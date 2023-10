Google Photos introduit Photo Stack pour organider vos souvenirs

Google Photos, un service apprécié des utilisateurs de macOS qui utilisent les « Stacks » pour organiser leur écran d’accueil, va bientôt introduire une nouvelle fonctionnalité appelée Photo Stack. Cette innovation vise à améliorer l’organisation des fichiers au sein de son service de sauvegarde et de stockage d’images sur plusieurs plateformes.

À première vue, cela peut sembler une mise à jour mineure, mais pour les utilisateurs possédant des bibliothèques de photos étendues, la fonctionnalité Photo Stack promet d’être incroyablement précieuse. En substance, Photo Stack permettra aux utilisateurs de regrouper des images similaires, offrant ainsi une approche plus simplifiée de l’organisation du contenu.

Une nouvelle façon d’organiser le contenu dans Google Photos

Cette information a été révélée sur le réseau social X (anciennement Twitter), grâce au programmeur vigilant AssembleDebug. Cette source avisée a détecté la présence d’une fonctionnalité d’organisation de contenu dans la version 59 de Google Photos. Cette fonctionnalité devrait arriver sur Android, iOS et la version web de Photos.

Une fois que les Stacks d’images seront accessibles dans le service, Google Photos catégorisera automatiquement les photos similaires. Les utilisateurs auront également la possibilité d’activer ou de désactiver cette fonctionnalité d’organisation de contenu via un paramètre sur l’écran d’accueil.

Par conséquent, lorsqu’un Stack de photos est créé, les utilisateurs peuvent le personnaliser davantage en modifiant ou en changeant l’image principale. Cette nouvelle fonctionnalité représente un ajout passionnant à l’un des services les plus appréciés de Google.

Autonomisation des utilisateurs de Google Photos

À ce jour, aucune date officielle de sortie n’a été fixée pour cette fonctionnalité, mais il est concevable que nous recevions des mises à jour à ce sujet d’ici la fin de l’année. Néanmoins, il est encourageant de voir l’engagement continu de ce géant américain de la technologie à améliorer ses produits.

Il est à noter que Google Photos a récemment bénéficié d’un ajout révolutionnaire permettant aux utilisateurs de créer des vidéos à l’aide de l’IA. Cela permet aux utilisateurs de rechercher des personnes, des lieux et des activités spécifiques dans l’application Photos et d’éditer le contenu pour créer des vidéos courtes personnalisées, avec leur choix de musique en arrière-plan.

En substance, Google travaille constamment à fournir des outils plus robustes et conviviaux au sein de Google Photos. En répondant aux besoins et aux préférences évolutifs de sa base d’utilisateurs fidèles.

Photo Stack : Un nouvel ajout à Google Photos

La future fonctionnalité Photo Stack dans Google Photos est sur le point de révolutionner les interactions des utilisateurs avec leurs bibliothèques de photos. Elle regroupera automatiquement les photos similaires, réduisant le désordre et simplifiant la recherche d’images spécifiques. De plus, l’utilisateur conservera un contrôle total sur cette fonctionnalité, avec la possibilité de l’activer ou de la désactiver selon ses besoins.

Ce niveau de personnalisation s’étend encore plus loin. Avec Photo Stack, les utilisateurs peuvent modifier et changer l’image principale d’une pile pour mieux correspondre à leurs préférences. Il s’agit d’un nouvel outil remarquable conçu pour améliorer l’organisation et l’accessibilité du contenu dans Google Photos.

Prenant le contrôle de vos photos Google

Alors qu’aucune date de sortie officielle pour Photo Stack n’a été annoncée, la perspective de son arrivée d’ici la fin de l’année est source d’excitation pour les utilisateurs de Google Photos. Cette mise à jour témoigne de l’engagement continu de Google à améliorer et à élargir son offre de produits, dans le but d’offrir une expérience utilisateur supérieure.

Il est à noter que Google Photos est en constante amélioration. Récemment, la plateforme a introduit une fonctionnalité innovante permettant aux utilisateurs de créer des vidéos à l’aide de l’IA. Cela permet aux utilisateurs de rechercher des personnes, des lieux et des activités spécifiques dans l’application Photos et de compiler et d’éditer facilement le contenu pour produire des vidéos courtes personnalisées, avec la bande son de leur choix.

En substance, Google Photos n’est pas seulement un service de stockage. C’est une plateforme en constante évolution conçue pour fournir des outils polyvalents pour organiser, personnaliser et partager vos précieux souvenirs.

Notre avis

Notre avis, Google Photos évolue avec l’introduction de la fonctionnalité Photo Stack. Cette innovation, inspirée de la simplicité et de l’efficacité des « Stacks » de macOS, promet d’être un atout précieux pour les utilisateurs possédant de vastes collections de photos. Il s’agit de rationaliser l’organisation et de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur contenu.

Alors que nous attendons avec impatience la sortie officielle de Photo Stack, il est encourageant de voir que Google reste dévoué à l’amélioration de ses services. L’ajout récent de la création vidéo basée sur l’IA en est un exemple parmi d’autres de la façon dont Google Photos devient de plus en plus polyvalent et convivial. Répondant aux besoins diversifiés de sa base d’utilisateurs en constante croissance.

Alors, préparez-vous à empiler vos photos et à vivre une approche de la gestion de vos précieux souvenirs plus organisée, efficace et personnalisée avec Google Photos. L’avenir de l’organisation des photos est à portée de main !