier pas pour rendre cela possible », a déclaré Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights and Strategy. Cependant, il reconnaît que Qualcomm a encore du travail devant lui, en déclarant: « Qualcomm a fait quelques progrès, mais il reste encore beaucoup à faire et de nombreux OEM à convaincre. » Le parcours vers la réalisation d’une expérience sans faille entre plusieurs appareils est reconnu comme une étape importante, mais il y a des défis à relever pour obtenir le support des fabricants d’équipement d’origine (OEM).

Qualcomm est conscient de l’effort nécessaire pour convaincre les fabricants de rejoindre ce projet, reconnaissant la propension naturelle des entreprises à se concentrer sur leurs propres produits plutôt qu’à considérer les appareils comme faisant partie d’un écosystème plus large au-delà des marques. Le défi consiste à encourager une mentalité qui favorise la collaboration et l’interopérabilité entre les appareils de différents fabricants.

Du point de vue de l’utilisateur final, Kasargod met en avant le potentiel des appareils de différents fabricants au sein d’un foyer pour communiquer et créer de nouvelles expériences. L’objectif général de Qualcomm est de donner le pouvoir à ses partenaires constructeurs, leur permettant de standardiser et d’unifier leurs écosystèmes de manière à promouvoir une connectivité et une collaboration sans faille entre les appareils divers.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :