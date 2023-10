Comment obtenir de l’argent illimité dans Cities: Skylines 2

Cities: Skylines 2 a officiellement été lancé et tout le monde adore le jeu. Il y a tellement d’amusement et tant de choses à faire quand on joue à un jeu de simulation de gestion de ville. De la construction de villes industrielles à celles touristiques, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, votre créativité et vos compétences en gestion.

Comme c’est le cas avec de nombreux autres jeux de simulation et de gestion, il existe plusieurs astuces que vous pouvez saisir dans la console de jeu pour rendre certains éléments du gameplay un peu plus faciles.

Saviez-vous que vous pouvez utiliser de l’argent illimité dans Cities Skylines 2 et débloquer immédiatement des objets directement dans le jeu ? Et non, il ne s’agit pas d’un hack ou d’un mod dont nous parlons. Lisez la suite pour en savoir plus.

Cities: Skylines 2 : Comment obtenir de l’argent illimité ?

Le développeur du jeu comprend que certains joueurs aimeraient avoir un mode bac à sable dans le jeu pour tout tester et voir comment cela fonctionne avant de l’implémenter dans leur construction de ville principale.

Voici ce que vous pouvez faire : activer l’argent illimité et débloquer tous les éléments directement dans le jeu. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des mods pour obtenir de l’argent illimité.

Vous pouvez suivre ces étapes pour utiliser les options que nous venons de mentionner :

Démarrer une nouvelle carte avec de l’argent illimité et tout débloqué

Vous pouvez facilement utiliser de l’argent illimité et débloquer toutes les options en démarrant une nouvelle carte. Voici les étapes à suivre :

Lancez Cities: Skylines 2 sur votre ordinateur. Sur l’écran principal du jeu, cliquez sur l’option Nouvelle partie. Une fois que vous avez sélectionné la carte, vous aurez accès à plusieurs options de carte. Vous pouvez donner un nom à votre carte, puis choisir le type de thème que vous souhaitez pour votre carte.

Sur le même écran, vous verrez les options Tout débloquer et Argent illimité. Assurez-vous de cocher les deux options et cliquez sur le bouton Démarrer la partie.

Vous pourrez maintenant jouer et construire votre nouvelle ville avec de l’argent illimité et tout débloqué et facilement disponible pour votre carte.

Remarque : activer ces deux options désactivera tous les succès que vous avez pu débloquer en jouant à la carte.

Nous espérons que ce guide vous a aidé à comprendre si le jeu a des astuces et comment vous pouvez utiliser de l’argent illimité et débloquer toutes les options.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser ci-dessous. En attendant, profitez de la construction de la ville de vos rêves avec de l’argent illimité et toutes les options débloquées.