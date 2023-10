Samsung va bientôt lancer son propre service de jeux en streaming

Grande nouvelle pour les utilisateurs de Samsung Galaxy qui aiment jouer sur leurs téléphones portables. Ces dernières années, le cloud gaming a connu des améliorations significatives et maintenant Samsung se lance dans le service de cloud gaming sur mobile. Ce service sera exclusivement disponible pour les mobiles Samsung Galaxy et ne sera pas disponible sur PC et console.

Selon un communiqué du site d’actualités sud-coréen populaire Hankyung, le cloud gaming de Samsung devrait arriver sur les téléphones Galaxy ce mois-ci. Ce service sera gratuit mais soutenu par des publicités, car Samsung vise à augmenter ses revenus avec le nouveau service.

Le service de cloud gaming de Samsung est déjà disponible en version bêta aux États-Unis et au Canada. Et d’après le rapport, Samsung lancera le service au public lors de la prochaine Conférence des développeurs Samsung 2023 le 5 octobre.

Le service de cloud gaming sera accessible depuis le Game Launcher qui est disponible sur les téléphones Galaxy dès la sortie de la boîte. Cela a du sens car à partir de là, vous pouvez également accéder à des paramètres de jeu supplémentaires disponibles pour votre appareil. Le service de cloud gaming mobile de Samsung fonctionnera comme les autres services de cloud gaming, ce qui signifie que vous pourrez jouer à des jeux sans les installer sur votre appareil. Vous devriez également pouvoir reprendre le jeu là où vous l’avez laissé.

Actuellement en version bêta précoce, il y a sept jeux au total de Playrix et Snow Print Studios. Bien sûr, d’autres jeux seront régulièrement ajoutés, comme nous le voyons sur d’autres services de cloud gaming. Je pense que le succès du nouveau cloud gaming dépendra de la qualité des jeux disponibles dans le service ainsi que du nombre de jeux.

Avec l’événement de la Conférence des développeurs Samsung à seulement deux jours, nous aurons bientôt plus d’informations sur ce que Samsung nous réserve en ce qui concerne le cloud gaming.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :