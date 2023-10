Laissez libre cours à votre créativité avec le nouveau stylet Apple Pencil d’entrée de gamme

Apple vient de dévoiler un tout nouveau produit axé sur la productivité. Il s’agit du nouveau stylet Apple Pencil qui est plus abordable et dont nous avons eu de nombreuses rumeurs par le passé. Avec un prix de 79 $, cet accessoire pour iPad est équipé d’un port USB-C.

Le nouveau Apple Pencil dispose également d’aimants, ce qui permet de fixer l’accessoire sur le bord des iPad. De plus, le nouveau Pencil offre une précision parfaite, une sensibilité à l’inclinaison et une faible latence. Mais étant donné que le prix est inférieur aux autres options, certaines fonctionnalités font défaut sur cette nouvelle version.

En savoir plus sur le nouveau Apple Pencil USB-C

L’Apple Pencil est déjà connu pour sa grande précision et sa faible latence. Et cette nouvelle version avec USB-C offre la même précision parfaite que les anciens modèles. De plus, cet accessoire fonctionne avec une latence réduite, offrant aux utilisateurs la sensation d’utiliser un véritable stylo sur les iPad.

En ce qui concerne le design, le nouveau Apple Pencil est doté d’un capuchon coulissant sur le port USB-C. Et même s’il n’y a pas de support de recharge sans fil, il entre en mode profond lorsqu’il est attaché magnétiquement à un iPad. Ce mécanisme permet à l’accessoire pour iPad de préserver la durée de vie de la batterie.

Fonctionnalités iPad OS 17 pour l’Apple Pencil

Lorsque vous associez le nouveau Apple Pencil avec USB-C à iPadOS 17, vous débloquez de nouvelles façons de réaliser rapidement des tâches. Cela inclut :

Notes

Avec l’Apple Pencil, vous pouvez facilement organiser, annoter, lire et collaborer sur des PDF. Le nouvel OS permet également aux utilisateurs de lier rapidement une note à une autre.

Libre

La fonctionnalité Libre dans iPadOS 17 propose de nouveaux outils de dessin. Elle ajoute également une fonction de Suivi qui guide les collaborateurs sur le tableau partagé.

Meilleur remplissage automatique

iPadOS 17 apportera une meilleure fonction de remplissage automatique pour l’Apple Pencil plus tard cette année. Il identifiera automatiquement et remplira les champs des formulaires PDF. Cela facilitera l’ajout de détails tels que les e-mails, les adresses et les noms.

La gamme actuelle de l’Apple Pencil

À l’heure actuelle, la gamme de stylets se compose de trois options. Tout d’abord, nous avons le Pencil de 1ère génération. Il est doté d’une sensibilité à la pression, permettant aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience de dessin fluide et naturelle. Cet accessoire de 1ère génération est compatible avec les iPad et dispose d’un port Lightning pour la recharge. Il est proposé au prix de 99 $.

Ensuite, nous avons le Apple Pencil de 2e génération. Il offre des fonctionnalités améliorées par rapport à la version de 1ère génération, ce qui en réalité un excellent choix pour le dessin et l’écriture. Le stylet dispose également d’une fonction de geste de double-tap et prend en charge la sensibilité à la pression pour laquelle l’Apple Pencil est connu.

Le modèle de 2e génération est compatible avec l’iPad Mini, l’iPad Air et les iPad Pro dotés de la puce M2. Le prix actuel de cet accessoire de 2e génération est de 129 $.

Enfin, il y a le nouveau Apple Pencil avec USB-C. Comme son nom l’indique, le port USB-C est l’un des points forts de cet accessoire. Il offre des fonctionnalités de charge et d’appairage plus avancées par rapport aux modèles précédents.

Cependant, étant donné que le prix est bien inférieur à celui des prédécesseurs, certaines fonctionnalités font défaut. Cela inclut la recharge sans fil, l’appairage sans fil et la prise en charge de la sensibilité à la pression.

Cependant, l’aspect important de cette nouvelle version est qu’elle rend l’Apple Pencil plus abordable pour les masses. Il offre toutes les fonctionnalités essentielles, ce qui en réalité un accessoire offrant plus de valeur que ses prédécesseurs.

