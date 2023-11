WhatsApp officiel admet l’introduction de publicités dans l’application

Lors d’une récente conversation avec un média brésilien, Will Cathcart, la figure éminente derrière WhatsApp, a fait une révélation intéressante sur l’avenir de l’application. Il a reconnu que la plateforme pourrait éventuellement présenter des publicités, marquant un changement significatif par rapport à sa position précédente.

WhatsApp envisage d’introduire des publicités : un changement de stratégie ?

Il y a seulement quelques mois, en septembre, Cathcart avait fermement nié toute intention d’introduire des publicités sur WhatsApp. Et les utilisateurs ont poussé un soupir de soulagement. Cependant, les récents événements suggèrent que la publicité pourrait bientôt faire son apparition.

Le catalyseur de ce changement semble être un rapport du Financial Times. Il indiquait que Meta, la société mère de WhatsApp, envisageait d’intégrer des publicités dans les boîtes de réception des utilisateurs. Cathcart, cependant, a catégoriquement exclu cette perspective. Il reconnaît que les personnes ne veulent pas que leurs boîtes de réception soient inondées de publicités. Il s’engage à préserver la sacralité de cet espace au sein de l’application.

Alors que les publicités dans votre boîte de réception sont exclues, Cathcart laisse la porte ouverte aux publicités ailleurs, notamment dans les « États » et les « Chaînes ». Il explique que « les chaînes pourraient facturer les personnes qui s’inscrivent, elles pourraient être exclusives aux membres payants, ou les propriétaires pourraient vouloir promouvoir la chaîne ». En essence, cela implique que les publicités dans ces espaces seraient plus ciblées et peut-être même pertinentes pour le contenu.

Malgré cette révélation, il n’y a pas de calendrier concret pour la mise en place de publicités dans ces sections de WhatsApp. En réalité, Cathcart précise que ce n’est pas un sujet actuellement discuté en interne. Cependant, la simple reconnaissance de la possibilité soulève des questions sur l’avenir de WhatsApp.

Le principal enseignement de ce changement de position est que WhatsApp, une plateforme qui s’est toujours vantée d’une communication sans publicité, pourrait être progressivement ouverte à la publicité de manière plus contrôlée. Que cela se concrétise et comment cela sera réalisé reste à voir. Mais c’est un développement à surveiller de près en attendant de nouvelles informations à ce sujet.