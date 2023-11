Faites de grandes économies sur les téléphones : novembre est le meilleur moment pour acheter

Conseils et astuces pour obtenir le meilleur prix sur un nouveau téléphone

1. Faites vos recherches. Avant de commencer vos achats, prenez le temps de vous renseigner sur les différents modèles de téléphones disponibles. tenez compte de vos besoins et de votre budget pour réduire vos options. Lisez les test et comparez les prix chez différents sites de ventes.

2. Attendez les baisses de prix. Les nouveaux téléphones sont souvent lancés à des prix élevés, mais ils subissent généralement des baisses de prix au fil de l’année. Envisagez d’attendre quelques mois après le lancement d’un modèle pour profiter de prix plus bas.

3. Comparez les prix. N’achetez pas simplement chez le premier site de ventes que vous voyez. Comparez les prix chez différents sites de ventes, en ligne et en store. De plus, vous pourriez être surpris de constater que le même téléphone peut être trouvé à un prix bien inférieur ailleurs.

4. Envisagez d’acheter reconditionné. Les téléphones reconditionnés sont des téléphones qui ont été retournés au fabricant, réparés et remis à neuf. Ils peuvent être un excellent moyen d’économiser de l’argent, car ils sont souvent vendus à un prix significativement réduit.

5. Profitez des promotions. De nombreux sites de ventes proposent des réductions et des promotions sur les téléphones tout au long de l’année. Soyez à l’affût des offres du Black Friday et du Cyber Monday, ainsi que des promotions spécifiques à certains sites de ventes.

6. Envisagez d’acheter un modèle plus ancien. Si vous n’avez pas besoin des toutes dernières fonctionnalités, vous pouvez économiser beaucoup d’argent en achetant un téléphone plus ancien. Les anciens modèles sont souvent tout aussi performants et peuvent être trouvés à une fraction du prix des modèles plus récents.

7. Échangez votre ancien téléphone. De nombreux sites de ventes vous permettent d’échanger votre ancien téléphone contre un crédit pour l’achat d’un nouveau téléphone. C’est également un excellent moyen de compenser le coût d’un nouveau téléphone.

8. Soyez patient. Les meilleures offres n’arrivent pas toujours tout de suite. Soyez patient et attendez la bonne affaire.

9. Envisagez d’acheter débloqué. Les téléphones débloqués ne sont pas liés à un opérateur spécifique. Cela signifie que vous pouvez choisir n’importe quel opérateur, ce qui peut vous donner plus de flexibilité et vous faire économiser de l’argent à long terme.

10. Négociez avec votre opérateur. Si vous êtes un client fidèle de votre opérateur, vous pourriez pouvoir négocier de meilleures conditions pour l’achat d’un nouveau téléphone. N’ayez pas peur de demander une réduction ou une promotion.

11. Achetez pendant la basse saison. Les téléphones sont généralement vendus à prix réduit pendant la basse saison, qui se situe généralement de janvier à mars. C’est un bon moment pour trouver une bonne affaire sur un nouveau téléphone.

12. Achetez auprès d’un site de ventes du marché gris. Les sites de ventes du marché gris vendent des produits qui ne sont pas autorisés par le fabricant. Cela peut être risqué, car vous pourriez ne pas bénéficier des mêmes garanties que si vous achetiez auprès d’un revendeur agréé. Cependant, les sites de ventes du marché gris peuvent parfois proposer des prix plus bas sur les téléphones.

13. Faites attention aux accessoires. Les accessoires peuvent rapidement faire grimper les coûts, alors faites attention à ce que vous achetez. Vous pourriez trouver des accessoires moins chers ailleurs, ou vous pourriez ne pas en avoir besoin du tout.

14. N’ayez pas peur d’acheter d’occasion. Les téléphones d’occasion peuvent être un excellent moyen d’économiser de l’argent. De plus, il existe de nombreux sites web et stores réputés qui vendent des téléphones d’occasion, et vous pouvez souvent trouver des téléphones en excellent état pour une fraction du prix d’un téléphone neuf.

15. Vendez votre ancien téléphone. Si vous ne souhaitez pas l’échanger, vous pouvez essayer de le vendre vous-même. Vous pouvez vendre votre téléphone en ligne ou dans un store d’électronique local.

16. Envisagez d’acheter un téléphone d’occasion. De nombreux opérateurs et sites de ventes en ligne proposent des téléphones d’occasion certifiés qui ont été soigneusement inspectés et remis à neuf. Ces téléphones sont souvent couverts par la même garantie que les téléphones neufs et peuvent vous faire économiser une somme importante d’argent.

17. Recherchez les remises du fabricant. De nombreux fabricants proposent des remises sur leurs téléphones tout au long de l’année. Vous pouvez trouver ces remises sur le site web du fabricant ou auprès de revendeurs agréés.

18. Inscrivez-vous aux alertes par e-mail. De nombreux sites de ventes proposent des alertes par e-mail qui vous informeront lorsque le prix d’un téléphone qui vous intéresse baisse. C’est un excellent moyen de rester informé des dernières offres.

19. Suivez les blogs et les sites web spécialisés en technologie. Les blogs et les sites web spécialisés en technologie font souvent état des dernières offres de téléphones. C’est un excellent moyen de découvrir des offres auxquelles vous n’auriez peut-être pas été attentif autrement.

20. Utilisez un site web de comparaison de prix. Il existe de nombreux sites web de comparaison de prix qui peuvent vous aider à trouver la meilleure offre sur un nouveau téléphone. Ces sites comparent les prix chez différents sites de ventes et peuvent souvent vous aider à trouver un téléphone qui est considérablement moins cher que le même téléphone chez un autre site de ventes.

En suivant ces conseils supplémentaires, vous pouvez économiser encore plus d’argent sur votre prochain téléphone neuf.

