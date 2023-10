HyperOS: Xiaomi dévoile le logiciel du futur de ses smartphones

Xiaomi, l’un des géants de la technologie en Chine, a récemment fait sensation dans le monde de la technologie avec le lancement de son dernier système d’exploitation, HyperOS. Ce logiciel innovant, dévoilé aux côtés des nouveaux smartphones Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro en Chine, représente une rupture significative par rapport au système d’exploitation MIUI de longue date de l’entreprise, qui a été un pilier des appareils Android de Xiaomi au cours des 13 dernières années. HyperOS n’est cependant pas seulement un nouveau système d’exploitation pour les smartphones Xiaomi ; il fait partie d’une stratégie plus vaste visant à unifier l’ensemble de l’écosystème Xiaomi, étendant sa portée au-delà des smartphones pour inclure des produits pour la maison connectée et même des projets futurs tels que les voitures connectées. Cet article explore les détails du HyperOS de Xiaomi, son impact potentiel et les questions qui entourent cette entreprise ambitieuse.

Le nouveau HyperOS de Xiaomi : une révolution ou une évolution ?

HyperOS : bien plus qu’un simple système d’exploitation

HyperOS de Xiaomi n’est pas simplement un remplacement de MIUI. En réalité, il s’agit d’une entreprise plus vaste et plus ambitieuse, qui sert de marque unifiée englobant les systèmes d’exploitation de Xiaomi dans l’ensemble de son écosystème de produits. Cette expansion va bien au-delà des smartphones et inclut des produits tels que la montre Xiaomi Watch S3, la télévision Xiaomi TV S Pro 85 pouces MiniLED et d’autres appareils qui font partie de l’écosystème en plein essor de Xiaomi. Cette stratégie repose sur une expérience utilisateur fluide à travers différentes catégories de produits.

La dualité de HyperOS

À première vue, on pourrait penser que HyperOS est un système d’exploitation unique et monolithique conçu pour fonctionner sur tous les appareils Xiaomi. Cependant, la réalité est plus nuancée. L’approche de Xiaomi avec HyperOS implique différentes bases pour différents produits. Pour les appareils de l’Internet des objets (IdO), HyperOS s’appuie sur la plateforme Xiaomi Vela en open source, qui est à son tour construite sur le système d’exploitation en open source RTOS, NuttX. En revanche, pour les smartphones et les tablettes, HyperOS est basé sur le projet open source Android (AOSP).

Un aspect notable est que la compatibilité des applications Android devrait rester solide sur les smartphones Xiaomi, grâce à la base AOSP. La version Android de base est également indépendante de la version HyperOS. Par exemple, les nouveaux smartphones Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro sont fournis avec HyperOS v1 basé sur Android 14, tandis que la tablette Xiaomi Pad 5 sera mise à jour vers HyperOS v1 basé sur Android 13. Cette approche garantit aux utilisateurs l’accès aux dernières fonctionnalités et applications Android, même avec HyperOS personnalisé de Xiaomi.

Une évolution de MIUI

Les utilisateurs familiers avec MIUI de Xiaomi peuvent se demander à quel point HyperOS est différent. D’après ce qui a été révélé jusqu’à présent, HyperOS sur les smartphones Xiaomi peut être considéré comme une évolution de l’expérience MIUI 14. Bien qu’il y ait eu des changements dans l’expérience utilisateur, comme de nouvelles personnalisations d’écran de verrouillage, la saveur fondamentale de MIUI reste évidente dans diverses applications système.

Xiaomi affirme que HyperOS est naturellement léger, ne consommant que 8,75 Go de stockage sur les smartphones. Sur les appareils ayant une puissance de traitement limitée, HyperOS bénéficie de changements d’ordonnancement visant à maximiser les performances matérielles. De plus, l’entreprise affirme que HyperOS offre un taux de rafraîchissement stable et une consommation d’énergie réduite par rapport à Android stock, particulièrement pendant les sessions de jeu.

La réingénierie technique de HyperOS

Xiaomi affirme avoir entrepris une restructuration approfondie des modules techniques au sein de HyperOS. Cela comprend le système de fichiers, la gestion de la mémoire, le sous-système d’imagerie et le système réseau. Cependant, les spécificités techniques qui différencient HyperOS de AOSP et MIUI restent quelque peu évasives. Bien que l’entreprise laisse entendre ces changements, elle n’a pas encore offert un exposé technique complet de ces améliorations.

HyperConnect : Pour une expérience unifiée de l’écosystème

Un domaine dans lequel HyperOS de Xiaomi montre des promesses est l’introduction du framework HyperConnect. Ce sera une fonctionnalité clé pour tous les appareils de l’écosystème Xiaomi. Grâce à HyperConnect, Xiaomi vise à interconnecter de manière transparente ses appareils, favorisant une expérience d’écosystème cohérente. Les implications de HyperConnect sont intrigantes, car cela pourrait redéfinir la manière dont les utilisateurs de Xiaomi interagissent avec leurs gadgets. Cependant, le défi réside dans la coexistence de HyperConnect de Xiaomi avec d’autres initiatives, telles que Snapdragon Seamless de Qualcomm.

Intelligence artificielle et HyperOS de Xiaomi

Xiaomi promet des cas d’utilisation alimentés par l’intelligence artificielle et des améliorations au sein de son HyperOS, bien que le message soit quelque peu confus. Il n’est pas tout à fait clair comment l’intelligence artificielle sera disponible dans l’écosystème plus large, en particulier compte tenu de la gamme diversifiée de produits de Xiaomi. Cependant, il semble que les fonctions d’intelligence artificielle feront partie de HyperOS basé sur AOSP sur les smartphones. Un exemple est l’application Galerie HyperOS. Elle acquerra des capacités d’intelligence artificielle génératrice pour améliorer et étendre les images existantes.

Déploiement mondial de HyperOS

Le PDG de Xiaomi, M. Lei Jun, a confirmé que le déploiement international de HyperOS de Xiaomi est prévu pour commencer au premier trimestre de 2024. Cependant, l’entreprise n’a pas encore précisé quels produits recevront les premières mises à jour de HyperOS à l’échelle mondiale. Ce déploiement est très attendu, car il fournira une image plus claire de la vision de Xiaomi pour HyperOS au-delà de son marché intérieur.

HyperOS : Place à l’amélioration

Malgré l’excitation entourant HyperOS de Xiaomi, quelques préoccupations et ambiguïtés persistent. L’approche de Xiaomi de positionner HyperOS comme une entité unique pour l’ensemble de ses produits, y compris les smartphones et les appareils IdO, peut être quelque peu déconcertante. De nombreux argumentent qu’une classification plus claire, telle que « HyperOS IoT » et « HyperOS Mobile », faciliterait l’expérience utilisateur et la communication marketing.

De plus, il n’est pas clair si HyperOS pour les appareils mobiles abordera certains des problèmes auxquels les utilisateurs ont été confrontés avec MIUI, tels que les mises à jour lentes et les optimisations agressives de la batterie. Il est également incertain si tous les changements standard de la plateforme Android, tels que ceux présents dans Android 14, se transitionneront sans heurts vers HyperOS. Ces questions et préoccupations soulignent l’importance du déploiement stable à l’échelle mondiale en 2024. Il offrira une vision plus complète de l’expérience HyperOS.

Notre avis, HyperOS de Xiaomi est une entreprise ambitieuse qui vise à unifier l’ensemble de son écosystème de produits sous un seul système d’exploitation. Bien que le concept soit intrigant, il existe des préoccupations et des questions concernant sa mise en œuvre et l’expérience utilisateur qu’il fournira. À mesure que le déploiement international approche, les passionnés de technologie et les utilisateurs de Xiaomi du monde entier attendent avec impatience l’occasion d’explorer le plein potentiel de HyperOS de Xiaomi et de voir comment il s’insère dans leur vie quotidienne.

Quelques autres réflexions sur HyperOS de Xiaomi :

HyperOS pourrait être une force majeure sur le marché de l’IdO. Avec son support pour une large gamme d’appareils, HyperOS pourrait devenir le système d’exploitation de référence pour les maisons intelligentes et autres applications de l’IdO.

Avec son support pour une large gamme d’appareils, HyperOS pourrait devenir le système d’exploitation de référence pour les maisons intelligentes et autres applications de l’IdO. HyperOS pourrait aider Xiaomi à se différencier de ses concurrents. Sur un marché des smartphones saturé, HyperOS pourrait offrir à Xiaomi un point de vente unique.

Sur un marché des smartphones saturé, HyperOS pourrait offrir à Xiaomi un point de vente unique. HyperOS pourrait être une aubaine pour les développeurs. Avec un écosystème unifié, les développeurs pourront créer des applications qui fonctionnent parfaitement sur tous les appareils Xiaomi.

Cependant, il existe également certains risques potentiels associés à HyperOS :