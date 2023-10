Google Pixel surpasse Samsung en tant que roi des mises à jour logicielles

Samsung a toujours été en avance sur les autres lorsqu’il s’agit de mettre à jour Android sur leurs téléphones. Dès le départ, ils étaient bons en termes de mises à jour. Ils avaient l’habitude de fournir deux grandes mises à jour à la plupart de leurs appareils, ce qui n’était pas courant parmi les autres fabricants de téléphones.

Au début, Samsung avait des retards dans la publication des mises à jour, mais leurs performances se sont progressivement améliorées. Cependant, ils ne sont peut-être pas les plus rapides pour publier les mises à jour par rapport à d’autres, mais c’est parce qu’ils ont de nombreux téléphones à prendre en charge.

En 2019, Samsung a amélioré sa politique de mise à jour logicielle. Ils ont promis de fournir trois mises à jour majeures du système d’exploitation à tous leurs téléphones phares et certains de milieu de gamme. Cela les place au même niveau que Google et OnePlus, qui étaient déjà connus pour offrir trois mises à jour du système d’exploitation pour la plupart de leurs téléphones.

En 2021, Samsung a annoncé un engagement de cinq ans pour les mises à jour logicielles d’Android.



Cependant, ce qui a vraiment fait de Samsung un cas à part était l’étendue du support qu’ils offraient. Deux ans plus tard, ils ont poussé encore plus loin. Samsung a déclaré que leurs téléphones phares et certains modèles de milieu de gamme recevraient quatre mises à jour du système d’exploitation Android et bénéficieraient de cinq ans de mises à jour de sécurité. Ce niveau d’engagement était sans précédent dans l’industrie des téléphones Android.

Quelques fabricants chinois de téléphones ont commencé à faire de même. Il est surprenant que Google, l’entreprise derrière le système Android, n’ait pas changé son approche. Les téléphones Pixel, anciens et nouveaux, ne recevraient encore que trois mises à jour majeures d’Android, et cela n’a pas changé jusqu’à aujourd’hui.

La nouvelle politique de mise à jour logicielle d’Android de Google éclipse Samsung

Aujourd’hui, Google pourrait défier la domination de Samsung en matière de mises à jour Android. La série de téléphones Pixel 8 est annoncée, et Google a confirmé que le Pixel 8 et probablement tous les futurs Pixels recevront des mises à jour pendant sept ans. Cela fait deux années de plus que Samsung, et presque aussi longtemps qu’Apple. Cependant, Apple a parfois mis à jour les iPhones pendant plus de sept ans.

Il est important de souligner que ces sept années de mises à jour incluront sept mises à jour majeures du système d’exploitation Android, des améliorations de sécurité et des corrections de bugs occasionnelles. Dans un article de blog sur le site officiel de Google, la société l’a expliqué plus en détail :

Aujourd’hui, nous avons annoncé notre engagement à fournir sept ans de support logiciel pour le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, y compris les mises à jour du système d’exploitation Android, les mises à jour de sécurité et les fonctionnalités régulières. Cela signifie que votre Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront pris en charge jusqu’en 2030. Aucune grande marque de smartphone n’offre ce niveau d’engagement et de durabilité. Cela fait de ces téléphones un choix de smartphone plus durable, car ils seront sécurisés et performants pendant sept ans.

Pour que Google s’engage enfin à fournir sept ans de mises à jour logicielles, Samsung et les autres fabricants de téléphones devront probablement réagir efficacement. Bien que davantage de mises à jour puissent potentiellement avoir un impact sur les ventes de nouveaux téléphones pour les fabricants, c’est généralement un développement positif pour les clients. Cela devrait être l’objectif principal de chaque marque vendant des smartphones Android.

