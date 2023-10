Apple présente un iPad 10 amélioré avec prise en charge eSIM en Chine

Apple a lancé une version améliorée de l’iPad de 10e génération en Chine, désormais équipé de la prise en charge d’eSIM. Il est important de noter qu’en Chine, il n’y a actuellement qu’un seul opérateur mobile, China Unicom, qui permet l’utilisation d’eSIM.

À partir du 19 octobre 2023, les utilisateurs chinois auront l’opportunité de précommander l’appareil. Et les ventes officielles commenceront le 25 octobre.

Découvrez le dernier iPad 10 d’Apple avec la capacité eSIM en Chine

Il est essentiel de noter qu’une seule déclinaison spécifique de l’iPad prend en charge l’eSIM en Chine, à savoir l’iPad de 10e génération (Wi-Fi + Cellular) avec le numéro de modèle A3162. Les autres modèles d’iPad et d’iPhone n’offrent pas le support eSIM sur le marché chinois.

Pour rafraîchir votre mémoire, passons en revue les caractéristiques de l’Apple iPad (10e gén.) :

L’appareil est doté d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces. Avec une résolution de 2360×1640 pixels, une luminosité de 500 nits, 264 pixels par pouce (PPI) et la technologie d’affichage True Tone.

Sous son design élégant, l’iPad est alimenté par le processeur A14 Bionic 64 bits à six cœurs. Il comprend un GPU à 4 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. Cette combinaison garantit des performances impressionnantes et une gestion efficace des tâches.

L’iPad est disponible en deux options de stockage, 64 Go et 256 Go, offrant aux utilisateurs une flexibilité en fonction de leurs besoins en matière de stockage.

Fonctionnant sous iPadOS 16, l’appareil offre une expérience utilisateur fluide et intuitive, optimisée spécifiquement pour les iPad.

En ce qui concerne la photographie, l’iPad est équipé d’un appareil photo arrière de 12 mégapixels avec une ouverture f/1.8, une lentille de 5P et une mise au point automatique avec Focus Pixels. Pour les appels vidéo et les selfies, il y a un appareil photo frontal de 12 mégapixels avec une ouverture f/2.4, un flash Retina et la prise en charge de la vidéo FaceTime, y compris la fonction innovante Centre Stage.

L’iPad comprend également deux microphones pour un son clair lors des appels et des haut-parleurs stéréo en mode paysage pour une expérience audio immersive.

De plus, les options de connectivité comprennent la prise en charge de la 5G (en option), le Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 GHz et 5 GHz) avec HT80 et MIMO, et le Bluetooth 5.2 pour des connexions sans fil fluides.

Pour une authentification sécurisée, l’iPad dispose de la fonction Touch ID, garantissant que seules les personnes autorisées peuvent accéder à l’appareil.

En termes de dimensions, l’iPad mesure 248,6×179,5×7 mm et pèse 477 g (WiFi) ou 481 g (5G). L’appareil est équipé d’une batterie lithium-polymère rechargeable de 28,6 watt-heure. Offrant jusqu’à 10 heures de navigation web en Wi-Fi et jusqu’à 9 heures sur les modèles Wi-Fi + Cellular.

Avec ses fonctionnalités avancées et ses caractéristiques puissantes, l’iPad de 10e génération amélioré offre aux utilisateurs chinois une expérience améliorée, adaptée à leurs besoins et attentes.