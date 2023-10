YouTube TV a-t-il des chaînes locales?

YouTube TV est un service de streaming vidéo en direct et à la demande aux États-Unis, exploité par YouTube. Il s’agit d’une alternative à la télévision par câble, qui propose plus de 100 chaînes de télévision en direct.

Qu’est-ce que YouTube TV?

YouTube TV a été lancé en 2017 par Google. Il s’agit d’un service d’abonnement qui propose plus de 100 chaînes en direct, comprenant des informations locales, des réseaux sportifs et d’autres. Cependant, la liste des chaînes YouTube TV que vous obtiendrez varie en fonction de votre région ou de votre emplacement. Vous pouvez vérifier la liste des chaînes en saisissant votre code postal sur la page d’accueil de YouTube TV.

Il propose également des chaînes premium telles que Max, Starz, MGM+, etc., que vous pouvez ajouter à votre compte en payant des frais mensuels supplémentaires. De plus, YouTube TV propose un grand nombre d’émissions et de films à la demande.

Si vous cherchez la réponse à la question « Est-ce que YouTube TV propose des chaînes locales? », vous êtes au bon endroit. Lisez la suite pour trouver la réponse.

Est-ce que YouTube TV propose des chaînes locales?

Oui, YouTube TV propose quelques chaînes locales, dont ABC, CBS, FOX, NBC, PBS, The CW, MyNetworkTV, Telemundo, Univision et UniMás. Cependant, ces chaînes varient en fonction de votre région.

Pour vérifier si une chaîne locale particulière est disponible dans votre région ou non, vous devez visiter le site Web de YouTube TV, saisir le code postal, ou vous pouvez consulter la liste de toutes les chaînes disponibles ici. Vous pourrez vérifier si une chaîne locale est disponible dans votre région ou non.

Vous trouverez facilement l’option permettant de saisir le code postal sur la page. Si vous n’arrivez pas à la trouver, cela signifie que YouTube TV a détecté votre emplacement à partir de votre navigateur ou de votre adresse IP et l’a automatiquement saisi.

Foire aux questions

Q. Puis-je regarder des chaînes de télévision locales sur YouTube TV?

YouTube TV propose différentes chaînes locales en fonction de votre emplacement. Cependant, cela nécessite un abonnement payant.

Q. Combien coûte YouTube TV?

YouTube TV coûte 72,99 dollars par mois pour le plan de base, qui comprend plus de 100 chaînes, et le compte comprend six profils d’utilisateurs avec un stockage DVR cloud illimité pour chacun.

Q. Est-ce que YouTube TV est moins cher que le câble?

Bien que YouTube TV ait augmenté le tarif de son abonnement en 2023, il reste moins cher que la plupart des télévisions par câble en comparant ses listes de chaînes et ses fonctionnalités.

Q. Est-ce que YouTube TV propose un essai gratuit?

Oui, YouTube TV propose un essai gratuit de 10 jours. Une fois la période d’essai terminée, vous commencerez automatiquement à payer le service.

Cela nous amène à la fin de cet article. J’espère que ce guide vous aide à trouver la réponse à la question de savoir si YouTube TV propose des chaînes locales ou non. Veuillez partager toutes les questions supplémentaires concernant cette fonctionnalité dans la section des commentaires. Partagez également ces informations avec vos amis et votre famille.

