Attention aux utilisateurs d’iPhone 15 : le tapis de recharge sans fil de BMW provoque un dysfonctionnement de la puce NFC

Si vous possédez un iPhone 15 et que vous conduisez une BMW, vous voudrez peut-être reconsidérer l’utilisation du chargeur sans fil intégré de la voiture pour recharger votre appareil.

Plusieurs passionnés de BMW ont récemment signalé leur consternation quant au fait que la puce NFC de l’iPhone 15 cesse de fonctionner après avoir effectué le processus en apparence inoffensif de recharger la batterie de leur téléphone à l’aide du chargeur sans fil de leur voiture. Les personnes ont parlé de ce problème étrange sur Internet, comme MacRumors et Reddit. Les personnes confrontées à ce problème ont signalé que les iPhones passaient en mode de récupération des données avec un écran blanc vide. De plus, la puce NFC de l’iPhone, qui est importante, cessait de fonctionner lorsqu’elles redémarraient le téléphone.

Problème surprenant de l’iPhone 15

Pour ceux qui ne sont pas aussi doués en technologie, il est bon de noter que la puce NFC d’un iPhone est la force motrice derrière plusieurs fonctionnalités. Elles incluent Apple Pay et les clés de voiture numériques. Ceux qui ont rencontré le problème se sont plaints d’un message d’erreur indiquant « Impossible de configurer Apple Pay » dans l’application Wallet. Malheureusement, il n’y a pas de solution facile à ce problème déconcertant pour le moment. Certaines personnes affectées disent qu’Apple leur a donné un nouvel iPhone car la puce NFC était défectueuse. Cependant, cette solution ne fonctionne pas à long terme ; le nouvel iPhone est confronté au même problème et une solution permanente reste insaisissable.

La plupart des plaintes proviennent d’utilisateurs d’iPhone 15 Pro et Pro Max. Cela pourrait également affecter l’iPhone 15 et 15 Plus. Donc, si vous avez une version de l’iPhone 15, faites attention lorsque vous utilisez cette méthode de charge spécifique dans votre BMW jusqu’à ce qu’ils résolvent ce problème.

La cause réelle de ce problème déroutant reste inconnue. De plus, des faits importants tels que le nombre réel de consommateurs touchés et les modèles de BMW concernés restent inconnus. MacRumors a essayé de contacter Apple, mais ce dernier n’a pas encore répondu. Nous vous tiendrons informés dès qu’une explication officielle sera disponible.

