Préparez-vous pour le Galaxy A15 5G avec le chipset Dimensity 6100+

Samsung se prépare à dévoiler non pas un, mais au moins deux modèles du Galaxy A15 au premier trimestre 2024. Les récents rapports et caractéristiques ont mis en lumière à la fois le Galaxy A15 4G et le A15 5G. Une liste Geekbench pour le A15 5G (SM-A156B) a fait surface, fournissant des informations clés sur ses capacités. Et il fait tourner les têtes avec l’inclusion d’un chipset MediaTek Dimensity 6100+.

Un aperçu de la série Galaxy A15 de Samsung

En termes de performances, le Galaxy A15 5G ne déçoit pas lors du test Geekbench. Il a obtenu un impressionnant total de 664 points dans le test monocœur et, dans le test multicœur, il a obtenu un solide total de 1 717 points. Ces chiffres sont cohérents avec les résultats du Galaxy A15 4G (SM-A155F). Il est apparu sur Geekbench le mois dernier. La déclinaison 5G est également équipée de 4 Go de RAM et fonctionne sous Android 14. Probablement avec la dernière interface utilisateur One UI 6.

Alors que nous attendons avec impatience le lancement officiel, des rapports circulent sur les caractéristiques de l’écran et de l’appareil photo du Galaxy A15 5G. On prévoit qu’il disposera d’un écran OLED dynamique de 6,5 pouces avec une résolution FHD+ nette et un taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz. Les amateurs de photographie pourront se réjouir, car l’appareil abritera un puissant appareil photo principal de 50 MP et un appareil photo frontal de 13 MP. Avec une batterie robuste de 5 000 mAh, le A15 5G est prêt à offrir une combinaison convaincante de performances et d’endurance.

Notre avis, la série A15 de Samsung s’annonce comme un acteur redoutable sur le marché des smartphones. En répondant aux besoins des utilisateurs 4G et 5G. Les caractéristiques laissent présager un appareil qui privilégie la vitesse, la puissance et une expérience visuelle immersive. Alors que nous attendons le lancement officiel, les amateurs de technologie ont hâte de pouvoir mettre la main sur le Galaxy A15 5G et de découvrir les fonctionnalités de pointe qu’il apporte.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :