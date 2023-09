Huawei envoie des téléphones Mate60 à son personnel pendant le festival de la mi-automne

Demain, le traditionnel Festival de la mi-automne chinois aura lieu. Ce festival est également utilisé comme un événement de retrouvailles pour de nombreuses personnes chinoises. Pendant cet événement, de nombreuses marques enverront des cadeaux à leurs membres du personnel. Récemment, les cadeaux du Festival de la mi-automne postés en ligne par de nombreux employés de Huawei sont très enviables. Cela est dû au fait que certains des paquets cadeaux contiennent en réalité le dernier téléphone portable de l’entreprise, le Huawei Mate60.

Selon les photos publiées par le personnel de Huawei sur les réseaux sociaux, ils ont reçu des cadeaux très généreux pour le Festival de la mi-automne. Le plus remarquable est le téléphone portable Huawei Mate60. Il s’agit du dernier modèle phare de Huawei actuellement sur le marché. En plus du téléphone portable Huawei Mate60, ce cadeau pour le Festival de la mi-automne comprend également 6 gâteaux de lune, des théières, des bols à thé, des feuilles de thé, etc. Ce sont des aliments et des fournitures traditionnels pour le Festival de la mi-automne, symbolisant les retrouvailles et les bénédictions.

Huawei souhaite que son personnel devienne des experts en produits

En même temps, Huawei Terminal BG Greater China a également envoyé une « Lettre à tous les soldats » aux membres du personnel. La lettre les remercie pour leur persévérance silencieuse et leur travail acharné. Huawei espère que son personnel en saura plus sur les produits, utilisera davantage de produits et s’efforcera de devenir des experts en produits. Il prétend que cela aidera l’entreprise à fournir des services solides aux consommateurs et remporter des victoires futures.

Cependant, il est important de noter que tous les membres du personnel de Huawei n’obtiendront pas le Huawei Mate60. L’entreprise distribuera également le cadeau du téléphone par lots. Un lot sera distribué avant le Festival de la mi-automne, et le lot suivant sera distribué en décembre de cette année.

Il existe quatre téléphones portables dans la série Huawei Mate60, à savoir la version standard, Pro, Pro+ et RS Master. Les prix de ces appareils varient de 5 499 yuans (753 $) à 12 999 yuans (1781 $). Les ventes des téléphones mobiles Mate60 de Huawei connaissent actuellement un véritable essor. Les commandes du Mate60 Pro de Huawei ont augmenté de 15 millions à 17 millions d’unités. Selon les sources de la chaîne industrielle citées par « IT Times », les expéditions du Mate60 Pro et du Mate60 Pro+ de Huawei ont été portées à 20 millions d’unités.

Actualité mobile et vidéo du moment