Honor Play 8T : À quoi s’attendre du dernier lancement de Honor

Honor se prépare à dévoiler l’Honor Play 8T. Cependant, il ne s’agira probablement pas d’un tout nouveau téléphone. Si vous vous en souvenez, l’Honor Play 7T et l’Honor Play 40 Plus ont fait leurs débuts en Chine l’année dernière. Les deux téléphones présentaient un design différent, mais les composants internes étaient assez similaires.

Et pour ceux qui ne le savent pas, Honor a déjà lancé le Play 50 Plus. Donc, compte tenu des sorties passées, on peut dire que le nouvel Honor Play 8T aura des configurations similaires à l’intérieur. De plus, selon l’affiche officielle, le nouveau téléphone semble même être le même que l’Honor Play 50 Plus.

Caractéristiques confirmées de l’Honor Play 8T

L’affiche officielle de l’Honor Play 8T a révélé un bon nombre de caractéristiques du téléphone. Comme vous pouvez le voir sur l’image de l’affiche que j’ai jointe ci-dessous, le téléphone sera équipé d’une batterie de 6000 mAh. Il s’agit d’une capacité de batterie assez importante, ce qui signifie que l’appareil offrira une excellente autonomie générale.

En dehors de cela, le Play 8T est censé être fourni avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Cette configuration signifie que l’appareil peut gérer la plupart des tâches gourmandes en ressources facilement. De plus, vous n’aurez pas à vous soucier de stocker des fichiers volumineux à l’intérieur.

Ce qui est encore plus important, c’est que l’Honor Play 8T disposera d’un écran avec une luminosité pouvant atteindre 850 NITS. Il s’agit d’une excellente caractéristique d’écran, qui permet aux utilisateurs de voir facilement les images et les textes, même dans des conditions d’éclairage difficiles.

En termes de configuration de l’appareil photo, le Play 8T sera fourni avec deux caméras à l’arrière. Le capteur principal est un appareil photo de 50 MP, tandis que le secondaire est un capteur de profondeur de 2 MP. Toutes ces caractéristiques correspondent à celles du Play 50 Plus récemment lancé par Honor. Cela confirme que Honor continue la tendance du design différent mais des caractéristiques identiques.

Et en termes de prix, l’Honor Play 50 Plus a été lancé à CNY1399, soit environ 191 $. Le prix du nouveau dispositif devrait être le même. Plus d’informations sur l’appareil seront disponibles demain, lorsque Honor lancera le Play 8T. Nous vous tiendrons informé, restez à l’écoute.

Actualité mobile et vidéo du moment