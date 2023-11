Microsoft Windows 10 22H2 pousse la version de prévisualisation 19045.3754

Microsoft a récemment publié une version de mise à jour de prévisualisation pour Windows 10 22H2. Cette nouvelle mise à jour de Microsoft est marquée comme OS Build 19045.3754. Cette mise à jour apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations. Dans cet article, nous explorerons les détails de cette mise à jour et son impact sur les utilisateurs de Windows 10. La mise à jour cumulative KB5032278 pour Win10 22H2 est désormais disponible pour les membres du projet Windows Insider. Cette mise à jour est une version de prévisualisation. Lorsque les utilisateurs l’installent, le numéro de version passe à Build 19045.3754. Une partie importante de cette mise à jour est qu’après l’avoir installée, les utilisateurs verront une nouvelle option dans l’application Paramètres. Cette option est « Installer immédiatement lorsque des mises à jour sont disponibles », tout comme dans Windows 11.

Expreview de la mise à jour de Windows 10 22H2

Windows 10, version 22H2 est une mise à jour de fonctionnalités axée sur l’amélioration de l’expérience globale de Windows dans les domaines de fonctionnalité existants. Il inclut des améliorations de qualité et toutes les mises à jour cumulatives précédentes de Windows 10, version 21H2. La mise à jour est disponible via divers canaux, notamment Windows Server Update Services, Configuration Manager, Windows Update for Business et le Centre de services de licences en volume. Elle apporte de nouvelles fonctionnalités ainsi que plusieurs mises à niveau du système.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Comme nous l’avons dit précédemment, la version de mise à jour de prévisualisation, OS Build 19045.3754, introduit l’option « Installer immédiatement lorsque des mises à jour sont disponibles ». Cela donne aux utilisateurs plus de contrôle sur le moment d’installation des nouvelles mises à jour. Cette fonctionnalité vise à améliorer l’expérience utilisateur en leur permettant de choisir le moment le plus approprié pour mettre à jour leurs systèmes.

De plus, cette mise à jour est également livrée avec d’autres nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs, comme indiqué ci-dessous

Nouvelles fonctionnalités

Pour les appareils grand public utilisant l’édition Famille, l’édition Professionnelle, ou les appareils d’entreprise qui n’ont pas encore été gérés, les utilisateurs peuvent activer l’option « Installer immédiatement lorsque des mises à jour sont disponibles ». Avec ce paramètre, les utilisateurs obtiendront la dernière expérience dès que possible. Pour activer cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent aller dans « Paramètres » -> « Mise à jour et sécurité » -> page « Windows Update » et activer l’option « Obtenir les dernières mises à jour ».

Cette mise à jour ajoute une nouvelle fonctionnalité pour aider les applications par défaut.

Les actualités et centres d’intérêt sont maintenant plus puissants sur votre appareil, vous aidant à les utiliser de manière plus efficace et à afficher plus largement le contenu qui vous intéresse le plus.

Cette mise à jour ajoute une notification d’inscription à Windows Update à votre écran lorsque vous vous connectez.

Corrections de bugs

Cette mise à jour résout un problème affectant la stratégie de connexion de la zone Sites de confiance, que les utilisateurs ne peuvent pas gérer à l’aide de la gestion des appareils mobiles (MDM).

Cette mise à jour résout un problème qui provoque l’arrêt de la réponse du mode IE. Cela se produit si vous appuyez sur la touche de flèche gauche alors qu’une zone de texte vide a le focus et que la navigation du curseur est activée.

Cette mise à jour résout un problème affectant le mode IE. Les pages Web cessent de fonctionner comme prévu lorsqu’une boîte de dialogue modale est ouverte.

Cette mise à jour résout les problèmes du curseur de l’application. Ces problèmes surviennent lorsqu’une application utilise le contrôle XAML WebView2Standalone.

Cette mise à jour résout un problème qui provoque l’arrêt de la réponse du mode IE. Cela se produit lorsque vous ouvrez plusieurs onglets du mode IE.

Cette mise à jour résout un problème affectant fontdrvhost.exe . Lorsque vous utilisez une police de format de police compressée version 2 (CFF2), elle cesse de répondre.

Cette mise à jour résout un problème affectant les processus non administrateur. Les performances des jeux se dégradent et les vidéos saccadent.

Cette mise à jour résout un problème affectant le contenu protégé. Il empêche la création de fenêtres inter-processus. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez continuer à utiliser l’hébergement hors processus pour des éléments tels que WebView2 sous une fenêtre de niveau supérieur protégée.

Cette mise à jour résout un problème affectant le curseur. Dans certains scénarios de capture d’écran, son mouvement présente des retards.

Cette mise à jour résout un problème affectant les claviers tactiles. Ils peuvent ne pas s’afficher lors d’une première utilisation.

Cette mise à jour met à jour Microsoft Defender for Endpoint (MDE). Il prend en charge les scénarios d’accès conditionnel (CA).

Cette mise à jour résout des problèmes de localisation pour la locale Anglais-Royaume-Unis (EN-GB).

Cette mise à jour résout un problème de fuite dans les notifications volatiles.

Cette mise à jour résout un problème affectant Windows LAPS. Sa stratégie PasswordExpirationProtectionEnabled ne peut pas activer le paramètre.

Problèmes connus et résolutions

Il est important de noter que, comme pour toute mise à jour, il peut y avoir des problèmes connus dont les utilisateurs doivent être conscients. Par exemple, il a été signalé que les mises à jour de Windows échouent à s’installer. De plus, certains utilisateurs rencontrent des invitations de mise à jour répétées malgré l’exécution de Windows 10 22H2. Microsoft travaille activement pour résoudre ces problèmes. Les utilisateurs sont également encouragés à se tenir informés de l’état du déploiement de la mise à jour et de tous les problèmes connus via des canaux officiels. Cette mise à jour n’est qu’une version de prévisualisation, donc l’entreprise travaillera sur une version plus stable de la fonctionnalité.

Notre avis

La dernière mise à jour de prévisualisation pour Windows 10 22H2, marquée comme OS Build 19045.3754, apporte l’option « Installer immédiatement lorsque des mises à jour sont disponibles », offrant aux utilisateurs plus de flexibilité dans la gestion des mises à jour de leur système. Cette mise à jour est également accompagnée d’une longue liste d’améliorations et de mises à niveau. Elle ajoute également quelques nouvelles fonctionnalités pour rendre le système meilleur et plus efficace. Comme pour toute mise à jour, il est important pour les utilisateurs de se tenir informés des problèmes connus et des résolutions afin d’assurer une expérience de mise à jour fluide.

